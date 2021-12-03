Юбилейный международный конкурс итальянского вокала «Competizione dell’Opera» принимает заявки

Международный конкурс вокалистов-исполнителей итальянской оперы «Competizione dell’Opera» принимает заявки на участие! В сезоне 2021-2022 конкурс отмечает свой 25 летний юбилей и уже в третий раз за свою историю пройдет в Москве на сцене Большого театра. Главным дирижером и председателем жюри конкурса станет музыкальный руководитель Большого театра – Туган Сохиев.

Ближайшие прослушивания пройдут 7 декабря в Санкт-Петербургском Доме Музыки и 8 декабря в Москве на Камерной сцене Большого театра. Международные отборы состоятся на четырех континентах в России, странах Европы, Азии и Южной Америки.

Подать заявку на участие могут молодые вокалисты из любой точки земного шара: женщины в возрасте до 35 лет и мужчины до 37 лет включительно. Для этого необходимо заполнить заявку для участия на сайте конкурса:

– Конкурс «Competizione dell’Opera» – это совершенно уникальная возможность для молодых оперных дарований проявить себя и не только побороться за приз и первое место, но и проложить себе путь на величайшие сцены мира: от Ковен-Гарден до Ла-Скала, от Большого театр до Дрезденской Земпероперы, от Венской оперы до Берлина, – рассказывает основатель и художественный руководитель конкурса, председатель совета фонда «Мост Искусств» Ханс-Йоахим Фрай. – Вот уже на протяжении четверти века конкурс является площадкой для отбора лучших из лучших, но помимо прочего, это еще и невероятное пышное, грандиозное и впечатляющее событие, незабываемый опыт для всех участников мероприятия.

Одна из главных особенностей «Competizione» в том, что это единственный вокальный конкурс, чей репертуар включает в себя только итальянскую оперную музыку, все её богатство и красоту. В обязательной программе конкурса акцент делается на шедеврах итальянской оперы: от старинной музыки к Моцарту, Верди, Пуччини и до стилистического разнообразия музыки ХХI столетия. Другой особенностью конкурса является открытый свободный доступ публики (при соблюдении антиковидных мер и правил посещения массовых мероприятий, которые будут действовать на тот момент) на все прослушивания I и II тура полуфинала – они пройдут в Бетховенском зале Большого театра со 2 по 4 февраля 2022 года.

На финальную неделю в Москву приедут молодые исполнители из более чем 40 стран, а также около 25 членов международного жюри: руководители оперных театров и агентур, кастинг-директора, режиссеры и заслуженные оперные исполнители, что еще больше укрепит международный культурный статус нашей столицы. В финале конкурса 12 лучших вокалистов исполнят шедевры итальянской оперной музыки в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением главного дирижера театра, маэстро Тугана Сохиева.

Этапы проведения конкурса:

31 января – завершающее отборочное прослушивание;

1 февраля – регистрация участников, церемония открытия;

2-3 февраля – I отборочный тур полуфинала в Бетховенском зале;

4 февраля – II отборочный тур полуфинала в Бетховенском зале;

5 февраля – репетиции финала с оркестром Большого театра;

6 февраля – финал, гала-концерт и церемония награждения с участием симфонического оркестра Большого театра под управлением маэстро Тугана Сохиева на Новой Сцене Большого театра России.

Instagram — @competizionedellopera

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