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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Документальный сериал «Русы» ответил на вопрос о происхождении русского народа

editor
By editor
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Русы
Кадр из документального сериала «Русы». Фото © InterMedia

Четырехсерийный документальный проект Владимира Кильбурга «Русы» вышел в онлайн-кинотеатре Wink 30 октября 2024 года. Научно-популярный сериал посвящен истокам русского народа и государства. В каждой серии на эту тему рассуждают известные российские ученые — историки, археологи, лингвисты и генетики.

Они дают ответы на вопросы, которые волнуют многих. Почему нашу страну называют Россией, а мы сами — русскими? Кто такие «русы» и как возникло одно из крупнейших государств в мире? Этот проект приглашает зрителей в увлекательное исследование, шаг за шагом раскрывающее тайны происхождения нашего народа и его культурной идентичности. Вдохновленные исследованиями и новейшими данными, специалисты дают глубокие ответы на вопросы о древних корнях, богатой культуре и развитии государственности на Руси.

В съемках фильма принимали участие:

  • Елена Александровна Мельникова, доктор исторических наук, зарубежный член Шведской королевской академия наук.
  • Валентин Лаврентьевич Янин (1929-2020), историк и археолог, академик АН СССР.
  • Анатолий Николаевич Кирпичников (1929-2020), доктор исторических наук.
  • Евгений Николаевич Носов, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН.
  • Владимир Яковлевич Петрухин, доктор исторических наук.
  • Татьяна Николаевна Джаксон, доктор исторических наук.
  • Александр Васильевич Назаренко (1948-2022), доктор исторических наук.
  • Алексей Алексеевич Гиппиус, лингвист, текстолог, академик РАН.
  • Елена Сергеевна Галкина, доктор исторических наук.
  • Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук.
  • Кирилл Александрович Максимович, доктор филологических наук.
  • Олег Павлович Балановский, доктор биологических наук, генетик.
  • Андрей Николаевич Сахаров (1930-2019), доктор исторических наук, член-корреспондент РАН.
  • Вячеслав Васильевич Фомин, доктор исторических наук.
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