Документальный сериал «Русы» ответил на вопрос о происхождении русского народа

Четырехсерийный документальный проект Владимира Кильбурга «Русы» вышел в онлайн-кинотеатре Wink 30 октября 2024 года. Научно-популярный сериал посвящен истокам русского народа и государства. В каждой серии на эту тему рассуждают известные российские ученые — историки, археологи, лингвисты и генетики.

Они дают ответы на вопросы, которые волнуют многих. Почему нашу страну называют Россией, а мы сами — русскими? Кто такие «русы» и как возникло одно из крупнейших государств в мире? Этот проект приглашает зрителей в увлекательное исследование, шаг за шагом раскрывающее тайны происхождения нашего народа и его культурной идентичности. Вдохновленные исследованиями и новейшими данными, специалисты дают глубокие ответы на вопросы о древних корнях, богатой культуре и развитии государственности на Руси.

В съемках фильма принимали участие: