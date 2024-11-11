Документальный сериал «Русы» ответил на вопрос о происхождении русского народа

Четырехсерийный документальный проект Владимира Кильбурга «Русы» вышел в онлайн-кинотеатре Wink 30 октября 2024 года. Научно-популярный сериал посвящен истокам русского народа и государства. В каждой серии на эту тему рассуждают известные российские ученые — историки, археологи, лингвисты и генетики.
Они дают ответы на вопросы, которые волнуют многих. Почему нашу страну называют Россией, а мы сами — русскими? Кто такие «русы» и как возникло одно из крупнейших государств в мире? Этот проект приглашает зрителей в увлекательное исследование, шаг за шагом раскрывающее тайны происхождения нашего народа и его культурной идентичности. Вдохновленные исследованиями и новейшими данными, специалисты дают глубокие ответы на вопросы о древних корнях, богатой культуре и развитии государственности на Руси.
В съемках фильма принимали участие:
- Елена Александровна Мельникова, доктор исторических наук, зарубежный член Шведской королевской академия наук.
- Валентин Лаврентьевич Янин (1929-2020), историк и археолог, академик АН СССР.
- Анатолий Николаевич Кирпичников (1929-2020), доктор исторических наук.
- Евгений Николаевич Носов, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН.
- Владимир Яковлевич Петрухин, доктор исторических наук.
- Татьяна Николаевна Джаксон, доктор исторических наук.
- Александр Васильевич Назаренко (1948-2022), доктор исторических наук.
- Алексей Алексеевич Гиппиус, лингвист, текстолог, академик РАН.
- Елена Сергеевна Галкина, доктор исторических наук.
- Игорь Николаевич Данилевский, доктор исторических наук.
- Кирилл Александрович Максимович, доктор филологических наук.
- Олег Павлович Балановский, доктор биологических наук, генетик.
- Андрей Николаевич Сахаров (1930-2019), доктор исторических наук, член-корреспондент РАН.
- Вячеслав Васильевич Фомин, доктор исторических наук.