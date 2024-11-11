Александр Гениевский: «Неслышащие одаренные ребята должны получать качественное кинематографическое образование»

В Москве прошел третий международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину», цель которого — поддержать людей с нарушением слуха. В программу смотра вошло 16 фильмов из разных стран: все они рассказывают о жизни неслышащих людей, а некоторые созданы с их участием.

Инициатором кинофестиваля и его художественным руководителем является Александр Гениевский — художественный руководитель кинофестиваля «Мир сквозь тишину», режиссер и продюсер, потерявший слух после ранения в Афганистане. Мы встретились с ним, чтобы поговорить о смотре, а также о том, почему слабослышащим и неслышащим людям так трудно социализироваться и что нужно сделать для того, чтобы это преодолеть.

— Александр, кинофестиваль «Мир сквозь тишину» без преувеличения уникален…

— Согласен. И в первую очередь потому, что мы пытаемся соединить два мира. Цель нашего смотра — создать платформу для продвижения на большой экран фильмов, снятых неслышащими кинематографистами в любой форме и изложении материала, но при отборе в конкурсную программу конечно же приоритет к фильмам, созданным на Жестовом языке. Мы хотим познакомить с ними широкую аудиторию, у которой нет проблем со слухом. И тогда, я надеюсь, все поймут, что у людей с так называемыми «ограниченными возможностями» возможности на самом деле неограниченные.

— «Мир сквозь тишину» — фестиваль международный. Насколько именно этот аспект важен для вас?

— Очень важен. Для нас это бесценный обмен опытом с зарубежными неслышащими кинематографистами, которые активно работают в кино уже довольно долго: в течение нескольких десятков лет. К сожалению, их проекты до российских киноэкранов никогда раньше не доходили. Фестиваль проводится уже в 3 третий раз, но в этом году впервые приехали иностранные делегации из Японии и Ирана. Также в этом году у нас «фильмы — участники» из США, Бразилии, Испании, Индонезии, Китая, Гонконга и, конечно, России». Поэтому могу сказать, что для российского кинематографа, снятого на Жестовом языке, это настоящий прорыв.

— Александр, а как появился ваш фестиваль?

— Все вышло абсолютно спонтанно. Все кино на жестовом языке в России до сих пор находится в предродовом состоянии, поэтому организация такого рода смотра многим казалась чистым безумием. Но несколько лет назад я познакомился с Андреем Андрейкиным, который сейчас руководит Центром «Десница» (Центр специализируется на работе с глухими и слабослышащими. — Прим. ред.). Тогда же он заканчивал курсы кинематографистов при специальной студии. Мы с ним встретились, выпили литр эспрессо, полистали разные сценарии — и решили сделать свое кино. Но оказалось, что бюджета на него нет: чтобы снять более-менее приличный, профессиональный полный метр, нужны огромные деньги, иначе вся наша энергия просто смоется в небытие. В итоге нам пришлось все наши прекрасные сценарии отложить до лучших времен, а пока открыть организацию, которая сможет сделать проекты такого рода достоянием общественности.

— То есть вывести фильмы на жестовом языке на большой экран?

— Именно. И для начала в 2018 году мы провели наш нулевой мини-кинофестиваль в галерее московского железнодорожного вокзала. В программу вошло 12 короткометражек из нескольких стран мира, которые мы показали на обычной плазме «метр на два». К нашему огромному удивлению, зрители их приняли на ура. И мы поняли, что нужно двигаться дальше.

Поэтому в октябре 2019-го в московском Парке Победы провели свой первый полноценный кинофестиваль. И я очень рад, что у молодых ребят, начинающих неслышащих кинематографистов, появилась площадка, куда они могут прийти и реализовать идеи, а также показать работы широкой публике. И это для них настоящий праздник, ведь до этого в отечественном кинематографе неслышащих зияла большущая черная дыра.

— Александр, сейчас вы провели уже третий кинофестиваль «Мир сквозь тишину». Чем он отличался от предыдущих?

— Я горжусь каждым фестивалем, но в этот раз особенно дорого то, что количество фильмов превысило все ожидания. Мы получили более 2000 заявок — почти в десять раз больше, чем два года назад. Радует и то, что среди лауреатов третьего фестиваля два российских проекта, хотя раньше призерами становились только иностранные фильмы. Это документальные работы из Санкт-Петербурга режиссера Анны Турчаниновой и продюсера Сергея Кречетова: «Запретный язык будущего» (приз «За лучший короткометражный фильм») и «По следам Александра Невского», снимавшаяся в разных странах (приз «За лучший сценарий»).

— А что можете сказать о других победителях?

— Этот смотр подарил мне много открытий. Одно из них — удивительно правдивый фильм иранского режиссера Махмуда Джаффари «Волосы». Он получил у нас сразу несколько наград: Гран-при, призы «За лучшую режиссуру» и «За главную женскую роль» (неслышащая актриса Шабхнам Ахлакхи). Проект основан на реальных событиях: он рассказывает об иранской женской команде по каратэ, готовящейся к чемпионату мира в Германии. По настоянию спортивного комитета Ирана спортсменки вынуждены выходить на татами в хиджабах, прикрыв часть лица и волосы, что, мягко говоря, неудобно. К сожалению, «Волосы» по религиозным причинам не были допущены до иранского проката, так что мировая премьера фильма состоялась именно у нас.

Не могу не вспомнить и документальный проект японского режиссера Матсуя Итару «Слышу только я»: он рассказывает невероятную историю о детях, которые во время аварии на атомной электростанции Фукусима спасли своих глухих родителей (те, в отличие от детей, не могли услышать вой сирены, предупреждающей о надвигающейся катастрофе).

Другой трогательный фильм из Японии снят режиссером Такаши Санэ: здесь в центре событий — сложные отношения между слепой девушкой и глухим юношей.

И, конечно, приз «За главную мужскую роль»: его получил слепоглухой актер Роберт Тарандж за работу в короткометражном фильме из США «Сочувствие» (номинант на «Оскар» 2021 года). В нем нищий нью-йоркский подросток сталкивается с одиноким заблудившимся мужчиной, который не видит и не слышит, и пытается ему как-то помочь.

— Александр, вы сказали, что снимать кино трудно. Но и организовать фестиваль — задача не из легких…

— Да, любой киносмотр требует от организаторов колоссальной физической энергии и немалых финансовых вложений, поэтому перед третьим фестивалем мы даже на какой-то момент засомневались, а сможем ли мы его провести. Спонсоров найти оказалось крайне трудно. К счастью, к нам на помощь пришел Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) и Григорий Туринцев, советник президента Общероссийской спортивной федерации спорта глухих. Вместе они взяли на себя все наши затраты по проведению смотра. Их вклад в фестиваль огромен. Очень здорово, что такие люди работают с глухим сообществом.

— Александр, в самом начале нашего разговора вы сказали, что фестиваль — это своего рода мостик между двумя мирами: глухих и тех, у кого нет ограничений по слуху. Как вам кажется, насколько велика пропасть между ними?

— Знаете, с того момента, как я потерял слух, моя жизнь разделилась на до и после. Я стал частью «тихого сообщества» и постепенно понял, что люди из моего прежнего окружения не всегда правы по отношению к тому миру, в котором я оказался. Например, им даже трудно понять, почему я занимаюсь фестивалем, не получая за это денег.

— Получается, что для вас дело не в деньгах?

— Конечно, нет. И я, и Андрей зарабатываем деньги на других работах. Мы оба преподаем, плюс у меня есть небольшая киностудия, а Андрей работает на телеканале «Спас». Но я с каждым годом все болезненнее воспринимаю несправедливость, когда вижу, например, как очень одаренный глухой художник не имеет возможности работать на равных со слышащими коллегами. Хотя, казалось бы, мы все свободные, мы сами выбираем дороги, по которым идем к своей мечте. Но для кого-то эти дороги открыты, а кому-то приходится преодолевать огромное количество барьеров, включая недопонимания и стереотипы.

— Что нужно сделать, чтобы это недопонимание преодолеть?

— Люди должны познакомиться поближе с миром неслышащих людей, должны понять, чем мы живем, о чем мечтаем. И наш фестиваль «Мир сквозь тишину» — шаг в эту сторону.

А еще мне кажется, что главная миссия каждого человека — это творить добро. Но для этого нужно научиться понимать своего ближнего. А для этого, в свою очередь, надо хотя бы немного знать его язык…

— Вы о том, что жестовый язык слышащие люди не понимают?

— Да. По закону нашей страны жестовый язык является государственным языком. Но знаете ли вы хотя бы одну общеобразовательную школу, где его преподают? Я не говорю про специализированные учебные заведения, где учатся неслышащие ребята, и про курсы, которые готовят сурдопереводчиков — речь про обычные школы! Так вот, таких школ нет! (Единственное исключение — Уфа и Стерлитамак, где с января 2024-го пытаются ввести этот предмет в качестве факультатива.) В итоге люди, живущие в одной стране, практически не могут общаться! Так и формируется пропасть. А ведь, по статистике 2021 года, на территории России живет почти 16 миллионов неслышащих людей.

— Мне кажется, проблема не только в реализации потенциала: мы очень мало делаем для того, чтобы помочь неслышащим людям социализироваться…

— И это тоже. Я на личном примере знаю, как сложно сохранить приятельские отношения с теми, кто слышит. Для них беседы с неслышащим собеседником (с помощью сурдопереводчика, телефона или бумаги) рано или поздно оказываются утомительными. Отсюда и проблемы с социализацией.

Плюс информационное поле глухих людей более ограничено, чем у слышащего человека. Но что мы сделали для того, чтобы его расширить? В Москве же единственная возможность для глухого человека вызвать скорую помощь — это воспользоваться Telegram-мессенджером «Говорим руками». Но, во-первых, это только московский сервис, а во-вторых, если оператор занят, одинокий человек оказывается без неотложной помощи, потому что вызвать ее самостоятельно он не может.

И еще: если вы не заметили, на ТВ практически нет художественных, социальных, новостных программ, которые идут с субтитрами или с сурдопереводом. Субтитры — это очень важный дополнительный фактор в общем образовательном процессе. Ведь что скрывать, многие неслышащие молодые люди, к сожалению, заканчивают среднюю школу далеко не на «пятерки». Показ на телевидении фильмов с субтитрами, затрагивающих жизнь неслышащих людей — это стало бы настоящим прорывом в массовом образовании и культуре сквозь тишину.

— А что по поводу детей КОДА (слышащие дети глухих родителей. — Прим. ред.)? Есть ли у них проблемы с социализацией? Или, возможно, именно они должны стать посредниками между «беззвучным» миром и миром обычным?

— У меня слышащая дочь, так что проблемы такого рода мне знакомы не по чужим рассказам. Могу сказать, что барьер во взаимоотношениях в таких семьях, безусловно, есть, да и детям CODA приходится нелегко. Но тут многое зависит от воспитания и от атмосферы в семье. Глухота может стать причиной отдаления детей от родителей (и наоборот), но ведь и в обычных семьях не все гладко. С другой стороны, слышащий ребенок с раннего детства всегда более информирован, чем его неслышащие родственники. При том, когда у нас слабо оформленное технологическое и информационное поле для неслышащих. И вот по этой также причине дети КОДА действительно часто становятся проводниками и помощниками для своих близких людей, живущих в ограниченном звуковом безмолвии.

— Александр, верну вас к кино. Вы сказали, что на российском телевидении нет программ для тех, кто не слышит. Это возможно как-то исправить?

— Знаете, если бы на одном из центральных телеканалов появилась хотя бы одна такая программа, это было бы настоящим праздником для всех тех миллионов неслышащих и слабослышащих людей в нашей стране. Среди них есть военнослужащие, вернувшиеся с фронта после специфического ранения, пенсионеры, теряющие слух из-за возраста (последних, кстати, общая статистика вообще не учитывает). Мы же со своей стороны готовы предоставить подходящие кинофильмы — и наши, и зарубежные, которых у нас достаточно.

Мы же открыты, готовы к сотрудничеству и не теряем надежд. Мы готовы присоединиться к нашим слышащим коллегам, например организовать специальную секцию фильмов на фестивале (например, на ММКФ), сделать подборку проектов для онлайн-кинотеатра или принять участие в мероприятиях от Правительства Москвы. В архиве кинофестиваля «Мир сквозь тишину» собрано более 60 киноработ на жестовом языке, включая лауреатов «Оскара» и самых крупных международных смотров (Берлинского, Венецианского, испанской премии «Гойя» и т. д.)

— Возможно ли создание профессионального кинематографа неслышащих людей в нашей стране?

— Это наша сверхзадача, но я понимаю, что это непросто. Сейчас студенты с дефектами по слуху, как и люди с ограниченной подвижностью, имеют возможность учиться актерскому мастерству (как и другим творческим профессиям) — например, в РГСАИ (Российская государственная специализированная академия искусств). И могу сказать, что уровень выпускников никак не ниже уровня слышащих актеров. Но нужны сценаристы, операторы, режиссеры — и именно из неслышащих людей, которые понимают специфику создания фильмов на жестовом языке. Но такого творческого учебного заведения у нас пока что не существует.

Поэтому сначала нужно сделать так, чтобы неслышащие одаренные ребята могли получать качественное кинематографическое образование. И я надеюсь, что наш кинофестиваль постепенно сформирует такую базу. И тогда, возможно, даже ВГИК откроет для них свои двери, как 40 лет назад это сделало Театральное училище имени Бориса Щукина, выпустив несколько поколений талантливых неслышащих актеров.

Материал предоставлен ipquorum.ru.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Мир сквозь тишину». Фотограф Оксана Смидович.