Выставка Ирины Дубровской «Картография стихий» открылась в галерее a-s-t-r-a

7 марта в галерее a-s-t-r-a состоится открытие персональной выставки Ирины Дубровской*. Произведения художницы находятся в собрании ГТГ, в многочисленных частных и корпоративных коллекциях в России, Западной Европе и Австралии.

На выставке будут представлены работы, созданные художницей за последние 10 лет. В первой серии — «Глобусы» — она стремится соединить образ Земного шара с микрокосмом человеческой жизни. Эта серия была начата художницей в 1993 году и продолжается ею по сей день. Бесконечная картина мира интерпретируется Ириной Дубровской каждый раз по-новому, сохраняя при этом три качества: сюжет на вечную тему, бесконечность, а также гармония изображения, наносимого на идеально круглую поверхность глобуса. Вторая серия — работы на навигационных картах. Карты были найдены на чердаке старого дома и сначала использовались просто как бумага для рисования, но постепенно нанесенные на них пометки неизвестного мореплавателя стали направлять поток мыслей художницы. Думая о нем и о его странствиях, я взяла свои перо и тушь и поплыла по морю жизни, в котором смешалось неразрывно прошлое и настоящее, вечное и сиюминутное, живое и отжившее.

Ирина Дубровская не разделяет своё творчество на жанры. Свой стиль она называет «примитивный концептуализм», где «примитивный» — это нечто базовое, древнее, естественное, а «концептуализм» — способность пропускать правила мира через себя. Европейские кураторы определяют искусство Ирины как «одушевленные метафоры». Это искусство знаний и размышлений, а также это фантастической красоты рисунок в духе великих европейских мастеров.

«Изначально она была прогрессивной художественной молодёжью в позднем СССР. Великолепное и сложное профессиональное образование, работа в мегагигантском государственном Комбинате по производству идеологических фетишей и суперобъектов и невероятное желание делать искусство с уникальным смыслом. Искусство прожитое самостоятельно, состоящее из лепестков цивилизации пролетающих через частную, уникальную, неповторимую жизнь. Искусство обладающее своим неповторимым голосом для воспроизведения глубоких, прекрасных и далеко не простых переживаний человека мыслящего. Оказавшись в городе музыкантов и художников Берлине (Западном свободомыслящем Берлине) Ирина оказалась дважды любимицей этого удивительного места. Сложно сказать что на что влияло успех ли музыкантом группы Unterwasser, где искусство Ирины действительно обрело голос в текстах группы и в её музыкальных партиях или особенное нежное внимание Берлинской Академи дер Кунст к молодой художнице из СССР. В результате способность рисовать великолепно и создавать монументальные образы «государственного» качества, но с проникновенным поэтическим содержанием принесли Ирине Дубровский не только любовь профессионалов, но и мировую славу, совершенно случайно. На фоне именно её граффити на поверхности Берлинской стены в 1990 Pink Floyd cыграли свой, изменивший мировое сознание, концерт – The Wall. Сейчас Ирина Дубровская, вместе с искусством занята гуманитарной деятельностью и писательством и обратно искусством и музыкой», – говорит Ирина Дубровская.

Елизавета ПЛАВИНСКАЯ, художник, искусствовед, критик, член Общероссийской Ассоциации искусствоведов, член международной ассоциации искусствоведов AICA, член секции художников книги МСХ.

–––––––––––––

* Ирина Дубровская — художник, художник-монументалист, график, автор и участник перфомансов, писатель, автор сборника рассказов «Пятистенок», выпущенный в издательстве «Ломоносов» в 2019 году. Автор идеи, текстов и музыкальных композиций группы «Ersatzmusika» (Берлин). С 2005-2011- регулярные выступления с группой в городах Германии, Бельгии Австрии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.