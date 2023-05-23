Драму «Земля Алькаррас» испанского режиссёра Карлы Симон представили в кинотеатре KION

В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера драмы «Земля Алькаррас» Карлы Симон, взявшей главный приз на 72-м Берлинском кинофестивале. Симон сняла пронзительное и тонкое кино о хрупкости завтрашнего дня.





Пока дети беззаботно играют среди персиковых плантаций, у взрослых рушится жизнь. Отец огромного семейства Рохелио поставлен перед фактом, что дом и гектары плодородных территорий ему не принадлежат — ему подарили земли много лет назад только на словах. Их реальный владелец уже продал угодья компании по производству «зеленой» энергии, готовой покрыть всю местность солнечными панелями.



Каждый из членов семьи справляется с трагедией по-своему. Взрослые ссорятся, продолжают собирать урожай и думают, как можно уговорить настоящего владельца земель. Молодое поколение же сталкивается со страшным осознанием, что они не смогут пойти по стопам родителей, им придется самим искать пути реализации в жизни.



Карла Симон потеряла родителей в совсем юном возрасте и девочку отдали на воспитание дядям и тетям, живущим в той самой деревне Алькаррас. Поэтому ее картина частично основана на ее биографии, историях ее родственников и друзей семьи. Также одним из литературных ориентиров для Карлы Симон и ее сосценариста Арнау Виларо была пьеса Антона Чехова «Вишневый сад». Хотя бизнес близких режиссера процветает, этот фильм показывает антикапиталистический подход к труду и критикует систему, которая убивает семейный бизнес.



«Земля Алькаррас» — победитель прошлогоднего Берлинале и вторая полнометражная картина Карлы Симон. Ее автобиографичный дебют «Лето 1993-го» (2017) тоже впервые показали на Берлинском кинофестивале, где он получил призы за лучший первый полнометражный фильм и гран-при секции «Generation Kplus». За обе картины она стала лауреатом национальной премии «Гойя».



Кастинг для «Земля Алькаррас» проходил около года, на все роли Карла Симон подобрала непрофессиональных актеров, настоящих фермеров из Алькарраса. В итоге в фильме снялись – Жозеп Абад, Жорди Пужоль Дольсет, Анна Отин, Альберт Бош и Ксения Росет. Многие из актеров получили высокую оценку критиков.

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