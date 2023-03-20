Нейросети, цифровые дублеры и виртуальные технологии: Студия XOVP обсудила со стейкхолдерами рынка современные технологии киноиндустрии

В рамках деловой программы форума CSTB.PRO.MEDIA состоялся второй фестиваль контента стриминговых платформ Original +. Студия XOVP — eXtraordinary Virtual Production выступила в роли технического партнера фестиваля, а также организовала деловую сессию о новых прогрессивных технологиях в киноиндустрии.

Деловая программа студии XOVP состояла из двух основных блоков: интерактивная презентация технологии Virtual Production и методов ее применения для создания аудиовизуального контента, а также круглый стол «Искусство и технологии» со стейкхолдерами рынка, в рамках которого в формате дискуссии обсудили вопросы образования и кадров и новые технологические веяния: применение нейросетей и искусственного интеллекта при создании кинокартин, создание и интеграция в сцены цифровых дублеров, новые инструменты для индустрии, рожденные различными коллаборациями.

«Технология Virtual Production – это, прежде всего, один из инструментов, с помощью которого можно создавать очень интересные решения, делать то, что никто никогда не делал. И она не заменит во многих случаях классические виды съемок на натуре и хромакее. Но есть сцены, в которых Virtual Production – это идеальный, и, зачастую, просто незаменимый инструмент. И перспективы его развития на ближайшие десятилетия безграничны. Только за последние два года мы интегрировали в рабочие процессы элементы дополненной реальности (АR), искусственный интеллект, а благодаря коллаборациям с технологическими компаниями – представили на рынок новые решения. И это только начало», - рассказал Ростислав Мусаев, Генеральный директор студии XOVP.



Совместно с соучредителем студии XOVP Андреем Ерешко новые инструменты для киноиндустрии обсудили режиссер кино и медиа Павел Тимофеев, руководитель школы компьютерной графики Realtime School Сергей Кащавцев, технический директор компании Kirillin Camera Rental Дмитрий Бодряшов. И одним из ключевых вопросов дискуссии стали нейросети и искусственный интеллект. «Студия XOVP в своих рабочих процессах уже некоторое время использует нейросети. Stable Diffusion, Dall-E 2, Midjorney уже стали для арт-департамента инструментом, который мы часто используем и непрерывно тестируем новые. Прежде всего нейросети помогают команде в создании референсов и эскизов: имея заданные параметры через нейронные сети мы получаем множество эскизов, которые мы можем выбирать для дальнейшей проработки. При работе с 3D-сценами благодаря искусственному интеллекту можно генерировать новые текстуры, увеличивать их разрешение и количество вариаций. Есть и отличные продукты, которые используются в отделе девелопмента, например, ChatGPT помогает записывать, проверять и анализировать тексты. И нет никаких сомнений, что мы и дальше будем искать сферы применения и тестировать продукты с искусственным интеллектом» - прокомментировал Андрей Ерешко, соучредитель студии XOVP.

Согласно актуальным тенденциям создания кино-контента - будущее наступило: музыку к фильмам ним пишет искусственный интеллект, кино и реклама больше не имеют преград по воплощению авторских задумок, а метавселенные в кино и в реальности продолжают принимать новых резидентов. Но есть и факторы, которые, определенно, сдерживают распространение и принятие в творческие процессы новых инструментов. «Режиссер – это очень интересный человек, с большим бэкграундом знаний и широким кругозором.

Нынче я читаю одно занимательное произведение – приближенная к реальности фантастика. Безусловно, я не мог не задуматься об экранизации этого произведения с использованием нейросетей, ведь режиссер всегда задумывается над тем, как можно проще, быстрей, интереснее, хайповее снять то, что он считает достойным внимания. И на сегодняшний день я активно изучаю этот вопрос, понимая, история при съемках с искусственным инетеллектом – она весьма неоднозначная, важно очень четко «проявить» персонажи. И если сейчас некоторые странные особенности нейросетей дают мне ощущение того, что, возможно, от такого хайпа стоит отказаться в пользу более изученных методов съемки, то я одним из первых буду стоять у истоков применения более доработанных версий – это точно» - рассказал Павел Тимофеев.

Подтвердил это мнение Павла и Сергей Кащавцев.

«Несмотря на то, что Realtime school – старейший профессиональный учебный центр обучения цифровым технологиям в России, мы пока не готовы «на хайпе» обучать работе с нейросетями, которые изучаем уже не первый год. Школа Realtime дает актуальные навыки, применяемые профессионалами в работе. Это не теория, которую можно изучить самостоятельно, а способы быстро и качественно выполнить поставленную задачу. Методы, которые специалисты используются в ежедневной практической работе. И мы одни из первых запустили совместный со студией XOVP интенсив по обучению работе с технологией Virtual Production, явно понимая, что технология будет развиваться на рынке еще очень много лет, а специалистов на рынке пока нет. Более того, мы очень четко понимаем, что нужно вообще в корни изменить подход к образованию в прогрессивных, заходящих на рынок дисциплинах. Практические знания нужны специалистам уже сейчас, а не через несколько лет, когда будет утвержден новый специалитет, разработана методология, наберутся, отучатся и выпустятся курсы» - выразил свое мнение Сергей Кащавцев.

В числе наиболее актуальных вопросов дискуссии стали цифровые аватары. Безусловно, в эру компьютерных технологий и графики цифровая массовка, 3d сцены с анимированными персонажами – это прогрессивное решение, уже зарекомендовавшее себя на рынке. Сергей Кащавцев и Дмитрий Бодряшов поделились яркими кейсами применения этих инструментов, рассказали о самой технологии. «Мы все чаще и чаще сталкиваемся с нестандартными задачами, в числе которых – съемки с внедрением в кадр цифровых персонажей и массовки. И сейчас это решение уже есть: совместно с мокап-студиями и студиями Virtual Production рождается инструмент, который уже востребован на рынке, сфера его применения будет только расти. У нас уже есть положительный опыт технологических коллабораций. Например, проект Russian Plates, реализованный совместно со студией XOVP, позволяет осуществлять съемку фонов 360 на риг из камер Red Komodo для последующей съемки проездов автомобилей на LED-экранах и/или с использованием хромакея. Маленький, разработанный специально для съемок Roadster 360, успел уже пополнить банк фонов, отсняв самые популярные для кинопроизводителей улицы Москвы и ближайшего Подмосковья. И продолжает пополнять Банк Фонов. Сейчас есть несколько новых разработок, в том числе с использованием роботов и искусственного интеллекта» - поделился Дмитрий Бодрашов, технический директор Kirillin Camera Rental.



В настоящее время российский рынок переживает трансформацию, и сфера новых технологий в киноиндустрии – не исключение. Компаниям приходится в кратчайшие сроки внедрять новые платформы и сервисы, заменять оборудование и ПО, знакомиться с новыми инструментами. Это ускорило процесс развития кино в десятки раз, и сейчас в России есть все условия для того, чтобы он завершился успешно, а отечественные кинопроизводители заняли устойчивые позиции на мировом рынке.

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