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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Сочи завершили съёмки одного из фрагментов семейного блокбастера «Чебурашка 2»

editor
By editor
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чебурашка
Фото предоставлено пресс-службой Телеканала «Россия»

В Сочи завершился один из съемочных блоков семейного блокбастера «Чебурашка 2», совместного проекта Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Любимые герои вернулись в привычные для зрителя локации в Сочи — парк «Дендрарий» и в санаторий «Орджоникидзе», где по сюжету фильма живет и работает Гена. К полюбившимся местам добавились парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н.А. Островского, живописный каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.

«В Сочи неизменно находится одна из основных локаций нашего фильма — дом Гены. Именно на этой площадке мы видим взаимодействие героев — смешные, курьезные и трогательные ситуации, которыми наполнена жизнь Гены и Чебурашки», – поделился актёр Сергей Гармаш.

В сюжете второго фильма особое внимание уделяется прошлому героев: зритель снова увидит молодого Гену (Артём Быстров) и его жену Любу (Марина Коняшкина), узнает больше деталей их жизни.

«Благодаря флешбэкам зритель лучше и глубже узнает Гену, поймет, что он испытывал в те или иные моменты жизни, как он стал тем, каким мы его увидели в первом фильме. Мне кажется, Гена и в молодости был закрытым, сдержанным, не подпускающим к себе любовь. До появления Любы, конечно. Она непосредственная, смешная, открытая к жизни и другим людям. Простыми, очень человеческими вещами она смогла влюбить в себя Гену», – комментирует актёр Артём Быстров.

В съемках участвует весь звездный ансамбль первой части: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артём Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. Также создатели порадуют зрителя новыми интересными персонажами и локациями.

«В этот раз самым сложным оказались съемки в горах Сочи. У моей героини в этих сценах высокая подошва, из-за которой было трудно лазать по камням. Еще в фильме будет сцена, которую мы снимали два дня: мы падаем в горную реку в гнезде из веток. Конечно, с небольшой высоты, но в кадре будет казаться, что с большой. Этот эпизод — не компьютерная графика, было экстремально», – рассказала актриса Ева Смирнова.

Спустя год после событий первого фильма Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня наслаждается вседозволенностью, но думает, что ее никто по-настоящему не ценит, а Гриша грустит из-за нехватки родительского внимания. Пока герои пытаются научиться прислушиваться друг к другу, их жизнь нарушает невероятное событие — дом Гены хотят снести.

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