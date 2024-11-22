В Сочи завершили съёмки одного из фрагментов семейного блокбастера «Чебурашка 2»

В Сочи завершился один из съемочных блоков семейного блокбастера «Чебурашка 2», совместного проекта Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Любимые герои вернулись в привычные для зрителя локации в Сочи — парк «Дендрарий» и в санаторий «Орджоникидзе», где по сюжету фильма живет и работает Гена. К полюбившимся местам добавились парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н.А. Островского, живописный каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.

«В Сочи неизменно находится одна из основных локаций нашего фильма — дом Гены. Именно на этой площадке мы видим взаимодействие героев — смешные, курьезные и трогательные ситуации, которыми наполнена жизнь Гены и Чебурашки», – поделился актёр Сергей Гармаш.

В сюжете второго фильма особое внимание уделяется прошлому героев: зритель снова увидит молодого Гену (Артём Быстров) и его жену Любу (Марина Коняшкина), узнает больше деталей их жизни.

«Благодаря флешбэкам зритель лучше и глубже узнает Гену, поймет, что он испытывал в те или иные моменты жизни, как он стал тем, каким мы его увидели в первом фильме. Мне кажется, Гена и в молодости был закрытым, сдержанным, не подпускающим к себе любовь. До появления Любы, конечно. Она непосредственная, смешная, открытая к жизни и другим людям. Простыми, очень человеческими вещами она смогла влюбить в себя Гену», – комментирует актёр Артём Быстров.

В съемках участвует весь звездный ансамбль первой части: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артём Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. Также создатели порадуют зрителя новыми интересными персонажами и локациями.

«В этот раз самым сложным оказались съемки в горах Сочи. У моей героини в этих сценах высокая подошва, из-за которой было трудно лазать по камням. Еще в фильме будет сцена, которую мы снимали два дня: мы падаем в горную реку в гнезде из веток. Конечно, с небольшой высоты, но в кадре будет казаться, что с большой. Этот эпизод — не компьютерная графика, было экстремально», – рассказала актриса Ева Смирнова.

Спустя год после событий первого фильма Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня наслаждается вседозволенностью, но думает, что ее никто по-настоящему не ценит, а Гриша грустит из-за нехватки родительского внимания. Пока герои пытаются научиться прислушиваться друг к другу, их жизнь нарушает невероятное событие — дом Гены хотят снести.