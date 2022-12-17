Художник, внук и тезка знаменитого архитектора и градостроителя, Алексей Душкин был в составе творческого коллектива, работавшего над оформлением станции метро «Сокольники», которая посвящена героям-метростроевцам. В соавторстве с архитектором Александром Орловым и скульптором Александром Рукавишниковым он воплотил на алюминиевых панно в интерьерах станции дух эпохи индустриализации. Об уникальных работах и материалах, использованных для них, рассказал Алексей Душкин.

– Когда вы занялись сбором архивных материалов?

– В 2020 году. Команде, работающей над строительством станции, хотелось максимально передать дух эпохи индустриализации. Нас вдохновляли люди и истории того времени. Для оформления станции решили использовать лозунги 1930-х годов: «Есть метро!», «Даёшь метро!» и придумали свой, новый: «Нам нужно метро!».

Еще мы взяли чертежи, отмывки, фрагменты утраченных архитектурных деталей, освещения самых первых станций метро. Нам очень повезло – все эти артефакты были найдены в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. Собрать их нам помогла директор музея Елизавета Лихачева.

– Вы были заражены настроением, который передал Владимир Маяковский в стихах о метро?

– Конечно. Такая романтика и одержимость. Когда строился Московский метрополитен, была установка делать не просто новый вид транспорта. Идея заключалась в том, чтобы человек, спустившись в метро, должен был забыть, что он под землей. Это было особенное настроение! Отсюда супрематические круги, кольца, солнце на панно…

Начиная строительство, сами метростроевцы не до конца понимали, куда идут – брали лопаты у дворников. И думали, сколько нужно лошадей – пять или четыре, чтобы метро построить?

У меня комок подступал к горлу, когда я читал историю первого тоннельного отряда. Ими руководила женщина. На первую зарплату они, скинувшись, купили самолет, чтобы заниматься парашютным спортом. Об этих людях можно сказать: через недра – в небо.

Благодаря их труду у нас и появился метрополитен, вызывающий восхищение. Со всей страны люди приезжали и приезжают, чтобы увидеть это – чудо-метро.

– В какой технике вы работали над станцией «Сокольники»?



– При создании интерьера станции метро «Сокольники» использовалась смешанная техника. Там есть и живопись, и графика, и новейшие цифровые технологии.

– Какую творческую задачу вы перед собой ставили?

– Было интересно совместить живопись художника Александра Рукавишникова с языком плаката, где преобладают локальные цвета и графические приемы. Я предложил «вытащить» рисунок, потому что рисунок у Александра Рукавишникова активный: у него очень сильная рука, нажим на карандаш – получаются царапины, удары, линии… Я старался их обесцветить и сделать цвет плоским, «бумажным», чтобы органично ввести живопись в плоскость плаката. И получилось.

– В чем вы, как художник, видите особенности архитектуры метрополитена? Например, отсутствие естественного освещения на станциях, предпочтение светлым тонам материалов, «довлеющие» потолки?.. Учитываете ли вы это в своей работе?

– Да, например, станция «Сокольники» еще не освещена, но уже сейчас сверкает и переливается. По словам тех, кто уже побывал на станции, она получилась очень уютной, ее не хочется покидать.

Метростроевцы с большим вниманием отнеслись к работе над этой станцией, так как она посвящена им. Автор станции архитектор Александр Орлов как-то сказал мне, что это его самая большая по значимости работа в жизни. Вы понимаете, насколько это круто – метростанция, посвященная метро? Все сложилось: локация – «Сокольники», где начинался столичный метрополитен.

– На одной из фотографий 1930-х годов, которая легла в основу алюминиевого панно на станции «Сокольники», изображены трое метростроевцев. Какая история связана с этим снимком?

– Фотография сделана в 1950-е годы, на ней изображены строители метро. Этого фото нет в архивах, оно из личной коллекции. Интересно, что кадр был сделан через несколько минут, после того как человека в центре фото товарищи спасли из-под завала. Кстати, на обратной стороне фото написаны теплые слова благодарности.

Само фото, конечно, обычных размеров, а высота алюминиевого панно с этим изображением на этаже составляет 3 метра, на путевых стенах – 2,8 метров. Станция «Сокольники» двухэтажная, как «Комсомольская», а потому довольно высокая – около восьми метров.

– Вы чувствуете, что вместе с вашими коллегами приложили руку к истории Московского метрополитена?

– То, что станция построена, у меня в голове не укладывается. Муки творчества, бессонные ночи, поиск единственно верного решения – все позади. Но зато теперь мы счастливые люди!

Это большое счастье – делать такие объекты, с такими людьми, как Александр Орлов и Александр Рукавишников! А Рукавишникова я обожаю с детства. Рядом с ним ощущаешь невероятную свободу. Он, как старший коллега, не поучает, не давит, а ведет себя как соавтор.

– В Московском метрополитене присутствуют разные архитектурные стили – конструктивизм, ар-деко и даже «сталинская неоклассика». А какой стиль архитектурный стиль нравится вам и почему?

– Тот, который чище – конструктивизм. Интересно не украшательство, а сам скелет конструкции, потому что его невозможно изменить. Раньше выходили справочники по дизайну – это всегда стулья и кресла, то, что привязано к эргономике. Когда находятся новые конструкции и решения – это самое интересное, ведь, скажем, стул сложно изменить.

– Где еще, помимо метро, вы работаете с алюминием?

– Алюминий – замечательный материал, в том числе для создания скульптур. Первым в нашей стране экспериментировать с алюминием, использовать его пластичность в скульптуре начал Александр Рукавишников.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.