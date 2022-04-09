Два родных языка: история ребенка глухих родителей

Одним из самых ярких на «Оскаре» в этом году стал фильм о глухих «CODA: Ребенок глухих родителей». Аббревиатура CODA означает Child of Deaf Adults, то есть «ребенок глухих родителей». По случаю премьеры Dobro.Журнал рассказал о москвиче, который вырос в семье слабослышащих.

Григорий Туринцев — операционный директор Всероссийского общества глухих. До прихода в ВОГ (Всероссийское общество глухих. — Прим. ред.) он никогда не обращал внимания на то, что у него два родных языка, на которых можно говорить одновременно. «Когда я еду в машине и начинаю думать, я воспроизвожу некоторые слова и фразы руками. Голос и жесты — эти два языка существуют в моей голове параллельно», — признается Григорий.

Отец Григория оглох очень рано, в три года. Пошел кататься с горки, ботинок своих не было, взял взрослые, примотал веревками к ногам и потерял их, пока катался. Босиком папа отправился домой и, боясь, что получит от мамы, пошел спать не домой, а на сеновал. Очнулся он уже в больнице. Без слуха. Но так как его отец пропал без вести на фронте в самом начале войны, папой особо никто и не занимался.

У мамы Григория иная ситуация. Она тоже оглохла совсем маленькой, в полтора года, но у нее остался слух, ею много занимались родители: учили разговаривать и общаться, читая по губам. Она могла говорить так, что многие не догадывались, что она глухая. У папы все сложнее. Но это не помешало ему поднять трех детей. Я им восхищаюсь.

Григорий — младший в семье Туринцевых. Его брат и сестра так же, как и он, слышат. Героиня фильма — в меньшинстве. В ее семье никто не понимает речь и…ее увлечение музыкой. Сидя за столом, мама ей так и говорит: «Будь я слепой, ты бы захотела рисовать?»

«У нас в семье было трое детей. Трое слышащих детей. Родители очень много мной занимались. Я никогда не ощущал себя чужим в семье. У нас были общие интересы, досуг. Игры в карты, домино, например, мы с папой каждые выходные ездили в бассейн “Москва”», — с теплотой вспоминает Григорий.

Полная версия разговора с Григорием Туринцевым доступна по ссылке.

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