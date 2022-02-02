Два в одном: «Ночь в метро» и «Националь»

Музей Москвы, «Метротур» и проект «Заблудшие» представили новую экскурсионную программу. Это смелый эксперимент, объединяющий казалось бы несовместимые вещи: ночную экскурсию в метро и перформанс в отеле «Националь».

Первая экскурсия состоялась в ночь с 28 на 29 января, и нам посчастливилось на ней побывать. Необычное приключение началось в 23 часа в электродепо «Измайлово». Там мы увидели и узнали много нового от экскурсовода «Метротура» (об истории московского метрополитена и строительстве электродепо, о типах поездов, вагонов и униформе сотрудников). Также нам показали недействующую станцию «Первомайскую» (работала с начала 1950-х до 1961 года).

Ровно в 1 час ночи мы отправились на ретропоезде «А» 1930-х годов по Арбатско-Покровской и Филевской линиям метро. Остановки были на станциях с наиболее интересной архитектурой: «Партизанская», «Электрозаводская», «Площадь Революции». О каждой увлекательно рассказывал сотрудник Музея Москвы. Затем ретросостав проследовал по специальному тоннелю (такого маршрута нет на схеме метро), и неожиданно оказался на станции «Александровский сад». Заблудших пассажиров ждал артист в форме портье «Националя», он любезно проводил всех до легендарной гостиницы.

Экскурсантов там приняли радушно – приготовили угощения, потом раздали наушники. Последовав за сопровождающим, мы погрузились в особую атмосферу, наполненную мистикой и тайнами. Действие перформанса происходило в нескольких локациях: в фойе, на парадной лестнице, в ресторане и номерах. Удалось увидеть несколько красивых номеров и роскошный президентский люкс.

Блуждая по великолепному «Националю», мы узнали об истории отеля, о происходивших здесь загадочных событиях. А ещё побывали на сеансе спиритизма! Яркое впечатление произвели мини-спектакли в исполнении артистов проекта «Заблудшие». Среди персонажей – знаменитые постояльцы: балерина Анна Павлова, писатели Юрий Олеша и Джон Рид, поэт Михаил Светлов.

В финале всех пригласили выйти на балкон (обычно закрытый для гостей) и посмотреть на ночную Москву. На память остались фотографии с потрясающими видами на башни Кремля, Тверскую улицу и Манежную площадь.

Наталья ЩЕРБАКОВА, Ольга КОРОЛЁВА

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