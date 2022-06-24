Чтобы сохранить кино в России, необходимо дополнительно 26,6 млрд руб. в год

Общероссийский народный фронт стал инициатором экспертного совещания по мерам поддержки российского кинопроизводства и кинопроката. На встрече, которая состоялась в Москве, присутствовали представители киноиндустрии и федеральных органов власти, которые попытались вместе разобраться в проблеме. Резолюция, сформированная по итогам совещания, будет направлена в Правительство.

Представители киноиндустрии при содействии руководства ОНФ обратились за помощью к чиновникам. Впервые проблема была озвучена в апреле в рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». По итогам мероприятия вышло поручение вице-премьера Юрия Борисова, который поставил задачу до 30 июня Минпромторгу совместно с Министерством культуры проработать вопрос, как можно переструктурировать систему производства отечественного контента.

Член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель подразделения АВК’PRO Роман Исаев презентовал масштабное исследование спроса с 2015 по 2021 годы. Такого исследования ранее не проводилось в России. Благодаря нему ясно видно, какие жанры наиболее востребованы у зрителей – фантастика, фэнтези, мелодрама. На основе этих данных исследователи вывели количество фильмов, которые необходимо отечественному кинематографу выпустить в прокат с 2024 по 2030 гг., чтобы перекрыть сложившийся дефицит. Также рассчитали сумму, которую необходимо выделить для производства контента помимо ранее заложенной в бюджет. Так, по результатам исследования, количество фильмов, которые необходимо для импортозамещения в год вместе с документальными – 91 шт. Ежегодные расходы на них составят 26,653 млрд руб. Частично затраты можно сократить за счет международного сотрудничества и привлечения частных капиталов, но без финансирования государства обойтись не получится.

Гендиректор кинотеатральной сети «Киномакс» Дмитрий Нартов, отметил важность мер грантовой поддержки, которую организовали на территории Москвы. Так, по решению Сергея Собянина ведущие киносети Москвы получили гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате и компенсацию за аренду площадок. Тем не менее, кинотеатры нуждаются в поддержке и в других регионах. Поскольку зачастую местные власти не имеют финансовой возможности ее обеспечить, представители киноотрасли просят вмешаться в ситуацию федеральные властей.

«Мы умеем работать, умеем выходить из кризисных ситуаций, но бизнес построен таким образом, что он очень зависим от производителей кино. Подсев на голливудскую иглу мы остались без 80% контента. И модель этого бизнеса не позволяет перестроиться мгновенно, – отметил Нартов. — Мы вложили более 1 млрд рублей в развитие формата IMAX, а теперь все эти залы закрыты, нет контента, который мы могли бы там показывать. Нет рекламы, уходят поставщики газированных напитков. На сегодня по сравнению с 2019 годом мы имеем падение порядка 80%».

Нартов также подчеркнул, что летний период для кинотеатров и в обычное время непростой, а сейчас, если для государства важно сохранить коммерческие кинотеатры, то сейчас им надо помочь дожить до октября. Так как потом пойдут новогодние премьеры. Сохранить киноотрасль, перед которой сейчас стоит важная задача по воспитанию подрастающего поколения, помогут гранты, налоговые льготы и беспроцентные займы.

Представитель Правления Гильдии продюсеров России, гендиректор Продюсерского центра «Парадиз», член Экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино Минкультуры России Артур Гюлумян заметил, что сложности кинопроизводства связанны не только с отсутствием финансирования, но и с отсутствием качественных сценариев в работе. Также он почеркнул, что сроки производства фильмов – 1,5 года, раньше которых новые фильмы в прокат поступить не смогут.

Член Комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Культура», руководитель проекта ОНФ «Россия здесь» Любовь Солдаткина, которая модерировала мероприятие, обратила внимание собравшихся на то, что не случайно на встречу приглашены представители Минпромторга и Минцифры: «Киноиндустрия – это цифровая индустрия. Мы знаем, что в том же Китае разворачивают огромные цифровые комплексы, которые производят контент, в том числе для Голливуда. Сотрудничество с такими цифровыми центрами позволило бы в двухлетний период нарастить компетенции и решить проблему с качеством фильмов».

Основатель и Отраслевой директор Российского Союза Торговых Центров (РСТЦ) Олег Войцеховский, Президент «Mapic RUSSIA» отметил, что проблемы киноиндустрии могут потянуть за собой также проблемы в других отраслях, которые сейчас неочевидны. Ведь кинотеатры – это важная концептуальная составляющая торговых центров. С их уходом могут быть связаны в будущем проблемы по привлечению аудитории.

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