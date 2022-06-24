Выставка Георгия Панайотова «Исаакиевский собор и его создатели» открывается в Государственном музее А. С. Пушкина

Выставка «Исаакиевский собор и его создатели» знакомит посетителя с серией живописных работ, иллюстрирующих подарочное издание, ориентированное на читателей младшего и среднего школьного возраста.

Структурно экспозиция сохраняет последовательность книжного повествования и задумана как путеводитель по истории строительства Исаакиевского собора. Работы сгруппированы в тематические блоки: внешний вид предыдущих Исаакиевских церквей, этапы возведения ныне существующего храма, скульптура в его убранстве, живопись, мозаика, витраж…

Г. Панайотов. Рабочие перетаскивают гранитные блокиВсе работы выполнены акриловыми красками на грунтованном картоне. В последствии они оцифровываются и дорабатываются в компьютерных программах, проходя подготовку к верстке и печати.

На выставке часть рисунков экспонируется без паспарту и рамы, оставляя возможность увидеть «кухню» работы иллюстратора: сопроводительные надписи и заметки художника на полях, направляющие линии, помогающие в построении композиции, карандашные наброски и схематичные зарисовки. Так, гости выставки имеют уникальную возможность не только сравнить живописный оригинал (исходник) с вышедшей в тираж печатной продукцией, но и подсмотреть за увлекательным процессом создания книжной иллюстрации.

Г. Панайотов – сотрудник Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Георгий Панайотов многим известен как иконописец.

Первую икону он исполнил в пять лет. В 17 лет получил первый заказ на выполнение иконостаса. Сегодня в его творческом багаже десятки проектов, выполненных для храмов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других земель России и зарубежья.

С раннего детства изучая искусство иконописи, Георгий преобразовывает все полученный знания, всю любовь и поддержку своих учителей, своих близких в ремесло, совершенствуясь в нем год от года. У него была возможность не только получить высшее художественное образование, но и учиться у мастеров прошлого, изучая иконописные изображения в монастырях Болгарии и Македонии, на святой горе Афон. Его работы отмечены Знаком Святой Татианы РПЦ, наградами Петербургской митрополии и Белорусского Экзархата РПЦ.

Однако выставка «Исаакиевский собор и его создатели» дает нам возможность познакомиться с другой творческой ипостасью Георгия Панайотова – иллюстратора. Он выполнил большую работу, подготовив более 50 иллюстраций для будущего издания одноименной книги.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.