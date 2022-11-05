Две жизни: Политехнический музей приглашает на выставку  к 120-летию изобретателя суперкомпьютера

В Открытой коллекции Политехнического музея начала работу выставка «Две жизни. Наука. Искусство», посвящённая жизни и творчеству брата и сестры — Сергея Лебедева и Татьяны Мавриной. Он прославился в научно-технической сфере, она — в художественной. Направляемые талантом и эпохой, линии их судеб то расходились, то пересекались в критических точках. Выставку, приуроченную к 120-летию со дня рождения Лебедева, можно увидеть до 30 января 2023 года.

Татьяна Маврина и Сергей Лебедев родились в начале XX века в семье учителей. С детства брат и сестра проявляли талант, но в совершенно разных сферах. На выставке Политехнического музея «Две жизни. Наука. Искусство» можно будет проследить хронологию их профессионального развития и творческого поиска.

Академик Сергей Лебедев руководил разработкой первых советских электронных вычислительных машин — суперкомпьютеров. Он сформулировал принципы, по которым должны строиться ЭВМ, и более 20 лет во многом определял развитие отечественной вычислительной техники.

Татьяна Маврина — один из самых узнаваемых иллюстраторов детских книг. Художница сделала иллюстрацию не просто украшением книги, но важной частью истории. Маврина — единственная в СССР — была удостоена золотой медали Андерсена, главной премии в детской литературе для авторов и иллюстраторов.

«Траектории жизней брата и сестры часто идут параллельно, но всё же имеют ряд смысловых пересечений. Оба всё время находились в поиске, будь то поиск нового художественного языка или нового способа быстро обрабатывать большие объёмы информации. На выставке можно проследить основные вехи семьи: детство и юность в Нижнем Новгороде, скитания во время войны, успех и признание. Архитектура экспозиции визуально повторяет очертания БЭСМ-6 — первой суперЭВМ второго поколения, сконструированной под руководством Лебедева. В финале экскурсии по выставке гости смогут увидеть эту уникальную машину, представленную в Открытой коллекции Политехнического музея», — рассказала заместитель генерального директора Политехнического музея Екатерина Мочалина.

На выставке собрано множество уникальных фотографий из жизни и творчества брата и сестры. Так, можно рассмотреть подлинники работ Татьяны Мавриной разного времени, предоставленные Государственным музеем А.С. Пушкина: от довоенного автопортрета до зрелого творчества художницы. Присутствуют и книги из собрания Нижегородской государственной областной библиотеки им. Т. А. Мавриной.

Посещение выставки позволит не только проследить эволюцию художественного метода Мавриной, но и узнать историю появления первых отечественных ЭВМ. Лебедев и его команда во многом предугадали те решения, которые используются при создании современных компьютеров. Помимо фотографий и материалов из уникального личного фонда академика, хранящегося в Политехническом музее, на выставке есть предметы из семейного архива, переданные дочерями учёного.

Экспозицию дополняет один из примеров первой компьютерной анимации — мультфильм «Кошечка».

Выставка «Две жизни. Наука. Искусство» будет доступна до 30 января 2023 года в Открытой коллекции Политехнического музея, расположенной в Технополисе «Москва» по адресу Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5. Для посещения необходимо удостоверение личности.

Рекомендованный возраст посетителей выставки: 12+.

Осмотр экспозиции возможен только в составе экскурсионной группы. Обзорные часовые экскурсии по выставке будут проходить по вторникам и четвергам в 11:00 и 17:00, по субботам и воскресеньям в 17:00. Школьные обзорные экскурсии доступны по предварительной записи через колл-центр. Актуальное расписание событий можно уточнить на сайте Политехнического музея. Возможно приобретение по Пушкинской карте.

Куратор выставки — Саша Пучкова, куратор научной экспертизы — Алексей Бутырин, автор идеи выставки и научный консультант — Марина Смолевицкая.

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