Двенадцатый сезон сериала «Склифосовский» выходит на телеэкраны

На телеэкранах состоится премьера долгожданного двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский». Главные роли исполняют Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Полина Долиндо и другие. Режиссером выступает Юлия Краснова.

Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Согласится ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи? Развязка этой истории станет стартом новых серий. Жизнь «Склифа» и до этого никогда не была спокойной, и двенадцатый сезон – не исключение! Удача вновь изменила доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли он вернуть себе звание лучшего хирурга? Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Андрей Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Елена Яковлева) не находит себе места. Инна (Полина Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Дмитрий Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Роман Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в «Склиф» и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Анна Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).

«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя – отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого героя внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Фёдоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него», – говорит режиссёр Юлия Краснова.

«Мы с нашим режиссером, с моими партнерами находимся в очень хорошем творческом союзе. Мы никогда не относились к своей работе, как к рутине: придумываем, хотим, чтобы происходящее на экране было интересно и максимально приближено к людям. Мы делаем хорошее кино для наших зрителей и о них. Год от года с радостью приходим в павильон на съемки, ждем каждого съемочного дня. И главный секрет успеха «Склифосовского», на мой взгляд, в том, что вся наша команда любит свое дело и получает от него огромное удовольствие», – рассказывает актёр Максим Аверин.

«Мне не хочется приоткрывать тайны, но скажу так: человеческий организм очень крепкий, и вот насколько можно его испытать, настолько в новых сериях судьба испытывает мою героиню. Мне и самой будет интересно наблюдать не только за ней, но и за другими персонажами, потому что я очень люблю медицинские драмы. Есть надежда, что, если ты не дай бог когда-нибудь попадешь в больницу, рядом окажутся такие замечательные врачи, как Брагин, и обязательно тебя спасут», – комментирует актриса Елена Яковлева.

Помимо Сергея Никоненко в двенадцатом сезоне к актерскому составу присоединилась Ирина Низина, которая сыграла нового гинеколога Юлию Семёнову. Перед съемками она долго готовилась к роли – смотрела видеоролики про роды и кесарево сечение.

«Самым сложным на съемках для меня стали медицинские термины: выговорить, сказать так, словно ты живешь с этим уже восемь или десять лет, что ты давно в этом деле. Помню, мы стояли с медсестрой, она подсказывала мне глазами: «Не туда! Кладите на простынку… Ножницы, зажим…», – делится актриса Ирина Низина.

Съемки сериала прошли в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Как и прежде, в новом сезоне не обойдется без экстремальных сцен и разнообразных медицинских историй, в которых персонал «Склифа», несмотря на рабочие конфликты и личные драмы, бросается на помощь своим пациентам.

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Роман Мадянов, Сергей Никоненко, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Ирина Низина, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина, Игорь Бочкин, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Ирина Основина, Екатерина Травова, Дмитрий Ульянов, Полина Долиндо, Николь Плиева и другие.