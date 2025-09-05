На ВЭФ-2025 рассказали о роли радио в эмоциональном брендинге городов

Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. «Русскую Медиагруппу» на площадке форума представила генеральный директор холдинга Любовь Маляревская. 4 сентября она приняла участие в дискуссии «Как городам формировать эмоциональный брендинг: от впечатлений к лояльности, от узнаваемости к доверию» и рассказала о роли радио в формировании привлекательного имиджа территорий.

Один из трендов современного урбанизма – создание эмоционального брендинга города. Это не просто логотип и слоган, а глубокое позиционирование, основанное на чувствах, ассоциациях и уникальной атмосфере места. Города сегодня борются за туристов, инвестиции, талантливых специалистов, и превращение города в бренд с собственной историей, ценностями и характером – ключевой инструмент в этой борьбе.

В рамках сессии, посвященной формированию эмоционального брендинга городов, спикеры обсудили, как достигать высоких результатов, сделать территории еще привлекательнее и для местных жителей, и для инвесторов, и для туристов.

Как отметил директор по работе с органами власти и партнерами АНО «Кантата» Михаил Фаткин, «первое, что администрациям регионов необходимо сделать для комплексного развития территорий, это ответить на вопросы: Нужны ли им люди и какие люди? Кого нужно привлекать по возрастному и по профессиональному принципу? Какие действия необходимо вызвать у этой целевой аудитории – привлечь туристов, вернуть тех, кто тут когда-то жил?»

От ответов на эти вопросы зависит и стратегия, которой город должен придерживаться для создания своего неповторимого эмоционального образа. При этом чтобы стать привлекательнее для аудитории, необходимо охватывать все пласты жизни и идентичности человека.

«Из чего складывается удовлетворенность городом? Это само место, с его инфраструктурой, климатом, работой. Это культура с точки зрения развлечений и с точки зрения связи с местом, историей и традициями. И сообщество: то, какие люди живут в городе, насколько они готовы быть сопричастны к его истории», – подчеркнул директор по развитию «ВЦИОМ-Консалтинг» Даниил Ермолаев. – Когда мы изучаем города, мы не можем их не сопоставлять друг с другом».

Огромную роль в создании эмоционального брендинга города играют медиа как инструмент, способный выразить происходящее в реальной жизни в интересный и захватывающий сторителлинг. Об этой миссии радио рассказала генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

«Бренд города ничем не отличается от коммерческого, – подчеркнула она. Его создание – это такое же брендопостроение, рассказ истории, эмоциональные связи. А задача радио – увидеть жизнь в городе и о ней классно рассказать».

Любовь Маляревская говорила о кейсах «Русской Медиагруппы», способствующих созданию привлекательного имиджа городов. Одним из наиболее показательных стал проект «Русского Радио» «Перцы в городе». Ведущие отправляются в разные города России и рассказывают о них на всю многомиллионную аудиторию. Такие эфиры – результат кропотливой работы «Русской Медиагруппы» и региональных партнеров. Была задача узнать не только о достопримечательностях, но и о местных байках и традициях, что любят и чем занимаются местные жители. Именно такой подход позволил создать не очередной тревел-шоу, а глубокий эмоциональный проект.

Сегодня станции «Русской Медиагруппы» – это тысячи городов вещания по всей России, и в портфеле холдинга много проектов, построенных вокруг этой разветвленной географии. РМГ регулярно проводит концерты в городах России, в том числе благотворительные и бесплатные, которые становится точкой притяжения и для местных жителей, и для гостей, развивая тем самым ивент-туризм. Сюда входит проект радио DFM, в рамках которого диджеи играли свои сеты в самых красивых и необычных уголках страны.

«Контент – вокруг нас. Всего 3-4 минуты на радио, рассказывающие легким языком про конкретный город, ведущие, которые стали членами семьи, и которым слушатели доверяют, – все это позволяет создать тонкую эмоциональную связь между аудиторией и брендом города», – отметила Любовь Маляревская.

В сессии также приняли участие основатель фестиваля «Диких ужинов», основатель Fresco и Fresco Asia Хайям Аминов, исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев, директор — координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов, вице-мэр Владивостока Дарья Стегний. Модератором дискуссии выступила советник главного редактора ИД «Коммерсант» Дарья Костина.

Спикеры сошлись во мнении, что успешный эмоциональный брендинг превращает город в такое место, которое не просто посещают, а которое любят, которому доверяют и куда хочется возвращаться.

Как резюмировал генеральный директор Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов: «Мы говорим об эмоциях. А эмоции, прежде всего, связаны с радостью. И это слово имеет два значения: улыбка и христианская радость, то есть духовный подъем, когда люди объединяются, чтобы делать мир вокруг лучше, чище и краше. И эмоциональный брендинг – не про созерцание, а про деятельность и создание среды, мотивирующей людей делать свою родину лучше».