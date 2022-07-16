Дымковская игрушка и Петриковская роспись, петрозаводские калитки и ярославский рулет: мастер-классы на фестивале «Вкусы России»

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» — это не только знакомство с продуктами, которые производятся в разных регионах нашей страны, но и отличная возможность для гостей фестивальных площадок научиться готовить калининградские клопсы, тамбовские оладушки, московские пончики и даже дальневосточный папоротник со свининой в соевом соусе. А еще во время занятий творческих мастер-классов можно научиться техникам филимоновский игрушки и крестецкой строчки, художественной росписи Алтая и жостовской живописи.

Съедобные букеты, ткацкий станок и гончарный круг

Узоры и орнаменты России – главная тема творческих занятий, которые проходят на площади Революции. Гости знакомятся с основными элементами пермогорской росписи и городецкими цветными лошадками, узнают о дымковской росписи и о многообразии орнаментов Дагестана.

На Тверской площади в Цветочной оранжерее высаживаем мини-огород и собираем съедобные букеты, создаем аппликацию из крупы и узнаем много интересных фактов о растениях.

На Пушкинской набережной посетители смогут создать эко-свечи с травами и ароматами регионов России, расписать калининградский художественный марципан.

Ремесленные станции на Ореховом бульваре в Зябликово и на Профсоюзной улице в Обручевском районе приглашает всех, кто хочет научиться работать на гончарном круге и ткать за настоящим ткацким станком. Посетители смогут создать тарелочки из глины и расписать их, сделать декор горшков из стеклянной смальты или смастерить панно на ветках дерева в технике ткачества.

На улице Адмирала Руднева в Южном Бутово можно познакомиться с традиционными кухнями разных регионов России. Здесь покажут, как создать кулинарную книгу собственного дизайна с рецептами самых известных блюд дальневосточной, татарской, сибирской, балтийской, кубанской, кавказской кухонь, а также традиционных угощений, которые популярны в центральной России.

На мастер-классах, которые проходят на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутово, проходит знакомство с народных ремеслами разных регионов России. Здесь декорируют подсвечник цветочным орнаментом и блокнот гжельскими узорами и расписывают деревянную подставку для кружки.

А вот расписывать деревянную лопатку для кухни, декорировать глиняный горшок для цветов, подставку для смартфона и льняную салфетку научат в Лаборатории неопромыслов, которая в дни фестиваля работает на улице Перерва в Марьино.

Знакомство с народными промыслами ждет гостей и площадки в сквере у метро «Некрасовка», где покажут, как можно свалять огород из шерсти, сплести держатели для сервировки стола, нарисовать на холсте гуашью и акриловыми красками, связать игрушки и расписать матрешку.

Площадь Славы в Кузьминках раскрывают тайны филимоновский игрушки и крестецкой строчки, объясняют разницу между вологодской и ростовской финифтью и украшают брелок эмальными красками.

В студиях живописи на Ключевой улице в районе Братеево, в бульварной зоны 16 микрорайона Зеленограда и на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская в Куркино опытные педагоги покажут, как нарисовать натюрморт цветными карандашами и натюрморт природного пейзажа акрилом, обучат технике живописи по сырому и познакомят с натуралистической живописью.

Расписать камни по методу художественной росписи Алтая, создать браслет из бусин, имитирующих янтарь и украсить кухонные лопатки Петриковской росписью можно на фестивальных площадках, которые находятся на Митинской улице и на Коптевском бульваре.

Чем Хохлома отличается от Жостовской живописи, а Северодвинская роспись от Гжели смогут разобраться все юные посетители фестивальной площадки в сквере на улице Хачатуряна в Отрадном.

Ложку с жар-птицей в стиле Палех, тарелку, на которой скачут лошадки в стиле Мезенской росписи, а еще ложку со сказочными животными, которые знакомят с Дымковской росписью, и тарелку с Городецкими птицами – воплотить эту и другую красоту в жизнь приглашают гостей площадки на Вешняковской улице.

А на Городецкой улице в районе Новокосино гостям покажут, как создаются ленточные узоры и ручные ковры, научат украшать изделия из глины традиционной росписью дагестанских народов и делать поморскую панку – игрушку, которая пришла к нам с Онежского полуострова.

Калининградские клопсы, татарский балан бэлеше и голубцы из свекольной ботвы

Кулинарные мастер-классы на фестивальных площадках не только познакомят с яркими блюдами народов России, но и научат их готовить.

Посетители площадки на Пушкинской набережной смогут сварить новосибирский квас и попробовать свои силы в приготовлении сыров, сделать леденцы из изомальта и заварить чага-чай в самоваре.

На улицах Перерва, Теплый стан, Профсоюзная и Святоозерская (район Косино-Ухтомский) приготовим суп с огурцами из Рязанской области, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев хычин, дальневосточный папоротник со свининой в соевом соусе. и клопсы из Калининграда — мясные биточки с каперсовым соусом и картофельным пюре, а также научимся печь пирожки с медом и лесными ягодами, рецепт которых приехал из Республики Марий Эл, и традиционный татарский пирог балан бэлеше.

Национальные десерты, которые готовят в разных уголках нашей страны, откроют свои тайны на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы в Кузьминках и в сквере у Гольяновского пруда. Здесь гости узнают, как приготовить старинные заварные пряники с миндалем по рецепту из Смоленской области, традиционные московские пончики с сахарной пудрой, бисквитный рулет из Ярославской области с земляникой и нежным кремом, пышные ягодные тамбовские оладушки и петрозаводские калитки с северными летними ягодами и меренгой.

Ну а на Матвеевской и Городецкой улицах, а также на Ореховом бульваре гости узнают, как порадовать своих родных и близких голубцами из свекольной ботвы с мясом и рисом, пикантным летним салатом с арбузом и карамелизованной фетой, супом из щавеля с овощами, томленым на копченых свиных ребрышках и цуккини с мягким сыром и сладким перцем.

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