Джаро и Ханза feat KDK — новый трек «Движ окраин» залетает в топ чартов!

Главные хитмейкеры возвращаются с разрывным треком!

Название трека говорит само за себя. «Движ окраин» — это про тусовки, бесконечный заряд энергии и страсть!

Популярность дуэта Джаро и Ханза бьет все рекорды, и не удивительно, ведь каждый трек — пушка, а группа KDK (Kavabanga & Depo & Kolibri) считается одной из самых популярных рэп групп.

«Движ окраин» — не первый фит ребят. В 2020 году появился успешный трек «Таблетка», и клип собрал более 13 млн. просмотров!

На этот раз они планируют повторить и превзойти успех прошлого года!

Новый сингл порадует не только преданных фанатов, но и всех ценителей зажигательной танцевальной музыки.

Впервые Джаро и Ханза заявили о себе ярко в 2017 году. Путь от скромной студии звукозаписи до популярного дуэта с ротацией на всех радиостанциях ребята прошли всего за пару лет.

Уже в 2019 году их треки звучали повсюду! Ни одна тусовка не обходилась без «Королевы танцпола».

В настоящее время Джаро & Ханза активно сотрудничают с популярным лейблом и часто гастролируют по российским городам. Также работают над созданием долгожданного студийного альбома.

Слушай новый трек «Движ окраин» уже сейчас на всех музыкальных стриминговых площадках и двигайся с нами!

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