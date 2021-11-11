Новая философия Новогодних корпоративов 2022 и мороженое «с муравьями» от ресторана Touch и холдинга Touch Group Event

Если вы и ваши коллеги хотите на Новогодний Корпоратив 2022 чего-то действительно необычного, то предложение от ресторана Touch точно придётся вам по вкусу.

Удивите команду настоящим гастрономическим шоу с экспериментальной русской кухней от бренд-шефа Никиты Кузьменко. В качестве закусок на новогодний корпоратив рекомендуем заказать раковое масло в виде клешни с икрой палтуса и глазированным копченым медом хлебом, морского еж в дуэте с разными текстурами грибов, тартары из бычьего сердца с соусом баваруа и из форели с ледяными грибами и устричным айоли. На горячее — томленые щечки теленка и картофель пенициллин, палтус и сметана кешью и Краснодарская перепелка с грушей и сельдереевым кремом.

И казалось бы, здесь можно дать гостям отдышаться от восторга, но впереди еще десерт. Например, шоколадный брауни на печеной свекле с муссом из мягкого козьего сыра, сливовым чатни, сливовым уксусом и ванильным мороженым… с муравьями. Новая необычная философия в сочетании с высоким уровнем сервиса — идеальное комбо для проведения новогоднего корпоратива. «Ресторан Touch находится в 400 метрах от Кремля на острове Балчуг.

В вашем распоряжении 4 зала: основной, он вмещает до 50 персон; уютный винный зал — до 20 персон; балкон — до 30, в том числе вип-комната на 10 персон и потрясающий вид на Набережную.

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