Любовь Успенская рассказала о примирении с дочерью

Певица дала эксклюзивное интервью «Светской хронике»! Что на самом деле стало причиной семейного конфликта? Когда состоится долгожданная встреча двух родственниц? О чем теперь мечтает звезда?

«Моя мать хотела свою копию, она мешала моей индивидуальности. Я не могла самовыражаться. Из меня хотели сделать Глюкозу или Наргиз, вот кого хотела видеть моя мать», – говорит Татьяна Плаксина.

В одном из интервью девушка рассказала, что много лет ревновала маму к работе. Она всяческими способами пыталась добиться внимания от родного человека.

«Мне казалось, что сцена стала для нее важнее, чем я. У меня была большая обида. Я не чувствовала себя счастливой. Мне приносила радость только школа», – поделилась звездная наследница.

Певица же говорила журналистам, что считает самым счастливым днем – день рождения дочери.

«Когда я родила Таню, то просто бегала к ней с капельницей по ночам. Роженицы лежали, а я забирала ее к себе. Я не чувствовала боли, у меня был такой прилив энергии и сил», – улыбалась Успенская.

Взрослая дочь уехала к отцу в Лос-Анджелес. Там состояние девушки ухудшилось, она ходила по улицам в странной одежде и разговаривала сама с собой. В Сети стали появляться ее пугающие видео.

Долгое время родственницы не общались даже по телефону. Певица тяжело переживала их разлад, но никогда не теряла надежды на примирение с дочерью.

«Я каждое утро встаю на завтрак и ставлю две кружки чая. Я жду, когда она придет и выпьет со мной этот чай. Ее чашка всегда стоит рядом», – делится королева шансона.

Артистка дождалась того часа, когда Татьяна сама набрала номер матери и поздравила ее с праздниками.

«Я хочу выйти из тяжелого состояния. Хочу летать как птица, радоваться. У меня есть много идей и проектов», – говорит звезда.

Теперь Любовь Залмановна мечтает выйти с дочерью на сцену.

«Я надеюсь, что мы откроем еще одну звезду! Это будет третий счастливый день в моей жизни, а мне больше ничего не надо. Все остальное и так в порядке. Я чувствую себя уверенно», – откровенничает артистка.

Пока неизвестно, когда состоится премьера дуэта, ведь все зависит от Татьяны. Певица надеется, что совсем скоро ее дочь прилетит в Россию.

«Я не могу поехать к ней сама, у меня очень много работы и проектов. Пусть лучше она приезжает ко мне», – говорит Любовь.

Успенская признается, что эти испытания помогли ей закалить характер и полностью изменили ее мировоззрение. Теперь она живет на полную катушку и наслаждается каждым моментом своей жизни.

«Я не хочу жить скупо. Каждый свой день нужно проживать с полной силой. Я хочу прожить столько, сколько мне суждено. Умереть на сцене, не в кровати, не в постели, а до конца отдавать себя зрителям», – заявила звезда.

Певица призналась, что насытилась путешествиями. Главным местом ее силы является собственный дом – роскошный четырехэтажный особняк в Подмосковье, оборудованный по последнему слову техники. У артистки есть даже собственный СПА-салон.

«Мне так хорошо дома, я так устала от гостиниц. Хочу наслаждаться пионами и сиренью в своем дворе», – делится исполнительница.

Любовь Успенская уверена, что в скором времени будет отдыхать дома вместе со своей дочерью.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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