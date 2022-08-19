«Джиндоусн» — новая песня от артиста минимаркет

«Держи голову в тепле» — так звучит главная фраза в припеве нового трека инди-артиста минимаркет*. Песня рассказывает о том, с какой лёгкостью артист смотрит на проблемы, которые возникают в его жизни.

«Бывают разные ситуации, но я стараюсь не зацикливаться на тревогах по поводу будущего, ведь главное – помнить и ценить всё самое дорогое и хорошее. Многих из нас в детстве мама просила надеть шапку. Я как-то вспомнил эту фразу и подумал о том, что в ней может скрываться и другой смысл. Например, в том, что мама просила надеть шапку и держать голову в тепле, чтобы согревать самые лучшие и важные воспоминания. Этот смысл я и вложил в свой новый трек», — признаётся артист.

Песня уже доступна на всех цифровых площадках.

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Примечание:

* минимаркет – молодой инди-артист, который только начал покорять музыкальный олимп. Себя минимаркет позиционирует как «артист с весёлой душой, но грустными песнями».

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