TOBE — «не кино»

Новые Уматурман, группа Пицца или Братья Гримм? Группа ТОВЕ представляет свой новый сингл «не кино».

ТОВЕ — двое молодых парней, Антон и Сергей, которые исполняют тёплые душевные авторские песни. TOBE — участники шоу УЛИЦА VK, фестивалей Дикая Мята, WAFEst, Шокофест, Дивные Берега и др., проекта #музыкавметро, финалисты конкурса МУЗ-ЗАВОД.

Артисты — молодые ребята и они еще ищут свой стиль в музыке, поэтому перепробовали и панк рок и киберпанк. В итоге они остановились на стиле поп-рок и софт-рок, и этот жанр им очень подходит.

Трек «не кино» был написан несколько лет назад в первую очередь, как напоминание самим себе в трудную минуту, что жизнь — это не кино, и нужно ценить каждый момент, проживать каждый новый день с благодарностью судьбе и всегда верить в лучшее. В мае 2022 года вернулись к «не кино», решили её доработать и перевыпустить — теперь она звучит напоминанием для каждого, что сценарии нам напишет сама жизнь, главное справится с ролью, которую получаешь при рождении.

В поддержку выхода сингла группа организовала свой первый сольный акустический концерт, который пройдет в модном месте, на территории Artplay в French-K баре.

Музыканты из группы ТОВЕ приглашают всех желающих на концерт, чтобы насладиться акустическим звучанием их душевных песен.

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