Василиса Кукояка озвучила домовенка в новом анимационном фильме «Финник 2»

Действие нового фильма происходит спустя год после того, как Финник и Кристина спасли город от опасности. Однако новая угроза не заставляет себя ждать: из-за нелепого происшествия Финник теряет способность становиться невидимым, что ставит под удар всех домовых. Более того, за ним начинает слежку коварный потомственный охотник на домовых Юджин, которого озвучил Юрий Колокольников. Чтобы всё исправить, друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие в поисках волшебного посоха. В продолжении анимационной франшизы о Финнике зрителей ждет более 30 новых локаций, появление новых домовых и большое приключение.

Голосом юной звезды и блогера будет говорить домовенок Клубничка – единственная девчонка в компании домовят, озорная и любопытная. Малышка с ярко-розовым мехом и хвостиком, перехваченным резинкой с бусинами. Клубничка любопытная и смешливая, любит красоту, вечно все украшает.

«Мне кажется, что самый лучший способ раскрыться – это творчество. И мы Васе даем любые возможности творить и пробовать себя в чем ей интересно. Благодаря тому, что она попробовала себя там и там, она поняла, что сейчас мечтает попробовать озвучить персонажа, подарить ему свой голос, и вот сейчас ее мечта осуществилась. Мне кажется, у нее получилось потрясающе. Новая звезда озвучки!», – говорит Денис Кукояка, музыкант, блогер, папа Василисы

«Если бы я была домовенком, я была бы темно-розовой в бирюзовую полоску и с большими ушами. Мой домовенок был бы хитрым, лисиным, смешным, его бы звали Чубра-юбра», – делится впечатлениями блогер Василиса Кукояка.