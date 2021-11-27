Егорьевскому историко-художественному музею исполняется 110 лет

26 ноября исполняется 110 лет Егорьевскому историко-художественному музею, созданному на основе коллекций текстильного фабриканта и мецената М.Н. Бардыгина. В 1915 году музей под названием «Частное собрание Русской старины» был передан Московскому археологическому институту с условием, что навсегда останется в городе. Продолжал финансироваться основателем.

Сегодня Егорьевский музей, являясь одним из старейших, богатейших и интереснейших музеев российской провинции, размещается в двух зданиях. Отдел истории расположен в исторической части города, в доме купца Кулакова. Художественный отдел находится в самом центре, на бывшей Соборной площади, в особняке купцов Никитиных – памятнике архитектуры XIX века.

В собрании музея представлены лучшие образцы декоративно-прикладного искусства четырех столетий (XVII–XX вв.): изделия из стекла, фарфора, глины, дерева, металла, кости. Здесь можно увидеть уникальную художественную коллекцию русского примитива, насладиться игрой света и стекла, познакомившись с экспозицией «Феерия света», вступить в контакт с обитателями старинного зеркала, услышать предсказания прорицателя, полистать поющую книгу, совершить увлекательное путешествие в страну Стекляндию, посидеть у самовара в Каминном зале.

В 2010 году музей, который ведет активную выставочную работу, сотрудничая с крупнейшими музеями страны, стал номинантом премии «Европейский музей года», вошел в тридцатку лучших музеев Старого Света.

Трижды (2006–2008 гг.) побеждал в грантовом конкурсе «Меняющийся музей в современном мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина, дважды (2014, 2015 гг.) – в грантовом конкурсе «Культурная мозаика» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В 2014 и 2015 годах Егорьевский музей одерживал победу в основных номинациях международного фестиваля «Интермузей».

В 2020 году получил грант Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках программы «Эффективная филантропия» на реализацию проекта по работе с городской историей онлайн. В рамках проекта будет создан онлайн-контент (сайт, видео, социальные сети), посвященный истории Егорьевска.

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