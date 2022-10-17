Екатерина Антоненко возглавит хор Пермской оперы

Пост главного хормейстера Пермского театра оперы и балета займет Екатерина Антоненко — один из ведущих российских музыкантов нового поколения, известная и как художественный руководитель вокального ансамбля Intrada, и как дирижер, успешно сотрудничающий с авторитетными мировыми коллективами и концертными залами.

Всестороннее развитие хора Пермской оперы как одного из важнейших творческих коллективов театра и расширение его концертного репертуара — такие задачи ставятся перед Екатериной Антоненко, которая займет пост главного хормейстера Пермского академического театра оперы и балета с конца октября 2022 года.

Екатерина Антоненко окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории (класс И.М.Усовой) и Московскую государственную консерваторию (класс В.В.Суханова) как хоровой дирижер, а также аспирантуру историко-теоретического факультета МГК (научный руководитель — Р.А.Насонов). В 2010 году выиграла конкурс на стипендию DAAD, позволившую ей стажироваться в Высшей школе музыки и танца в Кёльне в классе Маркуса Крида. Регулярно сотрудничает с ведущими европейскими коллективами, такими как: The Tallis Scholars (Оксфорд), Камерный хор RIAS (Берлин), Дрезденский камерный хор, — выступая на статусных площадках и фестивалях Европы. В 2006 году Екатерина Антоненко основала вокальный ансамбль Intrada, в короткий срок ставший одним из самых востребованных хоров российской концертной сцены и регулярно выступающий с такими музыкантами, как Владимир Юровский, Михаил Плетнев, Жан-Кристоф Спинози и ансамблями Le Poème Harmonique, Il Giardino Armonico и др.

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Мы подходили к выбору кандидатуры нового главного хормейстера, руководствуясь рядом четких критериев. Во-первых, нам, как театру молодых художников, было принципиально важно сотрудничать с музыкантом нового поколения — который был бы при этом опытным профессионалом, обладающим серьезными достижениями в области развития хорового искусства и имеющим опыт руководства коллективом. Кроме того, особое значение для нас имело отношение потенциальных кандидатов к культуре звука. Под эти критерии подошло не так уж и много хормейстеров, среди которых, на мой взгляд, Екатерина Антоненко особенно выделялась своей работой с ансамблем Intrada. Для Екатерины в свою очередь было важно, что у хорового коллектива театра (помимо непосредственно основных задач в рамках работы над спектаклями) существуют собственные амбициозные планы развития. У нас есть общее понимание, что только через решение сложных творческих задач возможно развитие как хорового коллектива в целом, так и каждого отдельного исполнителя в частности.

Екатерина Антоненко:

— Приглашение было неожиданным, но последние три года я следила за хором Пермской оперы, потому что он очень интенсивно развивался. Я убеждена, что развитие хора как творческой единицы невозможно без концертных выступлений a cappella — и очень рада, что нашла полное взаимопонимание по этому вопросу с руководством театра: хор не может расти, если он участвует только в оперных спектаклях. Поэтому традиции, заложенные Евгением Воробьевым, с которым мы давно и хорошо знакомы, необходимо продолжать. Когда я приехала в Пермь, чтобы поближе познакомиться с коллективом, то увидела горящие глаза — люди хотят развития, а руководство театра заинтересовано в высококлассном хоровом коллективе. Это довольно-таки уникальная история для российских театров — и стать ее частью мне, безусловно, интересно.

Фото — Ира ПОЛЯРНАЯ

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