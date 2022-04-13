«Минута». ZAUR & MEIRINKITO представили новый трек о любви

13 апреля 2022 года, вышел долгожданный трек «Минута» перспективного тандема нового поколения ZAUR & MEIRINKITO.

Их дебютный сингл Минута — это проникновенная лирика о глубоких чувствах, об искренних порывах сердца простого парня, умеющего любить по настоящему, без лишних слов. История, основанная на реальных событиях найдет отклик в сердце каждого влюбленного.

Молодой и яркий дуэт двух талантливых современных HipHop исполнителей ZAUR & MEIRINKITO — это харизматичный тандем, который никого не оставляет равнодушным, как и их авторский материал. Музыку и слова ребята пишут сами. Пока они только в начале своего творческого пути, но уже сейчас их музыка оставляет след в сердцах слушателей.

Их дебютный сингл Минута — это проникновенная лирика о глубоких чувствах, об искренних порывах сердца простого парня, умеющего любить по настоящему, без лишних слов. История, основанная на реальных событиях найдет отклик в сердце каждого влюбленного.

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