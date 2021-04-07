Екатерина Комбарова представила свои картины на Art Russia Fair 2021

Ека­те­ри­на Ком­ба­ро­ва, худож­ник, дизай­нер и осно­ва­тель мод­но­го дома Maison Kaleidoscope, пред­ста­ви­ла свои рабо­ты в рам­ках ярмар­ки совре­мен­но­го искус­ства Art Russia Fair в Гости­ном Дворе.

Ядром твор­че­ства Ека­те­ри­ны неиз­мен­но ста­но­вит­ся жен­щи­на и ее при­ро­да, их вза­и­мо­дей­ствие, вли­я­ние друг на дру­га, поиск и реа­ли­за­ция предназначения.

Сво­и­ми рабо­та­ми Ека­те­ри­на пыта­ет­ся доне­сти до совре­мен­ных жен­щин их истин­ную сущ­ность, в кото­рой заклю­че­на неве­ро­ят­ная сила, спо­соб­ная менять весь мир вокруг в луч­шую сто­ро­ну. Ведь жен­щи­на – это пер­во­ис­точ­ник сози­да­тель­ной и твор­че­ской энер­гии, кото­рой она напол­ня­ет и муж­чин, и детей, и дру­гих жен­щин, кото­рые ещё нахо­дят­ся в поиске.

Основ­ная мис­сия арт-ярмар­ки, кото­рая про­хо­дит уже вто­рой год под­ряд, – откры­тие новых имён в рос­сий­ском искус­стве и про­све­ти­тель­ская деятельность.

«Искус­ству необ­хо­ди­мы пло­щад­ки, где худож­ни­ки и гале­ри­сты могут заявить о себе и при­влечь новую ауди­то­рию сре­ди кол­лек­ци­о­не­ров и зри­те­лей, кото­рые полу­ча­ют не толь­ко эсте­ти­че­ское удо­воль­ствие, но и зна­ко­мят­ся с новы­ми трен­да­ми», – отме­ча­ет Ели­за­ве­та Фло­ро­ва, соос­но­ва­тель ярмарки.

На выстав­ке были пред­став­ле­ны «Мир Вол­шеб­ства» (2021), «В самое серд­це» (2020), «Поток зем­ли» (2020), «Меч­ты малень­кой Жаклин» (2020), «Таин­ство зна­ний» (2021). Рабо­ты Ека­те­ри­ны при­от­кры­ва­ют яркий, сме­лый и теп­лый мир жен­ской души, нахо­дя­щей­ся в гар­мо­нии с собой, при­ро­дой и всем миром.

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