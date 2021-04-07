Екатерина Комбарова представила свои картины на Art Russia Fair 2021

Екатерина Комбарова, художник, дизайнер и основатель модного дома Maison Kaleidoscope, представила свои работы в рамках ярмарки современного искусства Art Russia Fair в Гостином Дворе.
Ядром творчества Екатерины неизменно становится женщина и ее природа, их взаимодействие, влияние друг на друга, поиск и реализация предназначения.
Своими работами Екатерина пытается донести до современных женщин их истинную сущность, в которой заключена невероятная сила, способная менять весь мир вокруг в лучшую сторону. Ведь женщина – это первоисточник созидательной и творческой энергии, которой она наполняет и мужчин, и детей, и других женщин, которые ещё находятся в поиске.
Основная миссия арт-ярмарки, которая проходит уже второй год подряд, – открытие новых имён в российском искусстве и просветительская деятельность.
«Искусству необходимы площадки, где художники и галеристы могут заявить о себе и привлечь новую аудиторию среди коллекционеров и зрителей, которые получают не только эстетическое удовольствие, но и знакомятся с новыми трендами», – отмечает Елизавета Флорова, сооснователь ярмарки.
На выставке были представлены «Мир Волшебства» (2021), «В самое сердце» (2020), «Поток земли» (2020), «Мечты маленькой Жаклин» (2020), «Таинство знаний» (2021). Работы Екатерины приоткрывают яркий, смелый и теплый мир женской души, находящейся в гармонии с собой, природой и всем миром.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.