Ив Набиев, Агата Вавилова, Сергей Дудинский и Мария Русакова примут участие в концерте-посвящение «Алла»

15 апре­ля 2021 года в день рож­де­ния жен­щи­ны, кото­рая поет, в кон­церт­ном зале «Мосэст­ра­да» (мет­ро Досто­ев­ская) состо­ит­ся кон­церт-посвя­ще­ние «Алла».

Люби­мые мил­ли­о­на­ми пес­ни о люб­ви, о жиз­ни, о поис­ке, о борь­бе испол­нят звез­ды сто­лич­ной эст­ра­ды Ив Наби­ев, Ага­та Вави­ло­ва, Сер­гей Дудин­ский, Мария Руса­ко­ва в сопро­вож­де­нии вир­ту­оз­ной инстру­мен­таль­ной группы.

Ив Наби­ев — талант­ли­вый рос­сий­ский певец, актёр теат­ра, супер­фи­на­лист вось­мо­го сезо­на «Голос», побе­ди­тель шоу «Успех», побе­ди­тель шоу «Народ­ный артист».

В 2003 году участ­во­вал в музы­каль­ном про­ек­те «Народ­ный артист», а в 2014 году стал участ­ни­ком про­ек­та «Артист» на теле­ка­на­ле Россия‑1. С 2009 года веду­щий актёр Теат­ра Алек­сея Рыб­ни­ко­ва. Испол­ни­тель глав­ной пар­тии Хоаки­на в рок-опе­ре Звез­да и смерть Хоаки­на Мурье­ты. Так­же испол­ни­тель пар­тий Феде­ри­ко, Румян­це­ва и Отца Юве­на­лия в рок-опе­ре Юно­на и Авось. Испол­ни­тель пар­тий Кота Бази­лио и Звез­до­чё­та в дет­ском мюзик­ле Буратино.

Ага­та Вави­ло­ва — певи­ца и актри­са кино и мюзик­лов. Наи­бо­лее извест­на роля­ми в рос­сий­ских поста­нов­ках мюзик­лов «Бал вам­пи­ров» (Маг­да), «Дже­килл и Хайд» (Люси Хар­рис), «Граф Мон­те-Кри­сто» (Луи­за Вам­па), «Кан­кан» (Симо­на Писташ) и др. В апре­ле 2019 года за роль Луи­зы Вам­па в спек­так­ле «Граф Мон­те-Кри­сто» удо­сто­е­на Рос­сий­ской Наци­о­наль­ной теат­раль­ной Пре­мии «Золо­тая мас­ка» в номи­на­ции «Опе­рет­та-мюзикл/Луч­шая роль вто­ро­го пла­на». Автор, режис­сер-поста­нов­щик и испол­ни­тель­ни­ца глав­ной роли в иммер­сив­ном спек­так­ле «ДОМ 19|07».

Пев­че­ский голос Ага­ты Вави­ло­вой — лири­ко-дра­ма­ти­че­ское сопра­но. Чаще все­го поет в жан­рах джаз, рок, соул, эст­ра­да. Явля­ет­ся одной из ярчай­ших совре­мен­ных испол­ни­тель­ниц роман­сов. Побе­ди­тель­ни­ца кон­кур­са «Вес­на романса».

Сер­гей Дудин­ский — талант­ли­вый певец и ком­по­зи­тор, фронт­мен груп­пы MODUS. Обла­да­тель уни­каль­но­го голо­са, вокаль­ные дан­ные пев­ца отме­че­ны спе­ци­аль­ной пре­ми­ей Diamodn Voice (Брил­ли­ан­то­вый голос). Испол­ни­тель глав­ной роли в рок-опе­ре «Моцарт». Побе­ди­тель кон­кур­сов «Viva Opera», «Вес­на роман­са», «Роман­си­а­да», побе­ди­тель теле­про­ек­та «Живой звук» на теле­ка­на­ле «Россия‑1». При­знан луч­шим в Мире испол­ни­те­лем про­из­ве­де­ния Adagio Albinoni.

Мария Руса­ко­ва — рос­сий­ская певи­ца, мастер спор­та по акро­ба­ти­ке. Широ­кую извест­ность Мария полу­чи­ла бла­го­да­ря ярко­му уча­стию в теле­ви­зи­он­ном про­ек­те «Успех» на теле­ка­на­ле «СТС». В 2020 году она ста­ла участ­ни­цей шоу «Голос. 9 сезон» на Пер­вом канале.

В кон­цер­те исполь­зу­ет­ся про­фес­си­о­наль­ное зву­ко­вое и све­то­вое оборудование.

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