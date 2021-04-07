Ив Набиев, Агата Вавилова, Сергей Дудинский и Мария Русакова примут участие в концерте-посвящение «Алла»

15 апреля 2021 года в день рождения женщины, которая поет, в концертном зале «Мосэстрада» (метро Достоевская) состоится концерт-посвящение «Алла».
Любимые миллионами песни о любви, о жизни, о поиске, о борьбе исполнят звезды столичной эстрады Ив Набиев, Агата Вавилова, Сергей Дудинский, Мария Русакова в сопровождении виртуозной инструментальной группы.
Ив Набиев — талантливый российский певец, актёр театра, суперфиналист восьмого сезона «Голос», победитель шоу «Успех», победитель шоу «Народный артист».
В 2003 году участвовал в музыкальном проекте «Народный артист», а в 2014 году стал участником проекта «Артист» на телеканале Россия‑1. С 2009 года ведущий актёр Театра Алексея Рыбникова. Исполнитель главной партии Хоакина в рок-опере Звезда и смерть Хоакина Мурьеты. Также исполнитель партий Федерико, Румянцева и Отца Ювеналия в рок-опере Юнона и Авось. Исполнитель партий Кота Базилио и Звездочёта в детском мюзикле Буратино.
Агата Вавилова — певица и актриса кино и мюзиклов. Наиболее известна ролями в российских постановках мюзиклов «Бал вампиров» (Магда), «Джекилл и Хайд» (Люси Харрис), «Граф Монте-Кристо» (Луиза Вампа), «Канкан» (Симона Писташ) и др. В апреле 2019 года за роль Луизы Вампа в спектакле «Граф Монте-Кристо» удостоена Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана». Автор, режиссер-постановщик и исполнительница главной роли в иммерсивном спектакле «ДОМ 19|07».
Певческий голос Агаты Вавиловой — лирико-драматическое сопрано. Чаще всего поет в жанрах джаз, рок, соул, эстрада. Является одной из ярчайших современных исполнительниц романсов. Победительница конкурса «Весна романса».
Сергей Дудинский — талантливый певец и композитор, фронтмен группы MODUS. Обладатель уникального голоса, вокальные данные певца отмечены специальной премией Diamodn Voice (Бриллиантовый голос). Исполнитель главной роли в рок-опере «Моцарт». Победитель конкурсов «Viva Opera», «Весна романса», «Романсиада», победитель телепроекта «Живой звук» на телеканале «Россия‑1». Признан лучшим в Мире исполнителем произведения Adagio Albinoni.
Мария Русакова — российская певица, мастер спорта по акробатике. Широкую известность Мария получила благодаря яркому участию в телевизионном проекте «Успех» на телеканале «СТС». В 2020 году она стала участницей шоу «Голос. 9 сезон» на Первом канале.
В концерте используется профессиональное звуковое и световое оборудование.
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