ЕКАТЕРИНБУРГ: Группа «Браво» исполнит главную песню Ural Music Night

Хедлайнер акции «Светает», общая программа и перенос карнавала В этом году акция «Светает» на Октябрьской площади пройдет с группой «Браво». Именно они вместе с Камерным Оркестром B-A-C-H исполнят главную песню фестиваля Ural Music Night «Луч солнца золотого», к которой присоединятся тысячи голосов. Она ознаменует окончание фестиваля и начало нового дня. Ночь пройдет.
Художник В.Барыкин
Песни московской группы «Браво» – «Любите, девушки», «Этот город», «Желтые ботинки», «Черный кот» и многие другие – наизусть знает вся страна. Свою историю коллектив начал в начале 80-х и за годы выпустил 15 полноформатных альбомов, в основе которых лежат такие музыкальные стили как классический рок-н-ролл 50-х, бит 60-х, серф и ска.
Участники и гости фестиваля смогут бесплатно отправить открытки с фестиваля в любую точку России, предварительно подписав и поставив на них почтовый штемпель с символикой Ural Music Night и датой. Пункт посткроссинга будет работать 24 июня на стойке Почты около Главпочтамта, где расположится площадка «Старый Новый Рок».
Специально для акции, проводимой уже в шестой раз, разработано несколько вариантов тематических открыток, на которых написаны ключевые слоганы фестиваля.
«Сюжеты открыток разработаны так, чтобы передать и сохранить все эмоции, которые принесёт Ночь музыки участникам и посетителям. Отправленные почтовые приветы привлекут к “Уральской Ночи музыки” ещё больше зрителей в следующем году», – отметил Дмитрий Киселев, директор Макрорегиона Урал Почты России.
На фестивале будет действовать более 100 площадок, сыграет более 300 групп, среди которых хедлайнеры: «Браво», МакSим, «Курара», Найк Борзов, Татьяна Овсиенко, АК-47, Пермский академический Театр-Театр, ЛАУД, ZOLOTO, «Свидание», Максим Свобода, Кристина Кошелева, «Парнишка», «Песняры», Вадим Эйленкриг, REVO.band, «Старый приятель», «Запрещенные барабанщики», «Приморский парк», Корней, The Beat Boys, Gilead, Тимур Шаов, Константин Завалин и детские исполнители – шоу хитов «Синего Трактора» и «Фиксишоу».
Помимо ранее анонсированных площадок в ней вы найдете WORLD MUSIC «Изумрудный город» у ТЮЗа (Карла Либкнехта, 48) – жанровое и национальное разнообразие, совмещение всех мировых традиций и стилей. На площадке для вас споют и сыграют: оркестр народных инструментов «Праздник», русская музыкальная группа «Аюшка», ГДЕ-ТО ТАМ, Hazina, Васса Железнова, Hodíla ízba, DIVA Ethno Future Sound, «Неизвестный Композитор», группа «ИзумRUд», Вокальная команда #ZAPEVALOVATEAM, «Русский акцент» и «Карт Аяк». За танцевальную составляющую ответят ТРАЙБЛ БИТ ДЭНС КОМПАНИ. На площадке разместятся зона интерактивного общения и фотографирования с музыкантами, мастер-классы и найт-базар с оригинальными сувенирами ручной работы.
«Beatles сцена на Ночи музыки» разместится у памятника ливерпульской четверке (Горького, 8). На ней выступят THE TRBLZ, БУМ, Вокальная команда #ZAPEVALOVATEAM, F. Sharp, Live’R’pool. Хедлайнеры – The Beat Boys – воплощение музыкальной энергии, перевернувшей мир в 60-е годы. Концерт группы The Beat Boys – это праздник, шоу и атмосфера рок-н-ролла, нескончаемые танцы и драйв.
На сцене «Ночь музыки в винотеке “Бурбон”» (Сакко и Ванцетти, 47) выступит Владимир «Корней» Корниенко – автор песен, гитарист и аранжировщик, известный по работе с Земфирой, Найком Борзовым и группой «Ундервуд». К нему присоединятся ранее анонсированные «Старый Приятель», «Запрещенные барабанщики», Константин Завалин, «Приморский парк» и Миша Лузин.
Екатеринбургский Дом писателя (Пушкина, 12) – площадка «В поисках Золотого Камертона», на которой разместится две сцены. В холле вас ждут BANGA JAZZ, а на сцене сыграют №4, БОООКЕ, Т.Э.Т. & Co и НАМБАТУ.
«Укулеле в ресторане “Крюшон”» (8 Марта, 50) – площадка тепла и легкости в уютной компании. Инна Михайдарова, Наталья Лемнару, ALEXEY TAVLEEV, Катя Чистова, Techenie, «Эйфория» и NATANA докажут, что укулеле способна растрогать, успокоить или взволновать.
В Syndrome Bar (8 Марта, 13) на сцене «Аутсайдерс» выступят актуальные представители независимой сцены города и приезжие коллеги по цеху: «промзона 96», «Кварцевание», «четвертый пациент», «эйджизм», Hanyga Flex и «Принятие». Свежая кровь и дерзкий звук.
В New Bar (8 Марта, 8Д) разместится традиционная площадка «Мелодекламация».
Поэзия и музыка неразрывно связаны, однако если в песне мелодия диктует правила тексту, то мелодекламация – это жанр, в котором две этих составляющих идут рядом, не сковывая друг друга. На сцене современные поэты выступят вместе с музыкальными коллективами: Андрей Лисецкий и АВАТАРА, Сергей Данилов, Шамшурин, Юдит, Арт-проект +1 и Екатерина Яшникова.
«Ночь Музыки в InTouch Cocktail Bar» (Розы Люксембург, 23) представит сбалансированный и яркий коктейль разножанровой музыки: SayTanya, Light Above, Alpin и MODENESS.
По тому же адресу в умном творческом пространстве «Сторона Б» разместится площадка Homeland – симбиоз изобразительного искусства и музыки, безопасное место для свободного выражения мыслей и чувств в эстетическом проявлении. Вас ждут выставка картин локальных художников и сеты инди и пост-рок групп, стремящихся донести одну простую идею. Понять ее можно, придя и послушав Anything Helps, I Killed Einstein, Holy Shuttle, DISTANCE и Gumblejinn.
В баре «Опыт» (Первомайская, 11В) сыграют Riddimmonstaz, ИВА, Spitunitsa, SARA, «Ночной квартал», «Томшин Бэнд», Willy Commy, Sine Step и Nick Wynn.
Спуск в уютный подвальчик XIX века на Карла Маркса, 13 обещает закончиться перемещением из суровой постмодернистской реальности в мир всего старого и доброго.
В Pils Live Bar вас ждут живые и теплые выступления в стилях блюз и рок от Jack Jack, Blues Line, МЭррИ и AutocatZ.
В пабе Ben Hall (Народной Воли, 65) YaZenia & Бурбон, PINE RIDGE и NANSI & SIDOROV представят огромное разнообразие рока: классический, поп, блюз и другие оттенки жанра.
На площадке в Rudolph’s bar-ресторан (Малышева, 71) выступят как рок, так и поп-исполнители. В программе FAUZIA, MIRELIA, NANSI & SIDOROV и TRBLZ BAND.
Клуб 7|44 (Ленина, 48) – метал-сцена фестиваля, где можно услышать коллективы со всей России: public static void main, G-Hard, Okapi Busdriver, Mirny, QUSTO, IRV, «Кулак Любви» и ГОСТИ.
В ресторане ЧАЩА (Красноармейская, 68) акустическую музыку в стиле Bossa Nova – звучание лета – исполнит дуэт Дарьи и Александра Ивановых.
Бистро «Кухня с яйцами» (Добролюбова, 3В) – инди-сцена в уютном дворике, где выступят ZAVARI и «Прямо в губы».
В Bar Bunin (Малышева, 51А) джазовую программу представит артистка Академического театра музыкальной комедии Ирина Макарова. Компанию ей составит квинтет Платона Газелериди.
На крыше зоопарка (Мамина-Сибиряка, 189) выступят Леонид Двинских и M1STERLEE.
В ресторане James (Мамина-Сибиряка, 58) вас ждет выступление профессиональной поп-исполнительницы Виктории Долорес.
«Ночь музыки в Ц» (Центральный рынок, 6) – площадка электронной музыки в стенах лофт-бара, где сыграют GOSHA, Lebedeva, ГЧК, Avadana, «Видеобутик», DJ SpeakON, DJ DAAR и Mackeeperz.
Арт-пространство «Впечатления» (Ленина, 49) совместно с объединением BEAT/овка создают теплую и уютную площадку для ценителей хорошей музыки. В домашней непринуждённой обстановке выступят сообщество диджеев BEAT/овка, LETANINA, Оля Горева, Marat Taturas, blc8la и oh! Marie.
Во дворе музея «Дом Метенкова» (Карла Либкнехта, 36) программа начнется в два часа дня со встречи «КТО ПИЛИТ?» – проекта, популяризирующего скрэйч культуру, диджеинг с винила. Потом там раскинутся фудкорт, маркет одежды от локального бренда HARD и зона кастома, состоится своп растений. Музыкальная программа включает в себя DJ WIDE, DJ Dёnis (DSA), Fantastic Fresh и Pasha Bronx.
На площади у памятника Малышеву (Малышева, 50) на сцене United Drum & Bass Community spot вас ждем спонтанный рейв под Suzuya Juzou, Fungoast, R-Jett, Rust, Focusfire, KLS, Moff, Neocube, The Left-Handed, Nirvana и Lynh.
Ранее анонсированная в Саду Вайнера сцена «Фолк-карнавал» перенесена к Уральскому центру развития дизайна (Горького, 4А).
Организаторы заканчивают анонсировать площадки, все изменения лайнапа можно будет отслеживать на сайте www.uralmusicnight.ru и в приложении фестиваля, которое полномасштабно заработает со следующей недели.
Напомним, Ural Music Night. 24 июня 2022 Центр Екатеринбурга. Вход свободный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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