ЕКАТЕРИНБУРГ: Группа «Браво» исполнит главную песню Ural Music Night

Хедлайнер акции «Светает», общая программа и перенос карнавала В этом году акция «Светает» на Октябрьской площади пройдет с группой «Браво». Именно они вместе с Камерным Оркестром B-A-C-H исполнят главную песню фестиваля Ural Music Night «Луч солнца золотого», к которой присоединятся тысячи голосов. Она ознаменует окончание фестиваля и начало нового дня. Ночь пройдет.

Художник В.Барыкин

Песни московской группы «Браво» – «Любите, девушки», «Этот город», «Желтые ботинки», «Черный кот» и многие другие – наизусть знает вся страна. Свою историю коллектив начал в начале 80-х и за годы выпустил 15 полноформатных альбомов, в основе которых лежат такие музыкальные стили как классический рок-н-ролл 50-х, бит 60-х, серф и ска.

Участники и гости фестиваля смогут бесплатно отправить открытки с фестиваля в любую точку России, предварительно подписав и поставив на них почтовый штемпель с символикой Ural Music Night и датой. Пункт посткроссинга будет работать 24 июня на стойке Почты около Главпочтамта, где расположится площадка «Старый Новый Рок».

Специально для акции, проводимой уже в шестой раз, разработано несколько вариантов тематических открыток, на которых написаны ключевые слоганы фестиваля.

«Сюжеты открыток разработаны так, чтобы передать и сохранить все эмоции, которые принесёт Ночь музыки участникам и посетителям. Отправленные почтовые приветы привлекут к “Уральской Ночи музыки” ещё больше зрителей в следующем году», – отметил Дмитрий Киселев, директор Макрорегиона Урал Почты России.

На фестивале будет действовать более 100 площадок, сыграет более 300 групп, среди которых хедлайнеры: «Браво», МакSим, «Курара», Найк Борзов, Татьяна Овсиенко, АК-47, Пермский академический Театр-Театр, ЛАУД, ZOLOTO, «Свидание», Максим Свобода, Кристина Кошелева, «Парнишка», «Песняры», Вадим Эйленкриг, REVO.band, «Старый приятель», «Запрещенные барабанщики», «Приморский парк», Корней, The Beat Boys, Gilead, Тимур Шаов, Константин Завалин и детские исполнители – шоу хитов «Синего Трактора» и «Фиксишоу».

Помимо ранее анонсированных площадок в ней вы найдете WORLD MUSIC «Изумрудный город» у ТЮЗа (Карла Либкнехта, 48) – жанровое и национальное разнообразие, совмещение всех мировых традиций и стилей. На площадке для вас споют и сыграют: оркестр народных инструментов «Праздник», русская музыкальная группа «Аюшка», ГДЕ-ТО ТАМ, Hazina, Васса Железнова, Hodíla ízba, DIVA Ethno Future Sound, «Неизвестный Композитор», группа «ИзумRUд», Вокальная команда #ZAPEVALOVATEAM, «Русский акцент» и «Карт Аяк». За танцевальную составляющую ответят ТРАЙБЛ БИТ ДЭНС КОМПАНИ. На площадке разместятся зона интерактивного общения и фотографирования с музыкантами, мастер-классы и найт-базар с оригинальными сувенирами ручной работы.

«Beatles сцена на Ночи музыки» разместится у памятника ливерпульской четверке (Горького, 8). На ней выступят THE TRBLZ, БУМ, Вокальная команда #ZAPEVALOVATEAM, F. Sharp, Live’R’pool. Хедлайнеры – The Beat Boys – воплощение музыкальной энергии, перевернувшей мир в 60-е годы. Концерт группы The Beat Boys – это праздник, шоу и атмосфера рок-н-ролла, нескончаемые танцы и драйв.

На сцене «Ночь музыки в винотеке “Бурбон”» (Сакко и Ванцетти, 47) выступит Владимир «Корней» Корниенко – автор песен, гитарист и аранжировщик, известный по работе с Земфирой, Найком Борзовым и группой «Ундервуд». К нему присоединятся ранее анонсированные «Старый Приятель», «Запрещенные барабанщики», Константин Завалин, «Приморский парк» и Миша Лузин.

Екатеринбургский Дом писателя (Пушкина, 12) – площадка «В поисках Золотого Камертона», на которой разместится две сцены. В холле вас ждут BANGA JAZZ, а на сцене сыграют №4, БОООКЕ, Т.Э.Т. & Co и НАМБАТУ.

«Укулеле в ресторане “Крюшон”» (8 Марта, 50) – площадка тепла и легкости в уютной компании. Инна Михайдарова, Наталья Лемнару, ALEXEY TAVLEEV, Катя Чистова, Techenie, «Эйфория» и NATANA докажут, что укулеле способна растрогать, успокоить или взволновать.

В Syndrome Bar (8 Марта, 13) на сцене «Аутсайдерс» выступят актуальные представители независимой сцены города и приезжие коллеги по цеху: «промзона 96», «Кварцевание», «четвертый пациент», «эйджизм», Hanyga Flex и «Принятие». Свежая кровь и дерзкий звук.

В New Bar (8 Марта, 8Д) разместится традиционная площадка «Мелодекламация».

Поэзия и музыка неразрывно связаны, однако если в песне мелодия диктует правила тексту, то мелодекламация – это жанр, в котором две этих составляющих идут рядом, не сковывая друг друга. На сцене современные поэты выступят вместе с музыкальными коллективами: Андрей Лисецкий и АВАТАРА, Сергей Данилов, Шамшурин, Юдит, Арт-проект +1 и Екатерина Яшникова.

«Ночь Музыки в InTouch Cocktail Bar» (Розы Люксембург, 23) представит сбалансированный и яркий коктейль разножанровой музыки: SayTanya, Light Above, Alpin и MODENESS.

По тому же адресу в умном творческом пространстве «Сторона Б» разместится площадка Homeland – симбиоз изобразительного искусства и музыки, безопасное место для свободного выражения мыслей и чувств в эстетическом проявлении. Вас ждут выставка картин локальных художников и сеты инди и пост-рок групп, стремящихся донести одну простую идею. Понять ее можно, придя и послушав Anything Helps, I Killed Einstein, Holy Shuttle, DISTANCE и Gumblejinn.

В баре «Опыт» (Первомайская, 11В) сыграют Riddimmonstaz, ИВА, Spitunitsa, SARA, «Ночной квартал», «Томшин Бэнд», Willy Commy, Sine Step и Nick Wynn.

Спуск в уютный подвальчик XIX века на Карла Маркса, 13 обещает закончиться перемещением из суровой постмодернистской реальности в мир всего старого и доброго.

В Pils Live Bar вас ждут живые и теплые выступления в стилях блюз и рок от Jack Jack, Blues Line, МЭррИ и AutocatZ.

В пабе Ben Hall (Народной Воли, 65) YaZenia & Бурбон, PINE RIDGE и NANSI & SIDOROV представят огромное разнообразие рока: классический, поп, блюз и другие оттенки жанра.

На площадке в Rudolph’s bar-ресторан (Малышева, 71) выступят как рок, так и поп-исполнители. В программе FAUZIA, MIRELIA, NANSI & SIDOROV и TRBLZ BAND.

Клуб 7|44 (Ленина, 48) – метал-сцена фестиваля, где можно услышать коллективы со всей России: public static void main, G-Hard, Okapi Busdriver, Mirny, QUSTO, IRV, «Кулак Любви» и ГОСТИ.

В ресторане ЧАЩА (Красноармейская, 68) акустическую музыку в стиле Bossa Nova – звучание лета – исполнит дуэт Дарьи и Александра Ивановых.

Бистро «Кухня с яйцами» (Добролюбова, 3В) – инди-сцена в уютном дворике, где выступят ZAVARI и «Прямо в губы».

В Bar Bunin (Малышева, 51А) джазовую программу представит артистка Академического театра музыкальной комедии Ирина Макарова. Компанию ей составит квинтет Платона Газелериди.

На крыше зоопарка (Мамина-Сибиряка, 189) выступят Леонид Двинских и M1STERLEE.

В ресторане James (Мамина-Сибиряка, 58) вас ждет выступление профессиональной поп-исполнительницы Виктории Долорес.

«Ночь музыки в Ц» (Центральный рынок, 6) – площадка электронной музыки в стенах лофт-бара, где сыграют GOSHA, Lebedeva, ГЧК, Avadana, «Видеобутик», DJ SpeakON, DJ DAAR и Mackeeperz.

Арт-пространство «Впечатления» (Ленина, 49) совместно с объединением BEAT/овка создают теплую и уютную площадку для ценителей хорошей музыки. В домашней непринуждённой обстановке выступят сообщество диджеев BEAT/овка, LETANINA, Оля Горева, Marat Taturas, blc8la и oh! Marie.

Во дворе музея «Дом Метенкова» (Карла Либкнехта, 36) программа начнется в два часа дня со встречи «КТО ПИЛИТ?» – проекта, популяризирующего скрэйч культуру, диджеинг с винила. Потом там раскинутся фудкорт, маркет одежды от локального бренда HARD и зона кастома, состоится своп растений. Музыкальная программа включает в себя DJ WIDE, DJ Dёnis (DSA), Fantastic Fresh и Pasha Bronx.

На площади у памятника Малышеву (Малышева, 50) на сцене United Drum & Bass Community spot вас ждем спонтанный рейв под Suzuya Juzou, Fungoast, R-Jett, Rust, Focusfire, KLS, Moff, Neocube, The Left-Handed, Nirvana и Lynh.

Ранее анонсированная в Саду Вайнера сцена «Фолк-карнавал» перенесена к Уральскому центру развития дизайна (Горького, 4А).

Организаторы заканчивают анонсировать площадки, все изменения лайнапа можно будет отслеживать на сайте www.uralmusicnight.ru и в приложении фестиваля, которое полномасштабно заработает со следующей недели.

Напомним, Ural Music Night. 24 июня 2022 Центр Екатеринбурга. Вход свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru