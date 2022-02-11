ЕКАТЕРИНБУРГ: Один из финалистов New/Open Showcase Festival получит возможность сняться в проекте «Студия МТС Live»

В Екатеринбурге с 11 по 13 февраля 2022 года пройдет третий New/Open Showcase Festival – конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки, участники которого смогут получить денежную поддержку своих проектов.

Участники и зрители конференции будут голосовать за финалистов New/Open в приложении МТС Live. Победитель, который соберет больше голосов, получит специальный приз – съемки в проекте «Студия МТС Live» в Москве. Чтобы принять участие необходимо скачать приложение МТС Live: liveapp.onelink.me/V9Nw/e1985be3

«Мы создали Студию МТС Live, чтобы познакомить широкую публику с самыми актуальными, важными и перспективными коллективами отечественной музыкальной сцены. При выборе героев для съемок мы стараемся ориентироваться на мнение и реакции зрителей, поэтому в этот раз решили дать возможность аудитории самих музыкантов решить, кто из участников NEW/OPEN станет героем нашего проекта», — отметил Анатолий Першин, креативный продюсер МТС Live.

Студия МТС Live — музыкальный проект студийного формата с живым исполнением и интервью самых ярких и актуальных российских музыкантов. В проекте уже приняли участие Molchat Doma, Сюзанна, «Дайте танк (!)», «Буерак», ssshhhiiittt!, «Источник», Kate NV, Mujuice, Тараканы!, «Деревянные киты» и другие артисты.

New/Open Showcase Festival — крупнейшее событие для молодых музыкантов, играющих в самых разных стилях, — от инди до джаза, от синтипопа до хип-хопа. Музыканты будут защищать творческие проекты перед экспертами музыкальной индустрии и смогут получить до 600 000 руб. на реализацию. Общий призовой фонд составит 5 миллионов рублей.

Фестиваль New/Open Showcase состоится 11–13 февраля 2022 года: за 3 дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов (около 20 часов новой музыки), 20 часов лекций и воркшопов, участвовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, а также поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем.

Фестиваль будет интересен музыкантам, промоутерам, представителям искусства, менеджерам культуры и всем, кто интересуется актуальной музыкой.

Подробности на официальном сайте фестиваля http://newopen.su .

Фото – Алексей ПАТЕНТНЫЙ

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