В Соборной палате зазвучит король музыкальных инструментов – Орган!

Под звуки органа и магические звуки гобоя вы сможете насладиться шедеврами музыки эпохи барокко в блистательном исполнении лауреатов международных конкурсов Владимира КОРОЛЕВСКОГО (орган) и Алексея БАЛАШОВА (гобой).

Антонио Вивальди – безусловно, «звезда» своего времени, эпохи барокко. Он при жизни был суперпопулярным, очень востребованным композитором и скрипачом, чьи концерты и оперы собирали аншлаги и всякий раз были сенсацией. Неудивительно поэтому, что музыка Вивальди, как могучее светило, втягивало в свою орбиту многих композиторов, которые именно у Вивальди учились виртуозной, яркой, жизнелюбивой манере композиции «в итальянском вкусе». Так, перу великого Баха принадлежит около 20 транскрипций концертов Вивальди для клавира и органа. Да и в целом, итальянский концерт как музыкальный жанр в своей генетической памяти всегда несёт отблеск «Вселенной Вивальди». В программе прозвучат произведения композиторов А. Л. Вивальди, И.С. Баха, И.Л. Кребса, Дж. Б. Платти, К. Ф. Э. Баха

Алексея Балашова — называют виртуозом гобоя и Паганини гобоя за высочайший уровень исполнительского мастерства, проникновенную и изысканную манеру игры, красивое звучание инструмента и совершенное владение техническими особенностями гобоя.

Алексей является выпускником Московской консерватории им. П. И. Чайковского (2008 г., класс профессора Алексея Уткина). Балашов — лауреат и участник многих международных конкурсов в России, Германии И Швейцарии. Принимал участие в мастер-классах следующих выдающихся гобоистов современности: Франсуа Лелё (Франция), Кристиан Шмидт (Германия), Алексей Огринчук (Россия-Голландия), Барт Шниман (Голландия), Марк Финк (США), Марсель Понсель (Франция), Паоло Грацци (Италия) и др.

В качестве солиста выступил в 70 городах России, из них в 30 – с оркестрами. Много гастролировал в Польше, Молдове, Румынии, Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Казахстане, Украине, Китае, Южной Корее, Японии, Финляндии и Швеции. Алексей Балашов выпустил 3 диска с гобойной музыкой. Его сольную игру транслировали такие известные радиостанции, как «Орфей» и «Еврорадио». В 2019 году Алексей стал солистом и официальным представителем быстро развивающейся фирмы «K.GE Oboes» (Шанхай, Китай).

Владимир Королевский — выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу композиции Народного артиста России, профессора Александра Владимировича Чайковского. Одновременно с композицией учился в классе органа Заслуженного артиста России профессора Алексея Александровича Паршина. В 2017 году окончил ассистентуру-стажировку Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу Заслуженного артиста России профессора Даниэля Феликсовича Зарецкого.

С 2018 по 2020 год проходил стажировку в Парижской консерватории в классе одного из ведущих преподавателей и органистов Европы профессора Кристофа Манту.



Владимир Королевский – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Принимал участие в мастер-классах ведущих органистов Европы и США в Финляндии, Нидерландах, Австрии, Германии, Франции: Людгера Ломана, Иоганна Труммера, Ги Бове, Гюнтера Роста, Кимберли Маршалл, Ханса Дэвидсона, Рудольфа Лутца, Мартина Хазельбёка, Арвида Гаста, Сергея Черепанова, Франца Данзагмюллера, Кристофа Манту, Оливье Латри. В 2014 году был удостоен Премии Правительства Москвы в номинации «Лучший молодой специалист в сфере культуры», в 2015 — стипендии Правительства Российской Федерации.

С 2010 по 2017 год Владимир Королевский работал штатным органистом в Волгоградской областной филармонии, с 2017 года — солист Сочинской филармонии. География гастрольных выступлений охватывает почти всю Россию — от Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга до Сочи, от Калининграда и Москвы до Якутска — и страны Европы: Эстонию, Нидерланды, Финляндию, Германию, Австрию, Францию.

Начало в 19:00.

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