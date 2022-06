ЕКАТЕРИНБУРГ: Юные рокеры, мир фиксиков и хиты Синего Трактора на Ural Music Night

В этом году на фестивале впервые будут действовать детские площадки. Первая из них находится в Большом зале ОДО. Она названа в честь конкурса «В стиле бард-рок», ежегодно принимающего около 30 детских и юношеских рок-групп со всей России. Коллективы, которые выступят на этой сцене, в разные годы боролись за победу в конкурсе.

Это «МАМА!», «Виверн», Гриша Драгунов и группа «Сердца трех», All for drive, «Дары тритонья» и «доBROе Утро» из гимназии «Арт-Этюд». Это ВИА Крылья из студии «Музыкайф» (Челябинск). От Дома детства и юношества Кировского района выступят группы Why?, «Между нами», «Почти можно» и Way Up. От Творческой студии Solo Art – Gaerlind, PlanB, «Ментальный Воздух», ВИА «Гроза». Первоуральск представит коллектив Центра музыкального искусства «Мелодия».

Юные рокеры играют как каверы на отечественные композиции, так и песни собственного сочинения.

Вторая детская площадка называется «Своя компания у Исеть Парка». С ее сцены покажут номера участники уральского творческого фестиваля «Пять с плюсом». Зажигательные выступления ожидаются и от группы «БУМ» – многократных лауреатов всероссийских и международных конкурсов эстрадно-вокального детского творчества. Там вы услышите чарующий голос многогранной молодой певицы Ульяны Исаковой, в репертуаре которой есть эстрадные, ретро, джаз-композиции на русском, английском и итальянском языках. Помимо этого, вас ждет выступление детской группы поддержки Баскетбольного клуба УГМК Funny Foxes Kids.

Хедлайнерами этой площадки станут развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора» и невероятное Фиксишоу-2022. Ее партнером выступает сеть мягких ресторанов «Своя Компания».

Синий трактор теперь и на сцене! Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. В спектакле на помощь потерявшемуся главному герою Синему Трактору приходят друзья – Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя. Они отправляются в полное приключений путешествие, чтобы найти дом героя.

В этой сказке нет злодеев, только радость, песни, танцы и смех. Шоу очень интерактивно – никаких границ между сценой и залом! Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым.

В основе шоу лежит очень запоминающийся, простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал. Концертное шоу «Синий трактор едет к нам» – идеальный вариант для первого знакомства малышей с театром!

Фиксишоу-2022 «Тайна Новеньких» – музыкальное интерактивное познавательно-развивающее зрелище для всей семьи. Попадите в настоящий мир фиксиков!

Современная и поучительная история о том, как фиксики спасают интернет от вредных приложений, бессмысленных программ и компьютерных вирусов. Главные их помощники в этом деле – острый ум, дружба и взаимовыручка.

Прямо во время шоу маленький зритель на примере понимает, что цифровой мир и гаджеты никогда не заменят настоящей дружбы и живого человеческого общения. Сюжет построен в виде увлекательного квеста, состоящего из музыкальных игр, увлекательных загадок, смешных миниатюр и неожиданных сценических ходов, стирающих грань между сценой и зрительным залом.

Ural Music Night. 24 июня 2022 Центр Екатеринбурга. Вход свободный

