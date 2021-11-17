ЭКСКЛЮЗИВ! Издательский дом Мещерякова выпустил в свет книгу-киноленту «Ночь нежна»

Вы читали кино? Нет? Тогда роман «Ночь нежна» Скотта Фицджеральда от Издательского дома Мещерякова сможет вас удивить! Эта книга — эксклюзивное издание. Она станет отличным подарком для друга-книголюба или удачно пополнит вашу личную библиотеку. Но при чём здесь кино?

Роман «Ночь нежна» очень кинематографичен. Когда вы читаете его, то словно становитесь режиссёром, оператором и монтажёром. Вы наблюдаете за героями. А герои в романе яркие, их характеры – объёмные: врач-психиатр Дик Дайвер, его психически больная жена Николь, их подруга – актриса Розмэри… И вся история кружится, вертится под звуки джаза. Ох, эти бурные двадцатые годы!

Прочувствовать судьбу героев романа «Ночь нежна» поможет книга от Издательского дома Мещерякова. Открываем первые страницы и… мотор! Иллюстрации – будто кадры фильма, передающие эстетику Европы 20-х годов. Создатель иллюстраций Наталья Акимова – финалистка престижной премии BIBF Ananas International Illustration Exhibition и обладатель диплома XIV Международного конкурса «Образ книги». Причем награды она получила именно за иллюстрации к роману «Ночь нежна», но ещё до выхода книги в печать.

Что книгу делает книгой? Обложка, бумага, иллюстрации и, конечно, сама история. В этом издании всё сделано на высшем уровне: рельефная обложка (представьте себе, какое удовольствие взять эту книгу в руки!), страницы из глянцевой мелованной бумаги. Такая книга порадует не только библиофила, эстета, но и любителя интеллектуальной литературы.

Роман «Ночь нежна» не станет пылиться на полке. Его захочется перечитывать каждый раз, когда рука коснётся обложки. Таким свойством отличаются все книги Издательского дома Мещерякова. Оно существует с 2005 года и выпускает литературу для аудитории любых возрастов. Особенная черта книг этого издательства — высокое качество печати, продуманный макет, а главное, при создании каждой книги учитываются особенности и атмосфера произведения. Изданный роман «Ночь нежна» Скота Фицджеральда – отличное доказательство всему вышесказанному.

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