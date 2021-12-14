Экскурсионный тур «По лермонтовским местам» — победитель Второго Всероссийского конкурса детских туристских проектов

Со 2 по 3 декабря 2021 года в первой Столице детского туризма – городе-герое Волгограде прошел Форум по развитию детского туризма, где экспертное сообщество обсуждало актуальные проблемы развития туротрасли. Организаторы мероприятия Федеральное агентство по туризму, Проектный офис по детскому туризму Российского союза туриндустрии, Агентство стратегических инициатив и Правительство Волгоградской области.

Форум завершился церемонией награждения победителей Второго всероссийского конкурса детских туристских проектов, направленого на выявление и поддержку новых тупродуктов, адресованных маленьким путешественникам. На конкурс были заявлены проекты из 48 субъектов Российской Федерации от Калининградской области на западе до Камчатского края на востоке!

В этом году организаторы сделали акцент на качестве проектов. 56 проектов-участников получили обратную связь и рекомендации экспертов сферы детского туризма в ходе акселерационной программы. Представители проектов-финалистов были приглашены на форум, где приняли активное участие в деловой программе.

Организаторы конкурса до последней минуты сохраняли интригу, но теперь пришло время объявить имена победителей Конкурса:

Гран-при Конкурса – «По Лермонтовским местам», ООО «Лайт», Ставропольский край;

Первое место – «Занимательная археология Приморья», ООО «Восток Интур», Приморский край;

Второе место – «Птичий мост» на Куршской косе, ООО «Планета», Калининградская область;

Третье место – «Императорский маршрут. События Гражданской войны в Сибири», ООО «Тюменьзарубежтур», Тюменская область;

Лучший проект в номинации «Турпродукт в сфере культурно-познавательного туризма» — «На перекрёстках истории»; ООО «Тари Тур СПб», Ленинградская область;

Лучший проект в номинации «Турпродукт в сфере экологического туризма» — «Фотостопом по Алтаю»; ООО «Арго», Алтайский край;

Лучший проект в номинации «Турпродукт в сфере промышленного туризма» — «Вологодская эклектика»; ООО ТА «Белка-тур», Вологодская область;

Лучший проект в номинации «Турпродукт в сфере этнокультурного туризма» — «В гости к охотнику Йиркапу»; ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк», Республика Коми;

Лучший проект в номинации «Пилотные проекты в сфере детского туризма» — «Фестивальный тур в Волгоград «ВМЕСТЕ» — ООО «Туристическая компания И-Волга», Волгоградская область.

Также в число победителей вошли следующие проекты:

В номинации «Турпродукт в сфере культурно-познавательного туризма»:

«От Царицынской губернии до Волгограда» — ООО «МАЙЯ-турс», Волгоградская область;

«Алтай! Стоп! Снято!» — ООО «Арго», Алтайский край;

«Город-герой Волгоград. Великий перелом» — ООО «Туроператор Туристическая компания «Волгоград», Волгоградская область;

«Железнодорожный круиз «Поезд памяти, поезд Победы» — ООО «Турцентр «ЮВА», Свердловская область;

«Кладоискатели в поисках приключений» — ООО «Турфирма АВАНТУР», г. Санкт-Петербург.

В номинации «Пилотные проекты в сфере детского туризма»:

«Культурно-познавательный туристский проект «Арт-панорама Россия» — ООО «Илва», Смоленская область;

«Путешествие академиков по Южной Сибири» — авторский коллектив туроператоров: ООО «Белый камень», Кемеровская область — Кузбасс), ООО «СаяныЭкоТур» (Республика Хакасия), ООО «Арго» (Алтайский край);

«В поисках черного золота» — ООО «Туристическое агентство Пермский центр отдыха и туризма», Пермский край.

В номинации «Турпродукт в сфере экологического туризма»:

«Следуй законам тайги» — ООО «Белый камень», Кемеровская область – Кузбасс.

В номинации «Турпродукт в сфере промышленного туризма»:

«От студента до ТОП-менеджера» — ООО «МАЙЯ-турс», Волгоградская область;

«Программа «Нефтетур» — ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк», Республика Коми;

«Как это работает?» — ООО «ШевТур», Республика Хакасия.

Организаторы поздравляют всех победителей Второго всероссийского конкурса детских туристских проектов!

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