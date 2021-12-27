Эксперты и авторы креативных проектов со всей России встретятся на Метафоруме «Креативные города» в Севастополе

Национальный форум, стартовавший в ноябре и охвативший офлайн города по всей России, пройдет 28 декабря 2021 года в Севастополе. Пул спикеров-экспертов и представителей креативных индустрий из региона, Москвы и других городов России в формате онлайн и офлайн представит свое видение развития творческих проектов и нового сектора экономики.

«Уникальность Метафорума «Креативные города» в том, что сильная команда стратегов и практиков из разных регионов России объединяется для решения актуальных задач конкретного города. Но мы не только ищем и находим решения, которые помогают изменить будущее этих городов, мы предлагаем целый набор инструментов для действий. Так, на Метафоруме в Байкальске авторы представили креативную концепцию развития города и проект кластера Архитектон, в Ставропольском крае важным итогом форума стало соглашение о создании рабочей группы на базе Министерства туризма и оздоровительных курортов региона и региональной команды Метафорума «Креативные города», в Костомукше на площадке форума разработали предложения в стратегию развития творческих индустрий в городском округе. Результаты работы команд в каждом городе мы увидим уже в начале 2022-го года», – рассказала советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) по креативной экономике, программный директор Метафорума «Креативные города» Лариса Богданова.

Метафорум в Севастополе состоится на площадке кинотеатра «Россия». Речь пойдет о культурном коде города и создании новых смыслов развития креативных индустрий. Участники также форума рассмотрят опыт разных регионов в развитии креативной экономики и возможности креативных кластеров, варианты коллаборации творческих сообществ, бизнеса и органов власти, обсудят проекты, помогающие развивать детское креативное творчество. Эксперты и авторы проектов обменяются лучшими практиками раскрытия идентичности территории в слиянии творческой сферы и бизнес-сообщества, представят идеи и поделятся опытом продвижения. Кроме того, организаторы Метафорума совместно с его участниками намерены сформировать пакет решений задач, стоящих перед креативной экономикой и культурным развитием Севастополя.

«Севастополь – особенный город! Невероятной красоты природа, богатое культурно историческое наследие и талантливые жители! Благодаря этим факторам город может и готов стать южным культурным центром России, развивая на своей территории передовые практики в творческих, креативных индустриях и не только. Организуя форум в Севастополе, первостепенной задачей мы видели объединение креативного класса и предпринимателей города для создания совместных проектов. Мы также планируем определить лидеров для дальнейшего развития креативного сектора экономики в Севастополе. И, конечно, важной задачей является создание стратегии развития креативного молодежного кластера, который стал бы центром притяжения жителей для развития, самореализации, образования», – поделилась организатор Метафорума в Севастополе, генеральный продюсер Продюсерского центра «MOST» Нина Змиевец.

Участников форума ждут стратегические сессии и панельные дискуссии, благотворительная акция и открытие выставки в помощь подопечным фонда «Особые дети». Зарегистрироваться и получить полную информацию о событии можно на сайте Продюсерского центра «MOST».

С программой Метафорума можно познакомиться на официальном сайте проекта. Его площадками уже стали Курск, подмосковный Хотьково, Байкальск, Минеральные воды, Тольятти, Красноярск, Костомукша, Волгоград и Волжский. Мероприятия форума также проходят в павильоне России на Всемирной выставке WORLD EXPO в Дубаи.

В ходе форума в российских городах откроются Центры креативных решений. Во время работы Метафорума ежедневно по будням работает первое креативное радио «x兀 Jaaazzz», соединяющее творцов и созидателей со всей страны.

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