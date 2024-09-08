Ела соленые огурцы со сгущенкой: беременная Мария Погребняк снялась в клипе VITA CHIKOVANI за неделю до до родов!

Мария Погребняк удивила всех: 26 августа девушка приняла участие в съемках клипа на новую песню VITA CHIKOVANI «ЛЮТИКИ-ВАСИЛЬКИ». И это всего за неделю до предполагаемой даты родов!

Съемки mood-видео проходили в бане: несмотря на поздний срок беременности и возможные риски, Мария безо всяких сомнений согласилась поучаствовать в создании клипа, исполнив роль беременной подруги Виолетты.

«Мы с Машей Погребняк уже давно хорошо общаемся и при встрече каждый раз собираемся что-нибудь поснимать. Но нам вечно что-то мешало — то погодные условия, то другие обстоятельства. Когда мы с командой прописывали сценарий, в котором фигурирует героиня — беременная девушка — мне сразу же пришла идея пригласить Машу. Конечно, я понимала, что 2 сентября у нее ПДР, а съемки пройдут 26 августа и 99%, что она не приедет. Но в итоге произошло настоящее чудо: она сразу же согласилась! Правда, не знаю, на что именно, — на сало, огурцы со сгущенкой или все-таки на меня. Но она всегда говорила о том, что ей нравится моя музыка и посыл песни — про Родину, про то место, где она родилась и живет по сей день. И безумно благодарна ей за участие и поддержку», — рассказала VITA CHIKOVANI.

Но самое интересное, что 2 сентября роды у звезды так и не начались. Зато все случилось 6 сентября: в день официального релиза песни «ЛЮТИКИ-ВАСИЛЬКИ» Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Некоторые шутят, что она натанцевалась так, что в итоге уехала в роддом: от всей души поздравляем Марию с появлением малыша, а Виолетту — с выходом новой песни, которую уже можно услышать на всех музыкальных площадках.