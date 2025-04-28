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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2024 прошла на подиуме легендарной всероссийской модной площадки — Старый Гостиный двор

editor
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Во время Московской недели моды 2025 (Весна) на подиуме Старого Гостиного двора модной выставки Fashion Style Russia 2025 прошла Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards по итогам 2024 г. Журнал «Богема» — официальный информационный партнер Московской недели моды.

Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards — это профессиональное и культурное мероприятие, проводящееся на территории России (ISNI: 0000 0005 1267 2223). Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards является Системой добровольной сертификации ООО «Москластер» (издатель Журнала «Богема») и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в Едином государственном реестре систем добровольной сертификации Российской Федерации 2 декабря 2019 г., регистрационный № РОСС RU.З2168.04СБА0. Входит в крупнейшее научное исследование модных премий в России.

La-Boheme-Awards-2024-влад-ананиншев

Вручение первой Премии проходило на Estet Fashion Week в ноябре 2018 года, в 2021 году она закрывала Неделю трикотажной моды в Москве, в 2022 г. прошла в Инновационном центре «Skolkovo» в рамках большого Moscow Fashion Fair (MFF), а также в рамках Neva Fashion Week в городе Санкт-Петербург; в 2024 году в Крокус Экспо – на выставке Fashion Style Russia. В 2025 г. она прошла сразу после Программы Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2025.

Лауреатами премии по итогам 2024 г. стали:

  • Дизайнер — Игорь Гуляев (IGOR GULYAEV);
  • Актриса — Чурсина Людмила Алексеевна;
  • Режиссер — Хотиненко Владимир Иванович;
  • Музыкальная группа — группа Plazma (состав: Роман Черницын, Максим Постельный, Концертный директор — Гульнара Асадова);
  • Руководитель – Палинова Наталья Владимировна, Russian Music Box и Music Box Gold;
  • Продюсер — Шалахов Андрей Александрович;
  • Директор музейно-выставочного центра — Попова Юлия Анатольевна, директор «Галереи Slava Zaitsev», АО «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева»;
  • Продюсерская компания – Soroka production, руководитель Сорокин Артём Викторович;
  • Фэшн-ивент — TOP-100 самых стильных по версии FashionTV, продюсер Андрей Шалахов;
  • Продюсер модных проектов – Екатерина Иванюшкина, Neva Fashion Week (г. Санкт-Петербург);
  • Модель – AnnaBelle Nilsen;
  • Руководитель образовательного процесса в организации — Головкина Елена Николаевна, АНО ВО ГИТР;
  • Студент высшего образовательного учреждения в сфере культуры – Соборова Анна Марковна, АНО ВО ГИТР;
  • Организатор недели моды — Екатерина Иванюшкина, Neva Fashion Week (г. Санкт-Петербург);
  • Журналист — Бибиков Антон, Music Box (посмертно).

Медиагруппа АртМосковия принимала участие в статусе информационного партнёра мероприятия.

Фото © пресс-служба журнала «Богема»

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