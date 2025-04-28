Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2024 прошла на подиуме легендарной всероссийской модной площадки — Старый Гостиный двор

Во время Московской недели моды 2025 (Весна) на подиуме Старого Гостиного двора модной выставки Fashion Style Russia 2025 прошла Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards по итогам 2024 г. Журнал «Богема» — официальный информационный партнер Московской недели моды.

Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards — это профессиональное и культурное мероприятие, проводящееся на территории России (ISNI: 0000 0005 1267 2223). Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards является Системой добровольной сертификации ООО «Москластер» (издатель Журнала «Богема») и зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) в Едином государственном реестре систем добровольной сертификации Российской Федерации 2 декабря 2019 г., регистрационный № РОСС RU.З2168.04СБА0. Входит в крупнейшее научное исследование модных премий в России.

Вручение первой Премии проходило на Estet Fashion Week в ноябре 2018 года, в 2021 году она закрывала Неделю трикотажной моды в Москве, в 2022 г. прошла в Инновационном центре «Skolkovo» в рамках большого Moscow Fashion Fair (MFF), а также в рамках Neva Fashion Week в городе Санкт-Петербург; в 2024 году в Крокус Экспо – на выставке Fashion Style Russia. В 2025 г. она прошла сразу после Программы Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2025.

Лауреатами премии по итогам 2024 г. стали:

Дизайнер — Игорь Гуляев (IGOR GULYAEV);

Актриса — Чурсина Людмила Алексеевна;

Режиссер — Хотиненко Владимир Иванович;

Музыкальная группа — группа Plazma (состав: Роман Черницын, Максим Постельный, Концертный директор — Гульнара Асадова);

Руководитель – Палинова Наталья Владимировна, Russian Music Box и Music Box Gold;

Продюсер — Шалахов Андрей Александрович;

Директор музейно-выставочного центра — Попова Юлия Анатольевна, директор «Галереи Slava Zaitsev», АО «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева»;

Продюсерская компания – Soroka production, руководитель Сорокин Артём Викторович;

Фэшн-ивент — TOP-100 самых стильных по версии FashionTV, продюсер Андрей Шалахов;

Продюсер модных проектов – Екатерина Иванюшкина, Neva Fashion Week (г. Санкт-Петербург);

Модель – AnnaBelle Nilsen;

Руководитель образовательного процесса в организации — Головкина Елена Николаевна, АНО ВО ГИТР;

Студент высшего образовательного учреждения в сфере культуры – Соборова Анна Марковна, АНО ВО ГИТР;

Организатор недели моды — Екатерина Иванюшкина, Neva Fashion Week (г. Санкт-Петербург);

Журналист — Бибиков Антон, Music Box (посмертно).

Медиагруппа АртМосковия принимала участие в статусе информационного партнёра мероприятия.

Фото © пресс-служба журнала «Богема»