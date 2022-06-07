Елена Князева представила сингл «Пьяный отель»

Аромат тлеющей страсти и магические ноты секретной любви — так звучит новый трек певицы Елены Князевой. Тягучая, как медовые струи мелодия, окунает в атмосферу страсти.

Новый сингл «Пьяный отель» рассказывает историю любви под грифом секретно. Героиня создала свой тайный мир для двоих, в который ее тянет магнитом. «Увези меня в отель, начерти порочный круг. Все что я хочу на бедрах чувствовать следы от рук», — строчки припева, который задают смысловые крючки песни.

«Пьяный отель» — это атмосфера дыма и дурманящих чувственных удовольствий. Как и все песни Елены Князевой, узнаваемый с первых нот новый сингл — полностью авторства самой артистки. В этот раз Елена зашла ещё дальше, посвятив слушателей в историю одного развратного вечера из личной жизни.

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