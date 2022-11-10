Elohovskiy Gallery. В Москве открылся новый культурный центр

27 октября состоялось торжественное открытие нового культурного центра Elohovskiy Gallery в старинном особняке XVIII века.

Авторами культурного центра стали меценат и коллекционер Андрей Северилов, идейный вдохновитель, куратор и руководитель архитектурного бюро Марианна Петренко, а также генеральный директор аукционного дома «Книжная полка» Андрей Яковлев. Мероприятие поддержала и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова. В подготовке экспозиции участвовали кураторы культурного центра, а также Екатерина Чаркина (фонд ArtVisioner). Основная цель, которую ставит перед собой команда культурного центра – это выстраивание связи между разными направлениями и медиумами в искусстве. Классическое и инновационное, ретроперспективное и перспективное – все это является полем исследования и репрезентации. Культурный центр, где чувствуется синтез просвещенного XVIII века и функциональность XIX века, станет лабораторией, где теории искусства будут проверяться на практике.

Галерея заняла исторические пространства особняка федерального культурного значения XVII века «Дом П.П. Кувшинникова». Это двухэтажное здание в стиле позднего классицизма несколько раз достраивалось и свой современный архитектурный облик обрело уже XIX веке. До наших дней сохранился и уникальный цокольный уровень дома, представляющий собой каменные своды. Обновленную архитектурную концепцию Elohovskiy Gallery разрабатывало бюро Марианны Петренко, специализирующееся в том числе на работах, связанных с переосмыслением и реставрацией старинных объектов культурного наследия. А работы над ее реализацией длились больше трех лет.

«Прежде всего, нужно сказать, что нам удалось восстановить историческую ограду XIX века и застеклить фасад, — рассказывает идейный вдохновитель и куратор Elohovskiy Gallery Марианна Петренко. — Входную зону мы символично разделили цветом на три главы. Темно-серый олицетворяет прошлое, красный — настоящее, белый — будущее. Например, белая часть плавно переходит в зал современного искусства. Темно-серый цвет уходит в историческую ограду и фасад. А красный цвет перетекает в лестницу, которая символизирует дорогу, приглашающую гостей в историческую подземную часть галереи. В нижней части исторического здания особенно красиво: там восстановили кирпичные своды, отреставрировали известковый камень. Там же располагается пространство для презентаций, лекций, проведения аукционов и букинистический зал».

Старинным книгам в Elohovskiy Gallery планируется уделять отдельное внимание, что для московского арт-рынка большая редкость. Это направление будет специально курировать директор Elohovskiy Gallery и генеральный директор аукционного дома «Книжная полка» Андрей Яковлев. Помимо персонального букинистического зала в галерее планируются отдельные выставки, посвященные старинным книжным ценностям. Таким как, например, коллекция антикварных изданий имажинистов, принадлежащая сооснователю Elohovskiy Gallery Андрею Северилову.

Желая сформировать собственное культурное коммьюнити, культурный центр совсем скоро анонсирует полноценную образовательную программу. Лекции, мастер-классы и открытые встречи будут посвящены искусству, науке и современным технологиям, а их героями станут знаменитые художники и эксперты. График мероприятий скоро появится на официальном сайте культурного центра (нужно дать ориентировочную дату). Отдельное направление букинистики будет курировать заведующая Отделом истории книжной культуры Государственно публичной исторической библиотеки Людмила Ларионова.

Академическую часть экспозиции представил выдающийся российский скульптор, профессор и педагог Андрей Ковальчук. Его работы можно встретить по всему миру — памятник Александру Пушкину в Астане (1999), монумент Федору Тютчеву в Мюнхене (2003) или скульптурный портрет дизайнера Пьера Кардена на Елисейских полях в Париже (2011). И все-таки главные творения Андрея Николаевича расположены в России — московский Мемориал памяти жертв Чернобыльской трагедии (1993), скульптурная композиция, посвященная семье Гумелевых в Бежецке (2003), памятник 1000-летию Ярославля (2010) и другие. Произведения скульптора хранятся в собраниях Третьяковской галереи и в других музеях России, во многих корпоративных и частных коллекциях страны и зарубежных собраниях. На открытии Elohovskiy Gallery посетители смогли увидеть сразу несколько монументов, созданных из бронзы – скульптура «Анна Павлова» и серия скульптур «Лошади».

В зале современного искусства была представлена выставка российского художника Григория Масленникова (Gregory Emvy), чьи работы в разные годы были представлены на ярмарках Frieze и Miami Art Basel. На этот автор представил выставку «Полотна жизни», состоящую из 8 новых произведений, выполненных в смешанной технике. «Я буквально соткал свои работы. За основу были взяты шерсть и русский текстиль. «Расплетенные» Оренбургские платки, хлопок — то есть все то, что является нашим достоянием», — рассказывает Григорий. В конце вечерней программы открытия Григорий Масленников представил зрителям перфоманс, и его работа была сразу куплена на аукционе.

На открытии при поддержке ArtVisioner зрителям был представлен документальный фильм о том, как создавался проект Василия Кононова-Гредина “Русская смерть”. Съемки проходили с 2020 по 2021 год. В фильме раскрыли направление исследования, совершаемого главным героем, в процессе работы над большим проектом. Съемки фильма проходили в течении года.

Партнерами мероприятия стали: Алкогольная Сибирская Группа (Siberian Express), российский бренд уходовой косметики Natura Siberica (парфюмированная коллекция для тела и волос Mystic Sardaana), Международная газета, посвящённая мировым новостям искусства The Art NewsPaper и авторский проект журналиста и коллекционера Екатерины Чаркиной – ArtVisioner.

Мероприятие посетили: Ирина Хакамада, Полина Аскери, Иван Чуйков, Анна Русска, Татьяна Столяр, Лев Ефимов, Евгений Седой, Ирина Чайковская, Наталья Валевская, Диана Джанелли и другие.

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