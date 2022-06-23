Концерт «Грезы любви» в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых

Романтики и ценители вокального искусства приглашаются на концерт с поэтическим названием «Грезы любви», который состоится 30 июня в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых.

В программе концерта прозвучат произведения, воспевающие Любовь! Цикл «К далекой возлюбленной» Людвига ван Бетховена, написанный на слова врача и поэта-любителя Алоиза Ейтелеса является первым настоящим песенным циклом в истории музыки, вершиной вокального творчества Бетховена. Композитор явился здесь основоположником нового жанра – череды песен, связанных между собой поэтическим и музыкальным содержанием. Возможно, это произведение обращено к таинственной «Бессмертной возлюбленной» Бетховена, о которой известно по письмам к ней, и чье имя не установлено до сих пор.

Тема любви, юности, мироощущения очень интересно раскрывается современным, ярким, необычным языком в творчестве современных молодых авторов — композитора и пианиста Тимофея Владимирова и поэтессы Софьи Юдиной.

«…Прекрасная дама – безусловно, является источником постоянного вдохновения. Но вам следует бежать от нее, искать уединения, иначе вы ничего не напишите и ничего не свершите…» (из интервью Сергея Рахманинова 1927 г).

Авторы стихов для шести романсов, составивших знаменитый опус 38 – Валерий Брюсов, Игорь Северянин, Федор Соллогуб, Константин Бальмонт, Андрей Белый и Александр Блок. Этот цикл Рахманинов посвятил молодой певице Нине Кошиц, дивный голос которой привлек его в одном из концертов Московской консерватории. В дальнейшем великий композитор и певица часто выступали вместе, и этот дуэт – высокое чувственное сопрано под аккомпанемент творца – современники признавали «чудом исполнительского искусства».

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