Эмилия Вон: «Любовь – это не просто чувство, это выбор… путь, полный испытаний»

Эмилия Вон — современная писательница в жанре романтической литературы для подростков. Ее конек — сентиментальные любовные романы, в которых страстные парни способны растопить любое женское сердце, а сильные девушки могут не только всего добиться самостоятельно, но и вступить в игру с настоящими чувствами. И все это в фантастических декорациях и невероятной атмосфере. Мы поговорили с Эмилией о ее дебютном романе «Во власти выбора», как ей удается создать таких уникальных и эмоциональных персонажей и каким получилось продолжение истории.

– Для начала, Эмилия, расскажите, почему вы решили написать свою собственную историю? Как вам пришла в голову идея?

– Идея написать свою историю возникла у меня довольно неожиданно. Я всегда любила читать книги и погружаться в миры, созданные другими авторами. Но однажды подумала: «Почему бы не попробовать самой?» Это был своего рода вызов себе – смогу ли я создать такую же захватывающую историю?

Сама идея дилогии родилась из моих размышлений о том, насколько непредсказуемыми могут быть человеческие чувства и поступки. Мафия часто ассоциируется с жестокостью, безжалостностью и холодным расчетом, но я захотела исследовать другую сторону этого мира — эмоциональную, личную.

Главный герой моей истории Алессио, изначально должен был отомстить отцу девушки, Адрианы, которого он считал врагом. Однако, столкнувшись с ней лицом к лицу, он обнаружил, что Адриана оказалась человеком с глубокими чувствами, сильным характером и удивительной способностью видеть добро даже там, где другие видят лишь зло. Она была той, в кого влюбляться было нельзя, но любовь оказалась сильнее всех запретов и обязательств. До встречи с ней Алессио никогда не сомневался в правильности своих поступков, но эта встреча перевернула все его представления о мире и заставила задуматься о том, что такое настоящая любовь и преданность. Я хотела показать, как человек может измениться под влиянием сильных чувств, как страсть способна разрушать старые границы и открывать новые горизонты. Именно эта идея — противостояние между долгом и любовью, между жестоким миром преступности и нежными эмоциями — стала основой для моей дилогии.

– Как долго создавался роман «Во власти выбора»? Что было самым сложным в процессе написания?

– Над первой частью «Во власти выбора» я работала около девяти месяцев, «Во власти любви» заняла чуть меньше. Наверно, около шести месяцев в общей сложности. Этот период был наполнен множеством эмоциональных взлетов и падений, но я считаю, что каждая минута была потрачена не зря. Самым сложным в процессе создания романа оказалось найти баланс между реалистичностью и романтикой. Ведь история рассказывает о сложных отношениях, о людях, живущих в суровом мире, где каждое решение имеет последствия. Важно было передать атмосферу напряжения, страха и одновременно — надежды, которая возникает, когда двое людей находят друг друга в самых неожиданных обстоятельствах.

Еще одной сложностью стало создание образов главных героев. Они должны были быть правдоподобными, живыми, такими, чтобы читатель мог сопереживать им, понимать их мотивы и поступки. Было непросто описать внутренний конфликт главного героя, который разрывается между чувством долга перед семьей и любовью к женщине, которая, казалось бы, должна быть его врагом.

Но, пожалуй, самым трудным моментом стал финал. Я долго думала, каким образом закончить эту историю так, чтобы она оставила читателя с ощущением завершенности, но при этом сохранила интригу для продолжения. Финал должен был быть честным, соответствовать характеру персонажей и логике развития событий. В конце концов, я нашла решение, которое удовлетворило и меня, и, надеюсь, моих читателей.

Эта дилогия стала для меня настоящим испытанием, но в то же время — огромным удовольствием. Каждый день работы над ней приносил новые открытия и вдохновение. Это было невероятное путешествие!

– Главная героиня романа Адриана – принцесса мафии, что уже предполагает опасности и интриги. Кроме этого, она сталкивается с собой, своими внутренними страхами, эмоциями и чувствами и ей нужно сделать выбор. Был ли у Адрианы прототип, или на кого вы ориентировались, когда создавали свою героиню? Почему она обладает именно таким набором внутренних качеств?

– Адриана — сложный и многогранный персонаж, и, честно говоря, у нее нет конкретного прототипа. Скорее, она является собирательным образом женщин, которых я встречала в реальной жизни или видела в кино и литературе. Ее внутренний мир и качества — результат моих размышлений о том, какие черты характера необходимы человеку, чтобы выжить и сохранить себя в окружающем ее мире, полном угроз и предательств, но при этом оставить в себе и своем сердце эту нежность, доброту и милосердие.

Ее внутренние страхи и эмоции — это отражение тех противоречий, с которыми сталкиваются многие женщины в подобных ситуациях. Она вынуждена выбирать между своей любовью и обязанностями перед семьей, между желанием жить нормальной жизнью и необходимостью следовать правилам мафиозной семьи (клана). Эти конфликты делают ее живой и настоящей, позволяют читателю сопереживать ей и понимать, насколько сложен ее путь.

Когда я работала над образом Адрианы, я думала о том, какие испытания могут сломать человека, и какие — наоборот, сделают его сильнее. Её внутренний конфликт отражает нашу человеческую природу: мы часто вынуждены делать выбор между тем, что считаем правильным, и тем, к чему нас подталкивает окружение.

– Своего героя Алессио, телохранителя Адрианы, вы ставите перед сложным выбором — между любовью и местью. Как вы пришли к созданию такого противоречивого и сложного персонажа? Есть ли параллели между их личными испытаниями и вашей реальной жизнью?

– Алессио — это персонаж, который родился из желания показать, как трудно бывает человеку, стоящему перед серьёзным моральным выбором. Его дилемма — это отражение вечной борьбы между сердцем и разумом, между желанием следовать своему чувству и необходимостью выполнять свой долг.

Создание такого противоречивого и сложного персонажа было вызвано моим стремлением показать, что никто не является полностью хорошим или плохим. Мы все — смесь различных качеств, и наши решения зависят от множества факторов.

Что касается параллелей с моей реальной жизнью, то, конечно, в каждом персонаже есть частичка автора. Личные переживания, страхи и надежды находят свое отражение в их действиях и мыслях. Хотя я никогда не была телохранителем или членом мафиозной семьи (хихикаю), я понимаю, что значит стоять перед важным выбором, когда кажется, что оба варианта ведут к поражению. Возможно, именно поэтому Алессио получился таким живым и убедительным.

Его личные испытания отражают универсальные темы, с которыми сталкиваются многие люди: борьба за справедливость, поиск смысла жизни и попытки сохранить человечность в условиях, когда это кажется невозможным.

– Расскажите о своих чувствах, когда вы дописали «Во власти выбора» и книга была напечатана.

– Завершение первой части дилогии и начало работы над второй стали для меня своеобразным переходом от одного этапа творческого пути к другому. Дописывая последнюю главу первого романа, я испытывала целую гамму эмоций: радость от завершения важного этапа, грусть от расставания с героями, которых успела полюбить, и одновременно волнение перед началом новой главы в их жизни.

Приступая ко второй части, я ощущала ответственность за то, чтобы продолжить историю на должном уровне, сохранив интерес и вовлеченность читателей. В то же время, это был момент свободы — возможность развивать персонажей, углублять их характеры и раскрывать новые грани их взаимоотношений.

Когда «Во власти выбора» была напечатана, и я держала её в руках, я испытала настоящее волнение. Это был момент, когда вся моя работа стала реальностью, и теперь другие люди могли погрузиться в тот мир, который я создала. Было удивительно видеть, как история, рожденная в моем воображении, обрела физическую форму и стала доступна читателям. Однако параллельно возникали и сомнения: удалось ли мне передать все так, чтобы читатель меня понял, оправдаю ли я их ожидания?

Тем не менее, эти сомнения вскоре сменились уверенностью и азартом. Работа над второй частью позволила мне глубже погрузиться в созданный мной мир, раскрыть новые тайны и секреты, а также добавить ещё больше интриг и неожиданных поворотов сюжета. Каждый день писательства приносил новые открытия, и я наслаждалась процессом создания каждой сцены, диалога и описания.

– Релиз «Во власти выбора» состоялся в марте этого года, а уже в июне вышла заключительная часть истории — «Во власти любви». Когда вы поняли, что это должна быть дилогия, а не одиночный роман?

– Релиз «Во власти выбора» действительно вышел в марте этого года, а всего спустя несколько месяцев, в июне, свет увидела завершающая часть под названием «Во власти любви». Но изначально идея создать дилогию у меня не возникала. Лишь по мере того, как я погружалась в работу над романом и подходила к тем ключевым моментам, которые завершают первую книгу, стало ясно, что история требует разделения на два самостоятельных тома.

Этот перерыв был необходим не только для меня, но и для читателей. К моменту завершения первой части герои достигают переломного момента, который открывает новый этап их жизни. Эта пауза позволила нам всем — и мне, и моим читателям — немного передохнуть, осмыслить всё случившееся и приготовиться к новым поворотам сюжета. Мы должны были внутренне настроиться на то, что дальнейшие события кардинально изменят судьбу персонажей, разделив её на «до» и «после».

Теперь, оглядываясь назад, я искренне радуюсь этому решению. Кроме того, я чувствую, что на каком-то глубинном уровне интуитивно ощущала необходимость такой структуры. Для меня первая книга символизирует нечто похожее на зарождение чувств, на ту самую влюблённость, когда отношения только начинаются, и вы постепенно узнаёте друг друга, проникаясь симпатией и привязанностью. Вторая же часть олицетворяет настоящую любовь — крепкую, проверенную временем. Герои сталкиваются с трудностями, которые закаляют их характеры, учат стойкости и умению справляться с невзгодами. Любовь становится той основой, на которой они строят своё будущее, несмотря ни на какие преграды.

– Оцените, насколько было проще писать продолжение истории Адрианы и Алессио? Чувствовали ли вы особую ответственность после успеха «Во власти выбора»?

– Я перфекционист, и мне всегда крайне сложно оценивать свои результаты. Мне всегда кажется, что я сделала недостаточно или не так хорошо, как могла бы. Поэтому написание продолжения истории Адрианы и Алессио оказалось одновременно и легче, и сложнее. С одной стороны, персонажи уже были хорошо проработаны, их характеры и мотивы ясны, поэтому было легче развивать сюжет дальше. Однако, с другой стороны, успех первой книги накладывал определённую ответственность. Я понимала, что читатели ждут от второй части не меньшего эмоционального напряжения и глубины, чем в первой книге. Поэтому пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы сохранить высокий уровень повествования и оправдать ожидания.

После выхода «Во власти выбора» я получила множество положительных отзывов, и многие читатели выразили желание узнать, что будет дальше с героями. Это вдохновляло, но также заставляло задуматься о том, как сделать вторую часть ещё лучше, глубже и увлекательнее. Мне хотелось, чтобы каждый читатель нашёл в продолжении то, за что полюбил первую книгу, и при этом открыл для себя новые грани истории и персонажей.

В итоге, работа над «Во власти любви» стала своего рода вызовом, но именно этот вызов помог мне вырасти как писательнице и достичь новых высот в создании эмоционально насыщенного и захватывающего финала для Адрианы и Алессио.

– «Во власти любви» обнажает вечную проблему — любовь и утерянное доверие — есть ли шанс на прощение? Почему вас волнует эта тема? Какой урок (главную мысль) вы хотели донести до читателей?

– Тема доверия и прощения в отношениях действительно является одной из самых сложных и значимых. В «Во власти любви» я хотела показать, что даже самые сильные чувства могут подвергаться испытаниям, и иногда доверие оказывается утраченным. Но важно понимать, что истинная любовь способна преодолеть любые преграды, если оба партнёра готовы работать над собой и своими отношениями.

Меня волнует эта тема, потому что она отражает реальные жизненные ситуации, с которыми встречаются люди. В каждом из нас живёт потребность в искренних и глубоких отношениях, но мы часто сталкиваемся с трудностями, которые кажутся непреодолимыми. Через эту книгу я хотела передать идею о том, что прощение возможно, если обе стороны готовы вложить силы и терпение в восстановление разрушенного доверия.

Главный урок, который я стремилась донести до своих читателей, заключается в том, что любовь — это не просто чувство, это выбор. Выбор ежедневно поддерживать и укреплять свои отношения, выбирать прощение вместо обиды, и верить в лучшее, даже когда кажется, что всё потеряно. Истинная любовь — это путь, полный испытаний, но пройдя его вместе, можно обрести настоящее счастье и гармонию.

– Были ли альтернативные финалы к вашим книгам, и почему вы выбрали именно те, которые напечатаны?

– Да, в процессе написания обеих частей дилогии у меня возникали различные варианты концовок. Как автору, мне всегда интересно исследовать разные пути развития сюжета и посмотреть, куда они могут привести моих героев. Так, например, Алессио мог сделать совершенно другой выбор в конце второй части, или Адриана могла бы поступить иначе в первой. Кроме того, была идея сделать печальный конец истории, однако, в конечном счёте, я выбрала те финалы, которые, на мой взгляд, наиболее органично вписывались в общую концепцию историй и соответствовали внутренним логикам персонажей.

– Расскажите о ваших дальнейших планах, о чем хотите написать следующую историю (или возможно уже пишете — о чем?)?

– Многие читатели, ознакомившись с бонусным эпилогом «Во власти любви», предположили, что я оставила намёк на возможное продолжение истории Адрианы и Алессио. Хочу развеять эти догадки: их история действительно завершена. Конечно, любимые герои появятся в других книгах серии о мафии, однако следующая книга выйдет за рамки этой вселенной. Она расскажет о судьбах второстепенных персонажей дилогии — Алекса и Лекси, чьи истории тоже полны загадок и эмоций. Кроме того, в рамках этого цикла я планирую посвятить отдельную книгу взрослеющему Люцио, брату Адрианы.

А недавно я завершила работу над новым проектом — первой книгой нового цикла, посвящённого европейскому футболу. Эту рукопись я мечтаю увидеть на книжной полке рядом с моей дилогией. В центре сюжета — история о том, как юношеская любовь двух героев сумела пережить шестилетнюю разлуку и возродилась в уже зрелых героях. Теперь им предстоит жить вместе, заново узнавая и открывая друг друга. Сжалится ли судьба на этот раз или уготовит им новые испытания, покажет время.