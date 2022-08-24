«Как прежде уже не будет!» Певица VOЛNA выпустила последний релиз

VOЛNA — певица, с огромным творческим бэкграундом, преодолевшая долгий путь в поисках «своего» звучания. Она смело совмещает в музыке микс из поп-рока, техно и ретро-диско с современным вокалом, непривычной аранжировкой и множеством интересных деталей, создавая фьюжн из различных музыкальных направлений. Уже в эту пятницу VOЛNA представит свой последний экспериментальный релиз, завершив на этом поиски себя в музыке. «Лето-летай» стал отправной точкой ее новой истории.

«Название трека выбрано не случайно. Лето — это время кайфовать от прогулок, встречать рассветы и закаты с особенными людьми и настраивать компас любви на своего героя! И я хочу чтобы в сентябре люди продлили своё лето под мой трек!» — говорит певица.

«Лето-летай» — история о необычной, непохожей на других девушке-потеряшке. Образ выбран не случайно- она как инопланетянка в шубе летом. Ищет кого-то, чтобы найти себя», — делится артистка.

В этой работе VOЛNA впервые говорит своими слушателям, о том, что и сама потерялась в вечных поисках себя и творческих экспериментах.

«Я могу сказать, что расстраиваться нет причин, и эта точка станет началом моей новой истории», — рассказала девушка.

Релиз и новая видеоработа не просто так выходят в конце августа: с летним сезоном певица ассоциирует свою карьеру экспериментальной артистки, постоянно пробующей новое звучание и ищущей себя. Подобно окончанию одного периода и началу нового VOЛNA вступает в новый, осознанный творческий период своей жизни.

— История, рассказанная в треке, о вас?

– Все мои песни содержат в себе мои инсайты, личные истории, опыт. Даже те песни, которые казались мне выдуманными, оказываются частью моего забытого прошлого. Потеряшка — это девушка, у которой проблемы со самооценкой, жизненными ориентирами и пониманием себя и окружающих — это тоже часть моего прошлого.

— Этот релиз не типичен по звучанию, с чем это связано?

– Все мои треки всегда создавались в тандеме с моим мужем, но в этот раз бит для трека подготовил и был создан продюсером и артистом лейбла SFERUM MEDIA — KONG. Амир на одном из выступлений, услышав мое исполнение, понял, что именно мой голос идеально подходит для его битов.

— В новом материале останется место для экспериментов?

К сожалению или к счастью, эксперименты всегда будут частью моего творчества, но уже не в том количестве, что было раньше. Я знаю, что такое творческая рутина и как важно балансировать между тем, чего хочет слушатель и чего хочешь ты сам.

— Чем планируете удивлять ваших слушателей дальше?

– Хочется удивлять крутыми и зажигательными треками, своей индивидуальностью не только в песнях, но и клипах с качественным продакшеном.

Ну и, о чем мечтает каждый артист, так это подарить своим поклонникам яркое и незабываемое шоу!

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