В Москве открыли юбилейную выставку известного художника Михаила Молочникова «Небесный ветер»

Ретроспективная экспозиция представляет несколько графических серий, коллажи, скульптурные объекты и книги художника (artist's book) – всего более 60 произведений автора.

Архитектор по образованию и буддист по мировоззрению, Михаил Молочников сформировал свой художественный стиль, опираясь на наследие русского авангарда. Проуны Эль Лисицкого, мистицизм Филонова и Челищева, конструктивизм, модерн, символизм – Молочников точно знает источники своего творческого вдохновения.

Еще в конце 1980-х работы Молочникова получали признание в экспертном профессиональном сообществе и попадали в самые авторитетные музейные и частные собрания: они находятся в коллекции ГМИИ им. Пушкина, Третьяковской галереи, в Русском музее, знаменитом венском музее МАC и других. Молочников также является одним из основателей МТМ - арт-группы, возникшей в 2006 году с целью реализации художественных концепций в русле традиций авторской книги русского авангарда 1910—1920-х годов. Участник более двадцати музейных выставок в год своего 60-летия продолжает оставаться верным своему личному пониманию творчества.

«Михаил Молочников представляет собой пример рисовальщика, для которого процесс создания графического рисунка сродни медитации. Его графика напоминает некий воздушный поток, прорисованный и насыщенный отражениями разных миров и сущностей. Сплетаемые в воздушную сеть графические образы сами по себе являются смыслом, в котором не стоит искать дополнительных концепций. Между тем в процессе созерцания произведения Молочникова позволяют легко войти в мир авторских визуальных прозрений и получить гармоничное пружинистое чувство, напоминающее воздействие свежего обновляющего ветра», - говорит куратор выставки Марина Федоровская.

По словам Федоровской, идея выставки в том, чтобы балансировать настроения, философские и духовные доктрины и разные стороны деятельности художника в единый гармоничный визуальный поток, дающий почти чувственное ощущение радости.

К открытию выставки выпущен каталог, подготовленный куратором и галереей ГУМ-Red-Line.