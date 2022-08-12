Если вы не знаете, как по-настоящему увлечь ребенка, приходите на Salut Summer Fest!

20 августа в Парке «Северное Тушино» пройдет масштабное культурно-досуговое мероприятие. Проект организован двумя крупнейшими партнерами в СЗАО – Музейно-парковым комплексом «Северное Тушино» и Культурным центром «Салют» при поддержке телеканала Russian Music box.

С 14.00 до 15.00 здесь начнутся интерактивные программы. Для детей будут организованы подвижные игры и конкурсы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и рисованию под руководством опытных наставников. На площадке будет работать электронный тир, выставка вооружений «Казачьего клуба».

Продолжит фестиваль масштабный концерт из лучших номеров Ведущих творческих коллективов города Москвы. На главной сцене парка выступят музыкальные, художественные, хореографические и театральные коллективы. В задумке организаторов — показать все самое лучшее, что есть для занятий в КЦ «Салют», познакомить детей и их родителей с разнообразием культурно-досуговых формирований.

Участие в таком мероприятии поможет родителям и детям правильно «попасть в цель» при выборе кружка, учитывая возраст, интересы, настроения и желания ребенка. Иногда, даже один летний день, проведенный в творческой компании, может «заразить» мальчишек и девчонок на долгие годы по-настоящему любимым делом, раскрывая в дальнейшем лучшие способности и таланты. Увидеть своими глазами тех, кто когда-то начал «с нуля», а сегодня успешно выступает на сцене «Салюта», а также на различных городских, областных и региональных площадках, что может быть убедительнее долгих уговоров записаться в кружок?! К тому же, рядом с участниками выступлений, в этот день будут и руководители студий. А это – отличная возможность вживую пообщаться с ними, подробно расспросив о всех нюансах и деталях занятий в коллективе.

А завершится Salut Summer Fest выступлением известных артистов, среди которых художественный руководитель КЦ «Салют», солист группы «Маяковский», номинант премии телеканалов Russianmusicbox и Рутв, Илья Самитов.

Где? Москва, ул. Свободы, 56, Главная площадь Музейно-паркового комплекса «Северное Тушино».

Когда? С 14.00 до 18.00.

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