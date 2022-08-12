Международный День левши и День ящерицы отметят в Музее кино на ВДНХ

13 августа отмечается Международный день левши – неофициальный праздник, посвященный людям, предпочтительно пользующимся левой рукой. В честь этого праздника Музей кино устраивает показ полнометражного советского мультипликационного фильма «Левша», снятого в 1964 году режиссером Иваном Ивановым-Вано.

Мультфильм выполнен в уникальной технике перекладки, позволившей передать своеобразие сказа Николая Лескова через использование богатого народного орнамента на костюмах персонажей, в декорациях и реквизите. В основу изобразительного решения был положен русский лубок и гравюры первой половины XIX века. «Левша» был по достоинству оценен в мире кино, получив Почётный диплом на VII Международном кинофестивале короткометражных и документальных фильмов в Лейпциге в 1964 году.

Показ мультфильма состоится 13 августа в 14:00 в Музее кино на ВДНХ. Показ проходит при поддержке киностудии «Союзмультфильм». Попасть на сеанс можно по входному билету в музей.

14 августа Государственный музей кино отмечает Всемирный день ящерицы. В честь этого события Музеем подготовлена программа советских мультфильмов в которых присутствует русский дракон – Змей Горыныч.

Также в рамках празднования состоится показ фильма «Василиса Прекрасная» поставленный на студии «Союздетфильм» в 1939 году режиссёром Александром Роу по сценарию, основанном на русской народной сказке «Царевна-лягушка». Завершится День ящерицы в Музее кино показом фильма режиссера Марка Захарова «Убить дракона», повествующем о странствующем рыцаре Ланцелоте, освобождающем город от власти Дракона.

Показы состоятся 14 августа в Музее кино на ВДНХ. Показы проходят при поддержке киностудий «Союзмультфильм» и «Мосфильм». Попасть на сеансы можно по входному билету в музей.

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