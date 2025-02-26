Этери Бериашвили: «Я тот человек, который любит эклектику в музыке и эксперименты»

Этери Бериашвили — талантливая певица, известная своим уникальным голосом и харизмой. Опытный педагог и эксперт музыкального шоу «Ну-ка все вместе» на телеканале Россия рассказала о своём творчестве и музыкальном альбоме «История одной…», вышедшем в свет в конце прошлого года, читателям АртМосковии.

– Этери, добрый день! Недавно Вы выпустили альбом «История одной…». Можете рассказать о процессе его создания?

– Здравствуйте! Альбом «История одной…» вышел 15 ноября 2024 года и это мой первый сольный альбом. Как творческому человеку, мне это невероятно приятно. Я выпустила множество синглов и красивых песен, но именно концепция альбома для меня стала чем-то новым. Хочу выразить огромную благодарность авторам — это молодые, талантливые и амбициозные ребята, которые отлично меня знают и понимают все мои болевые точки. Они смогли озвучить их в этом альбоме. Шаг за шагом, когда они представляли мне песни, я испытывала неописуемый восторг, потому что это было абсолютное попадание в мой характер, в мои мысли и переживания. Всё очень здорово — это действительно «История одной…». Кстати, название придумала я. Авторы песен — Егор Пятницын, Валерия Петрова, Александра Бычкова и Ольга Григорьева. Именно они вчетвером писали песни и аранжировки.

– Есть ли в альбоме песни, которые Вы считаете особенно личными?

– В альбоме есть две песни, которые я написала лично. Однако, все песни вошедшие в состав альбома, мной горячо любимы.

– Были ли какие-то песни, которые не вошли в «Историю одной…», но Вам бы хотелось представить их публике?

– В альбом не вошло ни одной «лишней» песни, потому что ребята четко понимали, сколько песен должно быть в альбоме и какие они должны быть по характеру. Это ни в коем случае не противоречит творческой составляющей проекта. Есть несколько песен, которые еще не выпущены, но об этом чуть позже. Были песни, записанные на момент выпуска альбома, но они не подошли по концепции. Их я планирую выпустить позже.

– Какой момент при записи и выпуске альбома был для Вас наиболее запоминающимся?

– Каждая песня из альбома была записана в особенные моменты, наполненные любовью, пониманием и, конечно же, творчеством. Некоторые могут удивиться, но я принимала замечания от моих юных друзей — авторов песен. Когда они писали композиции, то четко понимали, как они должны звучать. Я же, со своей стороны, давно пою в своем сформировавшемся стиле. Альбом написан с настроением восьмидесятых. Это было забавно, когда мы обсуждали видеоряд для каждой песни и наряды. Я говорила: «Ребята, откуда вы знаете? Я жила в восьмидесятых!». Это действительно было смешно. Каждая запись уникальна. Курьезов у нас не случалось. Однако, песню «Ты обещал позвонить» из альбома «История одной…» пришлось сводить заново на другой студии. Лариса Александровна Долина первой послушала эту композицию — ей она очень понравилась. Я услышала её пожелания по этой песне, для меня это очень ценно. В такие моменты вырастают крылья: когда народная артистка слушает песню из твоего альбома и позитивно комментирует её — это стоит очень многого.

– Вы являетесь экспертом на шоу «Ну-ка все вместе». Как Вы считаете, чем оно отличается от других музыкальных программ?

– Я могу говорить о проекте «Ну-ка, все вместе!» очень долго, ведь я являюсь экспертом с самого первого сезона и участвую в нем уже много лет. Это телевизионное шоу идет на канале «Россия 1» и отличается абсолютной беспристрастностью. Конечно, у нас появляются свои фавориты и нам хочется, чтобы понравившийся конкурсант дошел до финала. Но, к сожалению, никогда не удается договориться о поддержке. Даже если Сергей Лазарев поддерживает того или иного исполнителя, всегда найдутся те, кто будет с ним не согласен. Здесь важно, чтобы человек профессионально аргументировал свою позицию. Как, к сожалению, не поступил Филипп Киркоров.

Наверное, Сергея это не устроило и именно поэтому разразился скандал. Когда Элен Бадалян исполняла песню, комментарии Филиппа были довольно странными. Сергей всегда ратует за поддержку талантливых людей, а Элен действительно очень талантливая исполнительница. Хочу подчеркнуть, что большинство экспертов не смогли бы сделать и половины того, что делает эта девушка на сцене. Я сама, например, никогда не смогла бы так выступить: петь сложнейшие вокальные фиеритуры (мелизмы), так свободно брать очень высокие ноты.

Такое может сделать только исключительно одаренный человек, который много трудится. Именно это видит и слышит Сергей Лазарев, и ему обидно, когда другие эксперты не поддерживают талантливых исполнителей. Когда человек владеет словом — это прекрасно. Однако, иногда возникает ситуация, когда у человека есть свой фаворит. Например, я поддерживала Нуцу Бузаладзе, которая боролась за место в финале. Мне было очень обидно видеть, что некоторые эксперты не оценили ее усилия. Я даже топала ногами и стучала по панели от эмоций.

Далее вышла Яна Клявиня, которая тоже выступила изумительно. Разумеется, я её поддержала! И вот то, что сделал Филипп Киркоров в момент выступления Элен Бадалян, было бы аналогично тому, что сделала бы я, если бы не встала на выступлении Яны. Это называется придерживание голосов. Я была очень расстроена, когда увидела, кто не встал на выступление Нуцы.

Но даже если мы друг на друга кричим, потом все равно извиняемся. Мы выходим из сьемочного павильона и говорим: «Извини, это было очень эмоционально, я не смогла сдержать свои чувства». Я так извинилась перед Григорием Юрченко. Все это происходит на грани эмоций, но для меня это очень честный и искренний процесс.

– Сейчас начались съёмки нового сезона «Ну-ка, все вместе! Хором». Как прошли первые съемочные дни? Кто же все-таки стал новым лидером сотни?

– Да, съемки нового сезона уже начались и я бесконечно рада появлению потрясающих коллективов, с которыми раньше не была знакома. Мне очень хочется побывать на их концертах! Проект «Ну-ка, все вместе» имеет не только развлекательную, но и образовательную миссию — он открывает новые таланты и коллективы. Лидером сотни стал человек, которому небезразличны судьбы конкурсантов. К сожалению, пока я не могу назвать его имя — прошу прощения за интригу.

– Как ваше участие в шоу влияет на собственную карьеру и музыкальный путь?

– Могу сказать, что мое участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» значительно повлияло на мою педагогическую карьеру. Многие люди отмечают как точно и по делу я говорю свои комментарии и как рьяно защищаю конкурсантов. Конечно, не все согласны с нашими решениями и некоторые утверждают, что это всего лишь шоу. У каждого есть своё мнение и я ни в коем случае не хочу переубеждать их, ведь многие не знают, как на самом деле строится программа и имеют своё собственное восприятие.

В конце шестого сезона произошёл скандал, и многие задавали вопрос: «была ли это постановка?» Как это могло быть постановкой? У Сергея, конечно, есть актерское образование, но если бы что-то в этом шоу было постановкой, его было бы неинтересно смотреть. Также меня спрашивают о новом лидере сотни. Неужели будет интересно смотреть, если я всё расскажу заранее?

Я хочу поделиться с вами одним моментом. Когда Нуца Бузаладзе повторно участвовала в третьем сезоне, чтобы взять реванш, я об этом не знала, потому что команда редакторов на шоу работает безупречно. Они сделали всё возможное, чтобы ни один эксперт не находился в коридоре и не подсматривал за участниками. Нуца пришла на репетицию, а нас там не было — мы в это время готовились. Когда я поднялась на сцену, один из членов команды рассказал мне эту фактически секретную информацию. Тем самым он обесценил мои эмоции! Этого категорически нельзя делать.

Шоу создается с определенными сложностями, чтобы вызвать эффект «вау». В тот момент я сама себе не верила и это до сих пор остаётся в памяти. Мне пришлось фальшиво играть удивление от появления Нуцы в эфире; я до сих пор вспоминаю это с огорчением. А когда ты не играешь, это видно и вызывает совершенно другие эмоции у зрителей — вот именно для этого и создаётся шоу.

Что касается моей педагогической карьеры, то участие в шоу действительно повлияло на нее положительно. А вот карьера певицы мне кажется, чуть притихла. Люди немного забыли о том, что я в первую очередь артист. Если бы я не была певицей, наверное, не смогла бы давать те замечания и пожелания, которые озвучиваю на проекте участниками и своим ученикам.

Сейчас я делаю всё возможное вместе с моей новой командой менеджмента и PR-командой, чтобы люди вспомнили обо мне как об артисте. Я готова к новому этапу своей творческой деятельности, у меня готовы красивые, эмоциональные песни к выпуску, и я хочу, чтобы их услышали неравнодушные люди, коих огромное множество. Эти песни не будут супер коммерческими; в них будет ровно столько эмоций, сколько нужно для их выражения. Если у меня будет 1000 слушателей — пусть так и будет! Лучше 1000 слушателей, чем 1 000 000 и я перестану себя уважать.

– Этери, мы знаем, что Вы — джазовая дива, но сейчас развиваетесь в направлении эстрадной и поп-музыки. Почему?

– Спасибо за такой эпитет — «джазовая дива». Моя карьера действительно началась с джаза. В 1996 году я начала работать в клубе «Ностальжи» с джазовым бендом, который назывался Moscow Band. Это был фантастический коллектив, где мы исполняли как джаз, так и французский шансон, советские песни. В то время я погружалась в разнообразие музыкальных стилей.

Однако позже, когда я принимала участие в различных конкурсах, мои наставники говорили мне: «Этери, ты уже много перепела джаза. Чтобы твое творчество было принято более широкой аудиторией, стоит обратить внимание на эстрадную музыку». Я согласна с ними. Есть песни, которые более понятны слушателям, чем сложные джазовые композиции. Джаз действительно развивает не только исполнителя, но и слушателя, ведь здесь важна импровизация и взаимодействие с музыкантами. Принято считать, что эта музыка предназначена для узкого круга ценителей, хотя огромное количество слушателей на джазовых фестивалях в разных регионах России говорит об обратном!

Мне хотелось бы, чтобы все песни, которые я написала и исполнила, были услышаны большим количеством людей. Именно поэтому я развиваюсь в направлении эстрадной музыки. Тем не менее, джаз остается той основой, на которую я всегда могу опираться. Когда меня приглашают выступить с любым джазовым коллективом, я могу выйти на сцену и спеть даже без предварительных репетиций, потому что в джазе существуют четкие каноны исполнения. Однако освоить и петь джаз органично — задача не из легких.

– Как вы относитесь к экспериментам с форматом — возможно, к созданию концептуального альбома?

​​– Я отношусь к этому исключительно положительно. Я тот человек, который любит эклектику в музыке и эксперименты с формами, гармониями и текстами. Для меня это абсолютно нормально. Мне кажется, что самое правильное — это не стоять на месте. Конечно, можно сосредоточиться на одной идее, особенно если одна песня стала успешной и популярной. Но для творческого человека это может быть не совсем интересно.

Я стремлюсь расти, развиваться и экспериментировать. На мой взгляд, такой подход является правильным. Однако законы шоу-бизнеса и популярности треков никто не отменял. Например, если ты выпустил потрясающую песню, как у Анны Асти — «Царица» и она набрала огромную популярность, имеет смысл не слишком экспериментировать с последующими релизами.

Возможно, стоит продолжать работать в том же направлении и создавать подобные мощные композиции. Я тоже двигаюсь в этом направлении.

– Есть ли у вас мечта о каком-то особенном музыкальном событии или коллаборации, которую вы хотите осуществить в будущем?

– Мечтать нужно конструктивно и масштабно. У меня есть несколько задумок, которые я стремлюсь реализовать. Одна из них — участие в больших сборных концертах, где собираются талантливые артисты и музыканты. Я также мечтаю объехать с концертами нашу огромную страну, чтобы поделиться своей музыкой с большим количеством людей.

Кроме того, у меня есть цель, которая вполне осуществима. Лариса Александровна Долина недавно сказала мне, что давно пора получить звание заслуженного артиста. Это не просто мечта, а конкретная цель. У меня есть четкие инструкции о том, какие документы нужно собрать и куда их отправить для рассмотрения вопроса о присвоении мне этого звания. Я искренне считаю, что заслуживаю этого.

Также у меня есть желание творить и создавать музыкальный материал, который будет актуален для широкой аудитории. Я хочу делать такие концерты и песни, после которых люди будут уходить наполненными новыми осознаниями и пониманием себя.

Мне однажды Сосо Павлиашвили подарил песню и сказал, чтобы мы с Маргаритой Позоян написали текст. Он отметил, что текст должен вызывать эмоциональную реакцию. Это должны быть такие песни, которые заставляют человека осознать что-то важное в жизни. Это замечание застряло у меня в голове. Поэтому наверное песня не записана. В скором будущем я планирую выпустить ту самую песню, которую мне подарил Сосо Павлиашвили; и не исключено, что она будет на моем родном грузинском языке.

Фото предоставлены PR-службой певицы