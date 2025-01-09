Александр Пантыкин: «Питчинг – это ярмарка талантов»

В конце ноября 2024 года в Самаре состоялся очередной фестиваль и церемония вручения Национальной премии «Музыкальное сердце театра». Были представлены и оценены российские современные музыкальные спектакли во всем многообразии жанров, таких как: мюзикл, рок-опера, лайт-опера, саунд-драма, водевиль, музыкальная драма. В рамках фестиваля уже четвертый год подряд проводилась лаборатория авторов, режиссеров и актеров, финалом которой стал питчинг новых работ в области музыкального театра. Мы поговорили с куратором лаборатории, знаменитым композитором, автором мюзиклов и «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным.

– Сан Саныч, расскажите, как и когда возникла идея лаборатории?

– Идея лаборатории при фестивале «Музыкальное сердце театра» возникла изначально, просто она претерпевала некоторые изменения со временем. Но идея обязательной творческой лаборатории в рамках фестиваля, с авторами, артистами и режиссерами, родилась практически сразу. Другое дело, что ее воплощение на сцене в течение последних четырёх лет серьезно отличается от того, что было раньше. Первое и самое важное отличие заключается в том, что сейчас лаборатория представляет собой полный комплекс работы над произведением. Вначале появляются идеи, затем эти идеи авторы присылают на фестиваль в виде заявок; экспертный совет отсматривает эти заявки. В этом году их было 35. Из этих 35-ти заявок эксперты должны были отобрать наиболее интересные. В этом году выбрали 7 заявок, на некоторых фестивалях было 9 — 10. К авторам заявок добавлялся режиссер (режиссеры отдельно пишут заявки на этот фестиваль). Экспертный совет отбирал наиболее подходящих и интересных режиссёров. Потом подбирались артисты, у которых также своя процедура подачи заявок. Таким образом, у нас создаётся полный, замкнутый цикл работы над презентацией материала. И когда мы собираемся в том или ином городе — а фестиваль проводится в разных регионах нашей страны — в каждом городе происходят репетиции, занимающие, как правило, пять дней. По истечении этих пяти дней происходит прогон всего питчинга, а на следующий день — сам питчинг, на котором отработанные с режиссерами, артистами и авторами фрагменты будущих спектаклей показываются приглашенным гостям. Приглашенные гости – это, как правило, руководители театров, которым интересен новый репертуар с новыми режиссерами, артистами и т.д. Это своеобразная ярмарка талантов, только профессиональная, на которой мы занимаемся одним жанром; его можно обозначить как музыкальный спектакль или, по терминологии Стрежнева, современный музыкальный спектакль. Есть и мюзиклы, и просто музыкальные спектакли; есть рок-оперы, музыкальные спектакли с электронной музыкой, с оркестровой музыкой. Всех их можно назвать «общим термином» — современные музыкальные спектакли.

– Насколько высок запрос на новых авторов, новые идеи, новую музыку и драматургию со стороны театров? Где наблюдаются консервативные тенденции, а где, наоборот, руководители стремятся к новому?

– Любой музыкальный театр, хоть репертуарный, хоть частный, хоть антреприза, каждый раз задумывается над тем, что показать зрителю. Поэтому, вопрос постановки того или иного спектакля — это вопрос вечный; он всегда будет волновать любого продюсера, директора, руководителя театра, потому что необходимо что-то ставить на сцене, подпитывая зрительский интерес. Мне кажется, что увеличения или уменьшения запроса на новизну нет, но есть стабильный интерес к новому материалу.

– Как вы могли бы охарактеризовать контингент авторов, подающих заявки на участие в лаборатории?

– Нам не важно, кто пишет, в каком возрасте и с какими регалиями. Это совершенно несущественно. К нам приходят самые разные композиторы и либреттисты, потому что больше всего интересует конкретная идея спектакля, будущих постановок, потому что мы должны показать убедительный эскиз. Конечно, если театр выберет тот или иной эскиз, то основная работа над будущим спектаклем будет проводиться, вероятно, с тем же режиссером, хотя может быть привлечён и другой режиссер, если решат, что это в интересах спектакля. Может быть, останутся те же авторы в качестве авторов идеи, а в качестве либреттистов пригласят кого-то ещё. Путь каждого произведения очень индивидуален, поэтому здесь можно говорить только об идее. Конечно, каждая презентация — это идея будущего спектакля, и от того, насколько она будет интересна, зависит всё остальное. Именно для этого делается питчинг: кого-то заинтересовать, кого-то привлечь к той или иной теме, а кто ее изначально придумал, написал – не суть важно. Мы не всегда смотрим на возраст автора, потому что возрастной разброс велик. Есть молодые авторы, пишущие современную электронную музыку, есть авторы с сединой, являющиеся профессиональными композиторами, но, по тем или иным причинам, не снискавшие широкого успеха и интереса со стороны театров. Поэтому наша задача состоит, прежде всего, в том, чтобы дать людям возможность выбора. Каждый фестиваль — это новый срез заявок, новый срез авторов. Каждый фестиваль — это новые режиссеры, новые артисты, новые идеи. Каждый фестиваль представляет, с моей точки зрения, серьезный интерес для театров, каждая заявка достойна внимательного рассмотрения.

– На питчинге каждой команде предоставляется 15 минут для показа эскиза спектакля. Это 3-4 номера. Как заинтересовать театр за такое короткое время?

– Мы стараемся на питчинге использовать живой коллектив; живая музыка всегда предпочтительнее фонограммы.

– Какой состав ансамбля привлекаете?

– Традиционный бродвейский. Это барабаны, бас-гитара, гитара, клавишные и отдельные видовые инструменты: например, флейта, скрипка, банджо, аккордеон.

– Расскажите о счастливых случаях, когда работа, показанная на питчинге, получала дальнейшее сценическое воплощение.

– Я веду две лаборатории: ту, что на фестивале «Музыкальное сердце театра» и ещё одну под названием «Новые имена — новые идеи». Мюзикл «Яга» был показан на зум-лаборатории Ассоциации музыкальных театров. Позже ее взял Орловский музыкальный театр «Свободное пространство», а несколько дней тому назад его показали в Самаре. Похожим образом складывается судьба многих заявок, которые присылают мне, которые я курирую. В Нижнем Новгороде была постановка «Дом с приведениями» Дмитрия Лазарева. Таких спектаклей, на самом деле, немало. Дело в том, что театры иногда… Был, например, показан спектакль Александра Бараева, но его еще и как композитора пригласили. Это нормальный процесс, и то, что театры выбирают из показанного, означает только одно: результативность нашей работы.

– Какие темы выбирают современные авторы для спектаклей?

– Темы спектаклей простираются достаточно широко: от исторических, таких как «Петр и Феврония» до суперсовременных, как «Золотая рыбка» и «Тетрис». В этот раз мы уделили внимание военной тематике, потому что год юбилейный. Материал действительно интересный, разнообразие тем очень серьезное. Удивляет, однако, малое количество классических тем. Единственный из семи, который был показан в этот раз — «Чужая жена и муж под кроватью» по Достоевскому. В основном показывается оригинальная драматургия, по-своему, тоже интересно.

– Как вы считаете, хорошо это или плохо?

– На самом деле, любые новые идеи — это всегда хорошо. Другое дело в том, что они потребуют очень серьезной доработки в театре, потому что дорабатывать материал сегодня могут далеко не многие. Главная задача сегодня — найти своего автора и научиться с ним работать. Работа с автором — это очень непростая задача. Главная задача питчинга — ярмарка талантов. А потом уже театры должны сами рассмотреть эти таланты, выделить тех, кто соответствует их задачам.

– Каков диапазон музыкальных стилей предлагаемых спектаклей?

– Очень разнообразный: от традиционной до электронной современной. Я бы сказал так: сегодня авторы, композиторы простираются от песенников, которые пишут песни для спектаклей, до профессионалов, которые пишут клавиры и партитуры. В данном случае, руководителям театров важнее идеи спектакля, и они имеют полное право поменять композитора, либреттиста, режиссера. Они тоже должны быть тоже свободными в своем выборе. Мы им что-то предлагаем из того, что через себя пропустили, но круг отнюдь не замыкается этими именами и авторами. Поэтому смысл – в предложении поработать. Дальше руководители театров должны уже сами выбирать, исходя из своих интересов.

Беседовала Татьяна ТХАРЕВА