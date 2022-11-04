Этно-электропанки из Элисты взяли гран-при «Индюшат»

1 и 2 ноября в Мумий Тролль Music Bar отгремел финал фестиваля «Индюшата 2022». Два дня драйва, неожиданных открытий, волнительных решений и атмосферы, которую не найдешь ни на одном другом фестивале или смотре, закончились объявлением победителей. Гран-при этого года получили «HAGRIN» — этно-электропанки из Элисты. Как победители они получили систематизированную пресс-поддержку от «Кушнир продакшн».

«Мы сейчас, конечно, в эйфории! Это самый старый фестиваль, и победить в нём – это прочувствовать преемственность поколений. Это причастность к чему-то большему, чем просто региональная музыка, ведь фестиваль объединяет так много разных фантастических людей. И особенно приятно, что жюри выбрало нас – победила в итоге наша самобытность. Отдельная гордость не только взять гран-при в таком фестивале, но и показать другим группам – таким как мы – что самобытность сейчас на пике,» – отметили «HAGRIN».

Специальные призы участникам фестиваля вручили партнёры и члены жюри: запись трека «под ключ» от «Артефакт Production», участие в курсе «Релизнись!» от Марии Мельниковой, проведение и запись концерта в рамках проекта «ЗИЛамп», грант на обучение от бизнес-школы RMA, эфиры и статьи от именитых журналистов, а также многое другое.

В финале выступили 9 групп из разных городов: HAGRIN (Элиста), промышленный проезд (Москва), Twins Kovl (Уфа), какОска (Санкт-Петербург), JUST SUZIE (Тюмень), ВЕСНУШКА (Москва), Глухой Телефон (Димитровград) СТЕРЕОКОММА (Брянск), Бала́кирь (Пермь).

Старейший в стране фестиваль независимых групп «Индюшата» проводится с 1990 года. Стиль, возраст и география групп не имеют значения, ведь ограничение для участия всего одно — никогда прежде не играть сольный концерт в Москве. В рамках «Индюшат» дебютировали такие известные артисты как екатеринбургская группа «Обе две», питерская вокалистка и музыкант Женя Любич, «Курара» из Екатеринбурга, гаражное трио Jack Wood из Томска, Вадик Королëв (OQJAV), Гуша Катушкин, питерская гараж-соул команда Junkyard Storytellaz, владивостокский исполнитель Максим Свобода, группа Cardio Beat (ныне — ZOLOTO) из Казахстана и др.

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