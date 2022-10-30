«Это маленький арт-фильм». Певица VOЛNA представит новую видеоработу.

VOЛNA — певица, с огромным творческим бэкграундом, преодолевшая долгий путь в поисках «своего» звучания. Она смело совмещает в музыке микс из поп-рока, техно и ретро-диско с современным вокалом, непривычной аранжировкой и множеством интересных деталей, создавая фьюжн из различных музыкальных направлений.

Артистка поделилась, что на съёмки этой видеоработы ее вдохновили фильмы в жанре «нуар», а также работы Альфреда Хичкока, Романа Полански и Уэса Андерсона.

Сам трек рассказывает нам о кармических отношениях двух влюбленных, которые после расставания неосознанно возвращаются в прошлые отношения.

По словам певицы, клип «Не забудешь» — это маленький арт- фильм, который наполнен мистикой, тонкими намёками на дуальностьприроды любви и невероятной атмосферой загадочности, а желание найти ответы на все вопросы и разгадать тайны заставляет зрителя пересмотреть клип несколько раз.

Смотрите на всех цифровых площадках!

Фото — Александр ЖУКОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.