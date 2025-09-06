Эвер представляет свой новый сингл «FL» – поэтичное размышление о поиске собственного голоса в мире внешнего шума.

Композиция, написанная артисткой в соавторстве с Богданом Леоновичем и Евгенией Лазаревской, приглашает в путешествие от сомнений к внутренней свободе, где чужие мнения теряют свою силу перед искренностью собственного «я».

Музыкальную основу трека, созданную Аркадием Александровым, можно описать как современный электронный саунд с мерцающими синтезаторами и пульсирующими битами, дающими идеальный контраст для глубины лирического высказывания. Звуковой ландшафт становится метафорой преображения – от тишины рефлексии к эйфории танца.

«”FL” — это про внутреннюю искру, которая никогда не гаснет. Я написала её в момент, когда казалось, что слишком много чужих мнений, слишком много «правильных» советов и слишком мало настоящей тишины, в которой слышно себя. Мне хотелось зафиксировать это ощущение: когда свет вокруг постепенно угасает, но внутри рождается другой… честный и настоящий… только твой. Мне очень хотелось передать атмосферу этой песни, и именно припевы на английском создавали эту легкость и свободу. На русском я говорю о памяти, о взрослении, о детстве, что мы носим с собой как скрытый рюкзак. На английском – о танце в пустых ночах, о дороге, которая длинная, но такая прекрасная. Вместе это превращается в историю, где грусть и свобода переплетаются, а музыка становится точкой соединения. Можно всё, если внутри есть отклик. Свет вокруг может тускнеть, люди могут сомневаться в тебе, не верить в тебя, но если в тебе самом есть ток – это и есть твоя сила двигаться дальше», – рассказала Эвер о своём треке.