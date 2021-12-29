Еврейский музей и центр толерантности представляет программу на новогодние праздники

С 3 по 9 января в музее пройдут обзорные и тематические экскурсии, квесты, а также специальные мероприятия: встреча — читка с Юрием Норштейном, на которой мастер расскажет о своих любимых книгах, дискуссия о музыке и ее связи с анимацией, литературный вечер со стихами и размышлениями Юрия Норштейна в исполнении актрисы театра и кино Яны Есипович, и игра «Предсказание шляпы» от музейной Лавки.

Специальные программы подготовил Детский центр — «Зимнее путешествие вместе с героями Юрия Норштейна» и «Winter club»: ребята поучаствуют в квестах и играх, проявят фантазию на творческих занятиях и попробуют себя в роли спикеров на настоящих дискуссиях.

3 января в музее пройдет день открытых дверей: постоянную экспозицию и временные выставки можно будет посетить бесплатно. В последние два дня зимних каникул состоится пятый «Моцаш», а также финисаж выставки «Снег на траве» с экскурсиями, квестами и мастер-классами для всей семьи.

Детский центр

Зимнее путешествие вместе с героями Юрия Норштейна (5+)

Время проведения: 3–6 января, 10:00–15:00

На интерактивных экскурсиях дети познакомятся с разными мультипликационными фильмами Юрия Норштейна («Сказка сказок», «Цапля и журавль», «Лиса и заяц», «Ёжик в тумане», «Зимние дни»), пройдут игровые квесты по выставке «Снег на траве», а на творческих занятиях создадут собственных мультипликационных героев, нарисуют комикс и сочинят рэнга — традиционное японское стихотворение.

Winter club (9+)

Время проведения: 3–6 января, 10:00–16:00

Winter club — это место для тех, кто хочет больше узнать о музеях настоящего и будущего, кому важны вопросы этики, благотворительности и экологии наряду с блогерством, стрит-артом, музыкой, наукой и дизайн-мышлением. Подростки организуют дискуссионный клуб, где встретятся с гостями — ведущими специалистами в своих областях, обсудят чем и как живет современный музей, откуда берутся его экспонаты и как сделать музейное пространство максимально комфортным для посетителей. На творческих занятиях ребята разработают собственный исследовательский проект и создадут экспонаты для своего музея.

Образовательный центр

Литературная встреча — читка с Юрием Норштейном

Время проведения: 4 января, 17:00

Поэзия, образность, метафоры пронизывают все фильмы Юрия Норштейна, а литература — неотъемлемая часть его художественного мира. На встрече мультипликатор расскажет о своих самых сильных книжных впечатлениях и прочитает отрывки из любимых произведений. После читки состоится автограф-сессия.

Дискуссия «‎Музыка анимации: российские клипы и музыкальные мультфильмы XXI века»

Время проведения: 5 января, 14:00

Музыка — важный элемент анимационного фильма. Рифмуясь с декорацией и пространством, она связывает действие в кадре — персонажа, речь, движение — и заставляет зрителя переживать самые разные чувства. В российской анимации последних десятилетий музыка часто становится основой всего фильма. Так, появились анимационные клипы и музыкальные мультфильмы, в которых мелодия диктует визуальный ряд, а не наоборот. На встрече гости посмотрят современное мультипликационное кино и обсудят, почему сместились акценты, что предлагает зрителю новая анимация и как ее понять.

Модератор — Дина Годер, анимационный критик и программный директор Большого фестиваля мультфильмов.

Участники:

Юра Богуславский — режиссер, художник, аниматор, сценарист, педагог.

Саша Свирский — художник, аниматор, режиссер, сценарист.

Надя Свирская — куратор, продюсер.

Елизавета Скворцова — художник, аниматор, режиссер, сценарист, педагог.

Экскурсии

В рамках экскурсионной программы музея посетители познакомятся с историей еврейского народа, его культурой и религиозной традицией. Интерактивный формат позволит гостям окунутся в мир еврейского местечка и узнать, на каких языках говорят и пишут евреи, как устроен главный текст самой древней монотеистической религии, каким образом евреи оказались в России и как на протяжении веков складывалась их судьба.

Выставка-лабиринт «Снег на траве», приуроченная к 80-летию Юрия Норштейна, расскажет о биографии и творчестве мастера мультипликации и его жены Франчески Ярбусовой. На тематических и обзорных экскурсиях посетители заглянут в мастерскую художника и увидят, как идет работа над фильмом — от первых эскизов и раскадровок до рождения персонажа, узнают о влиянии на творчество Юрия Норштейна иконописи и русского авангарда, а также поищут скрытые отсылки к живописи XVII–XIX веков в работах мастера «Ёжик в тумане» и «Шинель».

Моцаш

Время проведения: 8 января, 17:30–22:00

В Израиле словом «моцаш» называют то, что происходит после окончания Шаббата. Это время на исходе субботы, когда снова разрешено заниматься будничными делами: улицы городов оживают, открываются магазины, рестораны и культурные центры, жители спешат провести вечер выходного дня на концертах, вечеринках и в кинотеатрах. В субботу 8 января «Моцаш» пройдет в пятый раз. Гостей ждут тематические и обзорные экскурсии по основной экспозиции и выставкам, специальная параллельная программа для детей и их родителей, а также музыкальный лайв Феди Балашова — диджея и музыканта, автора аудиогида к выставке «Снег на траве».

Финисаж выставки «Снег на траве»

Время проведения: 9 января, 13:00–16:00

На экскурсии по выставке «Снег на траве» гости узнают, как прошло детство Юрия Норштейна и что впоследствии нашло отражение в его произведениях, а юные посетители музея поучаствуют в игровом квесте и выступят в роли детективов, с помощью карты исследуя экспозицию и раскрывая тайны экспонатов. Кроме того, на экскурсии «100 вопросов о детстве» по выставке «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства» гости музея обсудят, как из множества традиций и культуры формируется личность ребенка и чем отличается современное восприятие детства от опыта прошлых столетий.

Музейная лавка

Время проведения: 6, 8–9 января

Специально для январских праздников Лавка музея подготовила игру «Предсказание шляпы» — мини-квест, по прохождении которого гости получат литературные предсказания на весь год и скидку в магазине. Также Лавка запускает программу буккроссинга. С 9 января в течение нескольких дней в специальном шкафу можно будет оставить и выбрать самые разные книги: взрослые и детские, прочитанные и нет, художественные, исторические, научпоп — главное, они должны быть хорошими. Всем, кто принесет обменные книги, достанется скидка 10 % на весь ассортимент магазина, которую можно будет использовать в любой другой день.

Подробная информация о мероприятиях в разделе «События» на официальном сайте Еврейского музея и центра толерантности.

Внимание, посещение музея возможно только при наличии QR-кода и оригинала удостоверения личности.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.